Maczfit z nową energią w 2024 roku

Co wspólnego ma jedzenie ze szczęściem? Jak wynika z przeprowadzonego przez markę Maczfit badania trendów przyszłości, aż 28% badanych wskazuje zmianę sposobu odżywiania jako ważny element dbania o swoje samopoczucie. Co ciekawe 26% respondentów stwierdza, że coraz częściej będziemy korzystać z rozwiązań takich jak cateringi.

Jak odpowiada na to Maczfit?

W zainicjowanej w styczniu kampanii marka przewrotnie mówi: „Nie zaczynaj od diety. Zacznij od Maczfit”, sprzeciwiając się narzucaniu ograniczeń oraz wspierając konsumentów w osiąganiu codziennego szczęścia na ich własnych warunkach. Mówi o tym spot reklamowy marki – powstały we współpracy z agencją reklamową Hand Made, fotografem Mateuszem Nasternakiem oraz agencją Rec.Lama (odpowiedzialną za foodstylizację).

Nowa kampania tłumaczy podejście Maczfit do tematu żywienia i dobrego życia. - Dla nas jedzenie to radość, wolność wyboru i własne zasady. Nikt z nas nie lubi „być na diecie” – kojarzy się to z niemiłymi ograniczeniami, rygorem i zrezygnowaniem z wielu przyjemności. Podchodzimy do tego zupełnie inaczej. Chcemy pokazać Polakom, że nowego roku nie muszą zaczynać od sztywnych reguł. Przekonujemy, że jedzenie to satysfakcja, wygoda i wiele korzyści, które czynią nasze codzienne życie lepszym. Jak pokazuje raport „Sztuka dobrego jutra”, m.in. tego do szczęścia potrzebują Polacy – komentuje Krzysztof Goś, Commercial Director w Maczfit. Kampania marki obejmuje działania w TV, VOD, radio, digital, outdoor oraz w zakresie PR, influencer marketing oraz social mediów. Dodatkowo marka przeprowadziła redesign. Jest on widoczny m.in. na papierowych torbach, w których dostarczane są posiłki oraz na wszystkich kanałach komunikacji (jak www czy aplikacja). Nową kampanię wspierają również agencje Value Media, Spark, Promotraffic, Tribe 47, Growth Makers oraz Great Minds

