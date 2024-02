Nowy PowerPack 800 Frame – akumulator o najwyższej pojemności energii w ofercie Bosch eBike Systems

Większa elastyczność dzięki nowym opcjom DualBattery w inteligentnym systemie

Podstawowa wiedza o bateriach w zasięgu ręki – nowy przewodnik o akumulatorach

Większa pewność przy zakupie używanych akumulatorów dzięki funkcji kontroli akumulatora online

W trosce o bezpieczeństwo i prawidłowe użytkowanie baterii, Bosch udostępnił zaktualizowany i rozszerzony przewodnik po akumulatorach. Zawiera on cenne informacje na temat obsługi, użytkowania i recyklingu baterii. Dodatkowo, na stronie internetowej Bosch eBike Systems dostępna jest funkcja kontroli akumulatora, która pozwala sprawdzić stan używanego akumulatora przed jego zakupem.

PowerPack 800 Frame – duża swoboda podczas długich przejazdów

Ciesz się większą elastycznością na swoim e-rowerze, mając ze sobą jak najwięcej rezerw energii: Bosch eBike Systems prezentuje najpotężniejszy akumulator eBike w swojej ofercie. Nowy akumulator PowerPack 800 Frame oferuje pojemność energetyczną wynoszącą ok. 800 watogodzin. Dzięki połączeniu wysokiej gęstości energii, wydajności i elastyczności idealnie nadaje się na długie trasy, do ciężkich rowerów elektrycznych, takich jak eCargo, lub szybkich rowerów S-Pedelec. Nowy akumulator w ramie łączy w sobie wysoką pojemność z poręcznością: dzięki nowoczesnej konstrukcji ogniw i kompaktowej konstrukcji uzyskano gęstość energii na poziomie ok. 200 Wh/kg. PowerPack 800 waży ok. 3,9 kg i ma takie same wymiary jak PowerPack 725. Akumulator wykorzystuje ten sam uchwyt co wszystkie inne akumulatory w ramie Bosch należące do inteligentnego systemu, dzięki czemu zapewnia maksymalną elastyczność przy wymianie akumulatora. Oznacza to, że rowerzyści mogą z łatwością wziąć mniejszy, lżejszy akumulator na krótsze trasy lub zabrać ze sobą zapasowy akumulator, aby uzyskać dodatkowy zasięg.

DualBattery w inteligentnym systemie – kombinacje akumulatorów zapewniające maksymalną energię i zasięg

Aby umożliwić jeszcze większy zasięg w przypadku ciężkich ładunków, długich dojazdów do pracy lub tras, Bosch eBike Systems wprowadza nowe opcje kombinacji DualBattery w ramach inteligentnego systemu. Teraz można na przykład połączyć akumulator PowerTube z innym PowerTube. Akumulatory PowerPack Frame są teraz wzajemnie kompatybilne. Na przykład PowerPack 800 Frame można używać jako DualBattery, co daje maksymalną możliwą pojemność akumulatora 1600 Wh. Taka kombinacja umożliwia ekstremalne zasięgi nawet do 300 km. Wszystkie możliwe kombinacje znajdziesz tutaj. Ważne: DualBattery działa także z jednym akumulatorem. Można więc na przykład zostawić jeden akumulator w domu, jeśli zaplanowana jest krótsza trasa i rower będzie nieco lżejszy.

Bezpieczeństwo i recykling: zaktualizowany przewodnik po akumulatorach

Bosch eBike Systems przywiązuje szczególną wagę do bezpieczeństwa i trwałości swoich akumulatorów litowo-jonowych. Oprócz wysokiej jakości sprzętu decydującym czynnikiem jest również prawidłowe obchodzenie się z akumulatorami. Dlatego przedstawiamy udoskonaloną wersję przewodnika po akumulatorach. Zawiera on kompleksowe i przejrzyście uporządkowane informacje na temat wszystkich akumulatorów eBike i obejmuje takie tematy, jak podstawy techniczne i funkcjonalność, oraz daje rowerzystom pomocne wskazówki dotyczące użytkowania zimą, a także prawidłowego przechowywania i pielęgnacji akumulatora, aby zapewnić długi okres eksploatacji.

Wybór najważniejszych tematów omawianych w przewodniku po akumulatorach:

Podstawowe informacje na temat akumulatorów;

Temat główny: bezpieczne obchodzenie się z akumulatorami do e-rowerów;

Pomoc dotycząca prawidłowego ładowania, przechowywania i użytkowania akumulatorów;

Prawidłowy transport akumulatorów eBike;

Recykling akumulatorów.

Nowa funkcja kontroli akumulatora zapewnia przejrzystość przy zakupie używanych e-rowerów lub akumulatorów

Jako dodatkową usługę Bosch eBike Systems oferuje funkcję kontroli akumulatora – pomocne narzędzie, które udostępnia użytkownikom ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa przy zakupie używanych e-rowerów lub akumulatorów. Funkcja kontroli akumulatora umożliwia sprawdzenie na stronie internetowej Bosch akumulatora, zakupionego na przykład na portalu internetowym lub innej platformie rynku wtórnego, na podstawie numeru seryjnego. Pozwala to ustalić, czy używany akumulator jest odnotowany w bazie danych Bosch jako już otwarty lub nawet uszkodzony. Pomoże to ograniczać ryzyko i na przykład zapobiec w indywidualnych przypadkach zakupowi niewłaściwie otwartego akumulatora.

