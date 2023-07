1000 automatów paczkowych SwipBox Infinity w Atenach

FlixBus uruchamia pierwsze połączenie do Finlandii

Skroutz jest największą grecką platformą e-commerce. Firma wspiera proces realizacji zamówień na każdym etapie. Oznacza to, że poza platformą zakupową online, dostarcza również paczki bezpośrednio do klientów końcowych, mając pełną kontrolę nad pierwszą oraz ostatnią milą podróży przesyłki.

- Dzięki automatom Infinity, nie musimy wybierać pomiędzy jakością usług a wydajnością. Możemy dostarczać zarówno jedno, jak i drugie. Skupiamy się na zapewnieniu możliwie najlepszej obsługi w zakresie realizacji zakupów online. W e-commerce wszystko dzieje się szybko, a my musimy być elastyczni. Właśnie dlatego rozwinęliśmy współpracę ze SwipBox. Urządzenia można zainstalować w dowolnym miejscu w zaledwie 10 minut, co bardzo ułatwia nam skalowanie sieci – mówi Stefanos Katsimpas, Business Director w Skroutz Last Mile.

Główną zaletą SwipBox Infinity jest poprawa wydajności pracy kurierów, poprzez realizację skonsolidowanych dostaw, zmniejszenie liczby tzw. stopów oraz optymalizację kosztów ostatniej mili.

- Za nami niezwykle ekscytujący i pouczający proces implementacji naszych automatów na rynku zupełnie odmiennym od skandynawskiego, na którym jesteśmy najmocniej zakorzenieni. W ciągu roku w Grecji zainstalowaliśmy 1000 urządzeń. 8 na 10 konsumentów, którzy skorzystali z naszego rozwiązania, robi to nadal. Liczby mówią więc same za siebie – dodaje Kasper Cort, CCO SwipBox.

Automaty SwipBox Infinity w Atenach funkcjonują pod nazwą Skroutz Point w dwóch różnych kolorach, pomarańczowym i czarnym. Skrytki są obsługiwane za pomocą dedykowanej aplikacji poprzez łącze Bluetooth i nie wymagają podłączenia do prądu. Dzięki temu ich instalacja jest łatwa oraz szybka, ponieważ nie ma potrzeby korzystania z zewnętrznego źródła zasilania ani natychmiastowego połączenia z Internetem.

