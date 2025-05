Badanie ASICS: Najlepszy przyjaciel człowieka najlepiej motywuje do ruchu

W Polsce 58% właścicieli psów wskazuje swojego pupila jako głównego motywatora do ruchu – wyprzedzają oni w tej roli rodzinę (41%), celebrytów (8%) czy trenerów personalnych (7%). Dodatkowo, aż 77% osób nieposiadających psa twierdzi, że miałoby większą motywację do ćwiczeń, gdyby posiadało czworonożnego towarzysza.

Ruch z czworonogiem przekłada się nie tylko na częstszą aktywność fizyczną, ale również na poprawę samopoczucia. Właściciele psów w Polsce spędzają średnio 180 minut tygodniowo na aktywnościach fizycznych, podczas gdy osoby bez psa – 150 minut. Co więcej, 88% właścicieli przyznaje, że posiadanie psa sprawia, że ruszają się więcej, a 63% wskazuje, że to właśnie pupil jest głównym powodem spacerów, joggingów czy biegów.

To wszystko ma realny wpływ na zdrowie psychiczne. Właściciele psów w Polsce osiągają średni wynik w Indeksie Dobrostanu Psychicznego (State of Mind Index) na poziomie 61 punktów na 100, czyli o 18% więcej niż osoby bez psów (51 punktów). Aż 76% właścicieli deklaruje mniejsze poczucie stresu po wspólnym spacerze z psem, a 81% czuje się szczęśliwszych. 80% respondentów twierdzi, że ruch z psem pozytywnie wpływa na ich zdrowie psychiczne, a 83% zauważa poprawę nastroju. Co ciekawe, 67% osób nieposiadających psa uważa, że zwierzak poprawiłby ich dobrostan psychiczny, ponieważ byłby dla nich większą motywacją do ruchu.

Najnowsze badania ASICS ujawniają, jak znacząco psy wpływają na nasz poziom aktywności fizycznej i ogólny stan umysłu. Badania pokazują, że właściciele psów znacznie częściej spełniają zalecane wytyczne dotyczące aktywności fizycznej i mają znacznie lepszy nastrój. W rzeczywistości 84% właścicieli psów odczuwa poprawę nastroju po spacerze ze swoim pupilem – mówi Brendon Stubbs, wiodący badacz w dziedzinie ćwiczeń i zdrowia psychicznego z King’s College London.

ASICS uznaje rolę psów, w tym jednego z ulubionych czworonogów Internetu @FelixtheSamoyed, jako pierwotnych influencerów ćwiczeń. Felix został również psim ambasadorem marki i będzie działać jako główny „rzecznik”, promując swoją miłość do spacerów oraz biegów. Konto psa na Instagramie ma ponad 1,2 mln followersów.

- Nikt nie motywuje nas do ruchu dla ciała i umysłu bardziej niż nasi psi przyjaciele. Każdego dnia na całym świecie psy motywują nas do zakładania butów, wychodzenia i poruszania się. Naszą misją jest zachęcenie jak największej liczby osób do odczuwania podnoszącej na duchu mocy ruchu. Jesteśmy zachwyceni, że podpisaliśmy kontrakt z Felixem jako naszym oficjalnym ambasadorem i dzielimy się zaraźliwą miłością psów do ruchu ze światem, aby zmotywować nas wszystkich do wyjścia i poruszania się dla naszych umysłów – dodaje Gary Raucher, Global Head of Marketing w ASICS.

Wyniki badania pokazują też, że wielu właścicieli nie potrafi odmówić swojemu psu spaceru – 45% respondentów nie może oprzeć się pupilowi czekającemu przy drzwiach lub przynoszącemu smycz. Co więcej, niemal połowa badanych twierdzi, że to pies „wyprowadza ich”, nie odwrotnie. Wspólne spacery to również przestrzeń do budowania relacji – 66% właścicieli psów w Polsce przyznaje, że dzięki swojemu pupilowi częściej nawiązuje kontakt z innymi osobami, a 70% dostrzega pozytywny wpływ takich interakcji na swój nastrój.

ASICS podkreśla, że to właśnie psy – jako „pierwsi influencerzy ruchu” – odgrywają ogromną rolę w promowaniu zdrowia fizycznego i psychicznego. W ramach kampanii Mind’s Best Friend marka zachęca do dzielenia się historiami o tym, jak psy motywują do ruchu i poprawiają nastrój – każde publiczne udostępnienie wpisu z hasztagiem #MindsBestFriend do 12 lipca 2025 r. to realne wsparcie dla organizacji zajmujących się zdrowiem psychicznym.

Ponadto, ASICS, wspólnie ze Sklepem Biegacza, zorganizuje trzy spacery socjalizacyjne. Odbędą się one w sobotę, 24 maja o godz. 10:00, 11:00 i 12:00. Liczba miejsc jest ograniczona, łącznie organizatorzy przewidują miejsce dla 30 osób. Spacery poprowadzi Justyna Piekarczyk – psia behawiorystka, autorka książki „Adopcja na cztery łapy. Jak zaopiekować się psem i dać mu bezpieczny dom?”. Uczestnicy otrzymają pakiet gadżetów – torbę, smaczki, miskę na wodę inne. Miejscem spotkań będzie Sklep Biegacza na warszawskim Powiślu. Na wydarzenia będą wymagane wcześniejsze zapisy. Wystarczy śledzić media społecznościowe Sklepu Biegacza.

Aby uczcić niezwykłą rolę, jaką psy odgrywają w motywowaniu nas do ruchu dla dobrego samopoczucia psychicznego, można nominować swojego pupila, aby został oficjalnym ambasadorem ASICS Mind’s Best Friend. Więcej o tej inicjatywie można dowiedzieć się na stronie www.asics.com/mindsbestfriend.

Anna Kiełbasińska - IMPACT 25 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.