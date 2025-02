Rekordowe wyniki finansowe ASICS w Europie. Sportowy gigant ujawnia

Autor:

W 2024 roku ASICS EMEA odnotował rentowny wzrost we wszystkich segmentach, w tym w kategorii Performance Running, Tenis, Indoor oraz SportStyle. Szczególnie dynamiczny rozwój zanotowała kategoria SportStyle, której przychody wzrosły o 39,1% w porównaniu do poprzedniego roku. Ponadto, firma utrzymała pozycję numer jeden w segmencie premium obuwia biegowego w Europie. Wzrosty objęły również wszystkie kanały sprzedaży. W sprzedaży hurtowej przychody wzrosły o 10,4% rok do roku, sprzedaż w sklepach własnych zwiększyła się o 4,4%, natomiast e-commerce odnotował wzrost na poziomie 18,4% w porównaniu do 2023 roku.

- 2024 rok był dla nas rekordowy. Osiągnęliśmy rentowny wzrost we wszystkich kategoriach i kanałach sprzedaży, przekraczając po raz pierwszy barierę miliarda euro przychodów. Te wyniki są dowodem na siłę naszej marki, jakość naszych produktów oraz doskonałą współpracę z naszymi partnerami. Są również efektem ciężkiej pracy całego zespołu. Nadal będziemy budować i wzmacniać kluczowe relacje. W ASICS nasze pięć liter ma wyjątkowe znaczenie – ‘Anima Sana In Corpore Sano’, czyli ‘w zdrowym ciele, zdrowy duch’. Naszym celem jest wspieranie jak największej liczby osób w osiągnięciu tej równowagi poprzez innowacyjne produkty i usługi, które zachęcają do ruchu oraz aktywnego stylu życia – powiedział Carsten Unbehaun, CEO ASICS EMEA.

ASICS, założony ponad 70 lat temu przez Kihachiro Onitsukę, to jeden z czołowych producentów obuwia biegowego oraz odzieży i akcesoriów sportowych. Charakterystyczne paski znajdujące się na bokach butów są zarejestrowanym znakiem towarowym ASICS Corporation.