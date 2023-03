ASICS wśród liderów zaangażowanych w zmiany klimatyczne. Firma doceniona po raz czwarty z rzędu

Były prezes Western Union Hikmet Ersek dołącza do rady doradczej waterdrop. W spółkę zainwestował Novak Djoković

ASICS został doceniony za swoje działania i strategie mające na celu redukcję emisji oraz zarządzanie ryzykiem klimatycznym w łańcuchu dostaw w minionym roku sprawozdawczym. CDP oceniło w sumie ponad sześć tysięcy firm. ASICS znalazł się wśród najlepszych 8% organizacji, jako jedna z ponad 500 korporacji w tegorocznym zestawieniu.

Japońska firma została również uwzględniona w Sustainability Yearbook 2023 opublikowanym przez S&P Global, który pokazuje wyniki zrównoważonego rozwoju 15% najlepszych przedsiębiorstw na świecie w każdej branży. ASICS jest zaangażowany w ciągłe dążenie do zrównoważonego rozwoju we wszystkich obszarach swojej działalności. Zasadniczym celem obranej strategii jest ochrona środowiska naturalnego.

- Konsekwentnie dążymy do zrównoważonego rozwoju, a nasze działania są doceniane przez niezależne, międzynarodowe instytucje. Jesteśmy marką sportową, krzewimy pozytywne postawy społeczne, zachęcamy do podejmowania aktywności fizycznej, dlatego zaangażowanie w ekologię i ochronę środowiska jest dla nas czymś naturalnym właściwie od samego początku naszej działalności. Stawiamy na naturalne źródła energii, prowadzimy zaawansowany recykling produktów, a wiodącym celem na najbliższe lata jest ograniczenie o ponad połowę emisji gazów cieplarnianych. W ASICS wierzymy, że zdrowe ciało, to także zdrowy duch, a osiągnięcie jednego i drugiego nie będzie możliwe bez zdrowej planety, na której żyjemy – powiedział Daniel Bogacki, Activation Specialist w ASICS Polska.

CDP każdego roku monitoruje działania produkcyjne firm komercyjnych między innymi w obszarze ograniczania emisji gazów cieplarnianych, ochrony zasobów wodnych oraz lasów.

