Firma odnotowała znaczący rozwój we wszystkich kanałach sprzedaży. Sprzedaż hurtowa wzrosła o 17,6% rok do roku, z największymi wzrostami w regionie Europy Północno-Zachodniej (28,7%), Europy Północno-Wschodniej (18,6%) oraz we Francji (15,5%).

ASICS EMEA zanotował rentowny wzrost we wszystkich kategoriach produktowych. Segmenty Performance Running, Tennis i Indoor utrzymały solidną dynamikę wzrostu, natomiast największe wzrosty odnotowano w kategoriach SportStyle (+47,7%) oraz odzieży sportowej (+34,5%).

- Nasze wyniki w Europie są bardzo mocne – notujemy stabilny wzrost we wszystkich kategoriach oraz kanałach sprzedaży. Cieszy nas, że nieustannie otrzymujemy doskonałe opinie i rekomendacje od konsumentów, ekspertów oraz sportowców, co potwierdza, że nasza konsekwencja w realizowaniu misji i inwestycje w innowacyjne produkty przynoszą wymierne efekty. Marka ASICS rozwija się dynamicznie, a coraz więcej osób wybiera nas, by wspierać swoje dążenie do równowagi ciała i umysłu – powiedział Carsten Unbehaun, CEO ASICS EMEA.

W I kwartale 2025 roku ASICS utrzymał pozycję niekwestionowanego lidera w segmencie premium obuwia do biegania w Europie. Marka zanotowała także znaczący wzrost udziału w rynku w kluczowych sportach – tenis, sporty halowe oraz padel – a także w segmencie SportStyle, w porównaniu do danych z ostatnich 12 miesięcy.

