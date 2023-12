Acer w Dubaju prezentuje wizję przyszłości i zobowiązuje się do transformacji klimatycznej

Acer dołączył do inicjatywy RE100 i obiecał pozyskiwać do 2023 roku 100% energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Producent zobowiązał się również do osiągnięcia zerowej emisji dwutlenku węgla netto do 2050 roku. Jako jedna z czołowych firm ICT na świecie, Acer dąży do wzmocnienia pozytywnego wpływu na środowisko poprzez połączenie działań ze swoimi partnerami; 60% jej kluczowych dostawców zobowiązało się do RE100 lub wyznaczyło naukowe cele redukcji emisji dwutlenku węgla (SBT). Acer do 2025 obiecał ponadto wykorzystać od 20-30% plastiku z recyklingu do produkcji swoich komputerów i monitorów. Warto nadmienić, że w 2022 roku osiągnął poziom 17%.

Nowe kierunki w ochronie środowiska

Acer podczas konferencji przedstawił podejmowane inicjatywy proekologiczne, takie jak: ulepszenie linii produktów Vero, wykonanych z materiałów pochodzących z recyklingu, program Project Humanity, angażujący pracowników w działania proekologiczne czy platformę Earthion, redukująca emisję z logistyki morskiej poprzez biopaliwo i badania nad wprowadzeniem jeszcze bardziej ekologicznych opakowań.

Jason Chen, prezes i dyrektor generalny firmy Acer, podkreślił potrzebę przyspieszenia wdrażania energii odnawialnej w walce ze zmianami klimatycznymi spowodowanymi globalnym ociepleniem. Chen zaznaczył, że kluczowym elementem osiągnięcia celu 100% wykorzystania odnawialnej energii będzie rozwój technologii magazynowania energii słonecznej i wiatrowej. Przypomniał też, że w 2022 roku Grupa Acer osiągnęła 44% wykorzystania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.

Nowe kierunki w magazynowaniu energii

Acer rozwija swoją obecność w branży magazynowania energii, oferując innowacje dla domów, przemysłu i różnych zastosowań, aby wspierać transformację energetyczną. Inwestując w technologie ogniw akumulatorowych, firma wprowadziła nowe rozwiązania do magazynowania energii, poszerzając swoje portfolio o nowe przenośne stacje ładujące - Acer prezentuje zupełnie nową ich gamę.

Acer z wystawą "Conscious Technology for a Brighter Tomorrow"

Acer podczas konferencji w Dubaju zaprezentował swoją wystawę "Conscious Technology for a Brighter Tomorrow", która powstała z myślą o ochronie klimatu i technologii. Przedstawia ona produkty i usługi według czterech koncepcji:

“Concept for Working” (Koncepcja dla pracy) oferuje subskrypcję produktów Acer, umożliwiając klientom łatwy dostęp do aktualizacji, usług i napraw, wydłużając tym samym żywotność urządzeń cyfrowych i zmniejszając zużycie zasobów.

“Concept for Learning” (Koncepcja dla nauki) to sprzęt i oprogramowanie wspierające szkoły w redukcji emisji dwutlenku węgla. Uczniowie korzystają z odnowionych laptopów oraz narzędzi edukacyjnych w przyjaznym dla klimatu środowisku.

“Concept for Moving” (Koncepcja dla mobilności) obejmuje sieć stacji ładowania oraz mobilne środki transportu, takie jak e-rowery i hulajnogi elektryczne, z narzędziami wspierającymi planowanie infrastruktury transportowej w inteligentnych miastach.

“Concept for Living” (Koncepcja dla życia) oferuje aplikację mobilną do zarządzania inteligentnymi urządzeniami w domu, umożliwiając efektywne zarządzanie energią i zwiększenie świadomości dystrybucji energii przez urządzenia.

Wystawa jest otwarta dla publiczności w dniach 7-12 grudnia, w godzinach 10:00-19:00, w Alserkal Avenue, centrum sztuki w Dubaju, gdzie odwiedzający mogą dowiedzieć się więcej o ekologicznych zobowiązaniach i rozwiązaniach firmy Acer, a także o nowych koncepcjach zrównoważonego stylu życia.

