5 lat FlixBusa w Polsce: 360 miast w siatce i 184 miliony zrealizowanych kilometrów

FlixBus to firma technologiczna, która powstała w 2013 roku w Niemczech. Na polskim rynku obecna jest od 5 lat, a swoją działalność rozpoczęła od nawiązania strategicznej współpracy z PolskimBusem, pod koniec 2017 roku. Polski oddział FlixBusa stanął wówczas przed wyzwaniem przeprowadzenia rebrandingu ponad 100 pojazdów, co udało się zrealizować w ciągu niespełna trzech miesięcy.

– Od samego początku działalności w Polsce napotykaliśmy na wiele wyzwań, począwszy od oporu napotkanego podczas wejścia na rynek i trudów w uzyskiwaniu zezwoleń na połączenia, poprzez pandemię, aż po ostatnie trudne wydarzenia związane z wojną w Ukrainie. – komentuje Michał Leman, dyrektor zarządzający FlixBusa w Polsce, Ukrainie i krajach bałtyckich. – Jednak mając tak silny zespół jak nasz, każde z nich udało nam się pokonywać z sukcesem i dziś możemy powiedzieć, że mamy stabilną pozycję na rynku i planujemy dalszy rozwój.

Rekordowy wynik firmy w sezonie wiosenno-letnim 2022

W szczytowym sezonie letnim w 2018 roku, FlixBus operował na 54 dostępnych liniach, co pozwalało na dotarcie do 120 miast w 6 krajach. Obecnie zielonymi autobusami można podróżować z Polski aż do 360 miast w kraju i za granicą, co oznacza trzykrotny wzrost oferty. Łącznie w ofercie FlixBusa w Polsce znajduje się 130 krajowych i zagranicznych połączeń, obsługiwanych przez 27 lokalnych partnerów autobusowych.

– Pomimo tego, że rok 2022 nie zaczął się dla nas łatwo, zrealizowaliśmy swoje założenia z początku roku i mamy za sobą wyjątkowo udany sezon letni. Naszymi liniami podróżowało łącznie ponad 2,7 mln pasażerów. – podsumowuje Michał Leman. – Choć w 2017 roku wiele osób obawiało się naszego wejścia, nasz model biznesowy przynosi wymierne korzyści nie tylko dla pasażerów, ale też lokalnych przewoźników i budżetu państwa. Nasi partnerzy rozbudowali z nami floty do poziomu ponad 220 pojazdów, zatrudniając obecnie blisko 950 kierowców, a w ciągu 5. lat zielone autobusy przejechały łącznie 184 miliony kilometrów, co przełożyło się na 230 milionów zł wpływów do budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego.

Tegoroczny sezon wiosenno-letni to także rekordowe wyniki dla całej grupy Flix SE. Od kwietnia do końca września z usług FlixBusa skorzystało 34 mln pasażerów na całym świecie, co oznacza 130% wzrostu w porównaniu do tego samego okresu w 2021. Jak przyznał obecny na wydarzeniu André Schwämmlein, założyciel i dyrektor generalny spółki Flix SE, Polska jest obecnie jednym z pięciu najważniejszych rynków FlixBusa na świecie, obok Niemiec, Włoch, Francji i USA.

Future of Mobility, czyli przyszłość transportu

Podczas wydarzenia odbyła się również debata „Future of Mobility”. W rozmowie wzięli udział eksperci: dr Katarzyna Barańska, Szefowa Zespołu Dekarbonizacji w firmie Osborne Clarke Polska, oraz Maciej Mazur, Dyrektor Zarządzający Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych, którzy wspólnie z przedstawicielami FlixBusa rozmawiali o inicjatywach branży transportowej w kierunku osiągnięcia neutralności klimatycznej. W trakcie debaty ogłoszono również nawiązanie współpracy pomiędzy FlixBusem i PSPA, której celem jest uruchomienie w Polsce pierwszej dalekobieżnej, regularnej linii autobusowej w 100% zasilanej energią elektryczną.

