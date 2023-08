5000 urządzeń SwipBox Infinity w Norwegii. Gigantyczna inwestycja Posten Bring

Fellowmind przeniesie Cersanit S.A. do chmury

Lokalna stolarnia - czy to dobry pomysł na własny biznes?

Posten Bring – pierwszy partner SwipBox Infinity po duńskiej sieci Naerboks – rozpoczął pilotażowy program zewnętrznych automatów w styczniu 2020 roku. Jego wdrożenie na ogólnokrajową skalę rozpoczęło się dokładnie rok później. Tylko w ubiegłym roku przez urządzenia zainstalowane w 1750 lokalizacjach w całej Norwegii przeszło kilka milionów przesyłek.

- Chcemy stworzyć każdej Norweżce i Norwegowi możliwość odbioru swoich paczek w automacie paczkowym. Fakt, że ich instalacja jest bardzo szybka, umożliwia nam płynne skalowanie sieci oraz zaspokajanie potrzeb konsumentów. Odegrało to kluczową rolę w procesie implementacji urządzeń na terenie całego kraju w krótki odstępie czasu. Dzięki przystępnej konstrukcji zewnętrznej, intuicyjnym aplikacjom oraz szybkiej instalacji, rozwiązanie Infinity wspiera skuteczną realizację naszej wizji – powiedział Havard Femtehjell, szef usług PUDO i sieci automatów w Posten Bring.

W ostatnim czasie Posten Bring wprowadziło dodatkową usługę dla osób z niepełnosprawnościami. Pozwala ona wybrać dostawę w przedziale dostępnym z poziomu wózka inwalidzkiego i jest częścią interfejsu API SwipBox, zapewniającego elastyczny odbiór w cyklu 24/7.

- Posten Bring w pełni wykorzystuje potencjał naszych automatów paczkowych. Główną ideą, stojącą za projektem Infinity było umieszczenie urządzeń w dowolnym miejscu, po sąsiedzku, gwarantując użytkownikom maksymalną. Posten Bring jest wiodącym liderem w sektorze logistyki, nie boi się przecierać nowych szlaków i zawsze koncentruje się na dostarczaniu najlepszych możliwych usług dla mieszkańców Norwegii – dodał Jens Rom, CEO SwipBox.

Posten Bring jest jedynym partnerem SwipBox, który personalizuje odbiór poprzez nadawanie nazw automatom. Firma ujawniła, że urządzenia o nazwach Clarissa, Maribeth, Roy-Ole oraz Tor-Inge miały najwyższą przepustowość paczek w ubiegłorocznym, grudniowym okresie świątecznym.

SwipBox to duński producent i operator automatów do odbioru przesyłek z własnym zapleczem programistycznym. Firma dostarcza od 2012 r. rozwiązania sprzętowe i software’owe dla logistyki, branży retail oraz detalistów i konsumentów. Oddziały SwipBox zlokalizowane są w Danii, Polsce, Australii i obsługują sieć urządzeń do odbioru przesyłek w ponad 40 krajach.

Tańczące z promocjami 03.08.2023 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.