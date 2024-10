4 mld euro, tysiące miejsc pracy i 800 mln euro eksportu. Potencjał mięsa z probówki

Dzięki dobrze rozwiniętemu sektorowi biotechnologii i produkcji leków Polska ma potencjał rozwoju rynku produkcji mięsa hodowanego komórkowo o wartości 4 mld euro do 2050 r., jak wynika z najnowszej analizy „Przyszłość hodowanego komórkowo mięsa w Europie”. Przy silnym wsparciu politycznym i dużych inwestycjach ze strony rządu i UE, ten wschodzący sektor może wnieść do polskiej gospodarki nawet 1-4 mld euro rocznie, co stawiałoby go na równi z polskim rynkiem produkcji chleba. Potencjał rynku eksportu mięsa hodowanego komórkowo produkowanego w Polsce może do 2050 r. wynieść od 100 do 800 mln euro i stworzyć do 7 tys. nowych miejsc pracy.

Obecnie rynek produkcji mięsa hodowanego komórkowo jest na wczesnym etapie rozwoju i nie jest ono jeszcze dostępne w Europie. W lipcu złożono pierwszy w Unii Europejskiej wniosek o zatwierdzenie tego typu produktów, a jego ocena przez unijne organy regulacyjne ds. bezpieczeństwa żywności zajmie do 18 miesięcy. Z analizy Systemiq wynika jednak, że rynek ten ma ogromny potencjał, a jego wartość w UE wynosi od 15 do 80 mld euro, wnosząc do unijnej gospodarki 20-85 mld euro. W Europie istnieje ponad 50 startupów pracujących nad mięsem hodowanym komórkowo, od infrastruktury po produkty końcowe – w tym LabFarm w Polsce, który niedawno otrzymał 9 mln złotych wsparcia od polskiego Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Konkurencyjne polskie sektory produkcyjne i biotechnologiczne mają wyjątkową pozycję wyjściową do dostarczania specjalistycznych nakładów i sprzętu dla przemysłu mięsa hodowanego komórkowo, zapewniając wzrost gospodarczy i tworząc miejsca pracy wymagające wysokich kwalifikacji. Zapewnienie znaczących inwestycji publicznych i prywatnych będzie miało kluczowe znaczenie dla pełnego wykorzystania tej szansy i osiągnięcia długoterminowego sukcesu – mówi Christine Delivanis, partner i dyrektor platformy Nature-Food w Systemiq.

Wzmocnienie bezpieczeństwa żywnościowego UE i ochrony środowiska

Produkcja mięsa hodowanego komórkowo ma na celu dostarczanie produktów takich jak drób, wieprzowina, wołowina czy owoce morza, nieróżniących się od mięsa, które spożywamy obecnie, jednak wytwarzanego w fermentorach – takich jak te używane do warzenia piwa – a nie poprzez hodowlę zwierząt. Przy przewidywanym wzroście światowej konsumpcji mięsa nawet o 30 procent do 2050 r., mięso hodowane komórkowo może uzupełniać konwencjonalne mięso, jednocześnie zwiększając bezpieczeństwo żywnościowe, zmniejszając emisje klimatyczne i tworząc zielone miejsca pracy i wzrost gospodarczy.

Pierwsze badania sugerują, że produkcja mięsa hodowanego komórkowo wymagałaby znacznie mniej ziemi niż konwencjonalna produkcja mięsa, uwalniając grunty pod zrównoważone rolnictwo. Mogłaby również zwiększyć bezpieczeństwo żywnościowe poprzez prawie czterokrotne zwiększenie udziału rolnictwa ekologicznego w Polsce. Mięso hodowane komórkowo może być produkowane bez użycia antybiotyków, co pomaga zmniejszyć ryzyko zwiększonej oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe. Zgodnie z dostępnymi recenzowanymi badaniami, produkcja samej hodowanej komórkowo wołowiny może powodować emisję do 92 proc. mniej gazów cieplarnianych, do 94 proc. mniej zanieczyszczeń powietrza i zużywać do 66 proc. mniej wody niż tradycyjna hodowla.

UE i rządy krajowe będą miały kluczowe znaczenie dla kształtowania przyszłości produkcji mięsa hodowanego komórkowo. Tylko dzięki strategicznym inwestycjom i wspierającej polityce sektor ten będzie w stanie wykorzystać swój potencjał, aby pomóc w walce ze zmianami klimatycznymi i chronić zdrowie publiczne, jednocześnie pobudzając wzrost gospodarczy i tworząc zielone miejsca pracy. Polska powinna opracować spójny plan umożliwiający rozwój ekosystemu mięsa hodowanego komórkowo, aby czerpać znaczne korzyści gospodarcze i środowiskowe, jakie może zapewnić ten sektor – mówi Seth Roberts, Senior Policy Manager w GFI Europe.

Pieniądze to nie wszystko Witold Orłowski Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.