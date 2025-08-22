Wskaźnik waloryzacji dodatków emeryckich w 2025 roku może wynieść 3,97%.

Większość dodatków do emerytur wzrośnie o 13,83 zł miesięcznie.

Wysokość waloryzacji zależy od inflacji i wzrostu płac.

Spadek wskaźnika waloryzacji wynika z poprawy sytuacji gospodarczej.

Wskaźnik waloryzacji dodatków emeryckich może wynieść 3,97 proc. Przy takiej podwyżce dodatek kompensacyjny wzrósłby nieco ponad 2 zł. Dla porównania raptem rok temu dodatki do emerytur i rent z ZUS wzrosły o 12,12 proc. Skąd taka różnica? Do wyliczenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent oraz dodatków do nich bierze się pod uwagę dane dotyczące inflacji i wzrostu płac. Główny Urząd Statystyczny podał, o ile wzrosły wynagrodzenia w lipcu 2025 roku. Pensje w ciągu roku poszły w górę o 7,6 proc. Zaś inflacja w lipcu tego roku wyniosła 3,1 proc. Biorąc pod uwagę te dane, stosując odpowiedni wzór wyliczenia, otrzymujemy wskaźnik waloryzacji emerytur i rent na poziomie 3,97 proc.

Waloryzacja dodatków do emerytury

Przy uwzględnieniu waloryzacji świadczeń dla seniorów na takim właśnie poziomie najbardziej mógłby wzrosnąć dodatek do renty inwalidy wojennego, który to obecnie obowiązującej od 1 marca 2025 roku kwoty 1333,24 zł wzrósłby do kwoty do 1386,21 zł. Najmniej mogłoby wzrosnąć świadczenie pieniężne przysługujące osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR. W tym przypadku mamy widełki wzrostu od 0,69 zł do 13,83 zł. Większość dodatków do emerytur od marca 2025 wynosi 348,22 zł. Takiej wysokości są m.in. takie dodatki jak dodatek kombatancki, dodatek pielęgnacyjny, dodatek za tajne nauczanie. I przy waloryzacji na poziomie 3,97 proc. wrosłyby one o kwotę 13,83 zł miesięcznie. Waloryzację wszystkich dodatków prezentujemy w GALERII prezentowanej w górnej części artykułu.

Co wpływa na wysokość waloryzacji świadczeń z ZUS?

Kluczowe tutaj są inflacja i wzrost płac. Waloryzacja ma na celu ułatwienie seniorom życia w trakcie panowania drożyzny. Głównym zadaniem waloryzacji emerytur i rent jest zminimalizowanie skutków rozpędzonej inflacji w portfelach seniorów. Zatem wraz z poprawą sytuacji gospodarczej, czyli wyhamowaniem wzrostu cen, ale i z poprawą sytuacji na rynku pracy, wskaźnik waloryzacji odpowiednio maleje. I z takim zjawiskiem właśnie mamy do czynienia. Dla porównania jesienią 2022 roku inflacja wynosiła aż 18 proc. i to wpłynęło na rządowy oficjalny wskaźnik inflacji na tyle, że w marcu 2023 wyniósł on blisko 15 proc., a w 2024 12,12 proc. Teraz to raptem 3,97 proc.

