Lukas Podolski, mistrz świata w piłce nożnej, wprowadził swoją sieć kebabów Mangal Döner na polski rynek, począwszy od Zabrza.

Kebab Podolskiego jest dostępny wyłącznie w dostawie przez Pyszne.pl od 28 października, co jest strategicznym partnerstwem.

Sekretem sukcesu Mangal Döner jest wysoka jakość i świeżość składników, autorska receptura mięsa oraz codzienne wypiekanie pieczywa.

Kebab to najpopularniejsze danie w Polsce, z 13% wzrostem zamówień rok do roku na Pyszne.pl, a Podolski planuje dalszą ekspansję sieci w Polsce, m.in. poprzez franczyzę.

Mistrzowski transfer do biznesu. Gdzie zamówić kebab Podolskiego?

Lukas Podolski, mistrz świata w piłce nożnej, po zdobyciu boisk rozpoczyna podbój polskiej gastronomii. Jego znana sieć kebabów, która odniosła spektakularny sukces w Niemczech, oficjalnie weszła na polski rynek. Biznes Lukasa Podolskiego, Mangal Döner, od 28 października jest dostępny w dostawie wyłącznie za pośrednictwem platformy Pyszne.pl. To strategiczne partnerstwo otwiera nowy rozdział w historii marki, której pierwszy polski lokal został otwarty na placu Wolności w Zabrzu.

W przeciwieństwie do wielu sportowców inwestujących w ekskluzywne restauracje, urodzony w Gliwicach piłkarz postawił na danie, które zna i kocha od dziecka. Decyzję o wejściu w gastronomię ugruntował jego pobyt w Turcji, gdzie grał w barwach Galatasaray.

– Jako dziecko zawsze lubiłem zjeść dobrego kebaba, więc ten wybór był dość prosty. Mój pobyt w Turcji jako zawodnik Galatasaray tylko utwierdził mnie w decyzji, że jeśli miałbym „wejść” w gastronomię to będzie to właśnie w kebab. W Turcji döner to codzienność, duża waga jest tam przykładana do jakości i świeżości składników co w 100% jest zgodne z moim podejściem – tłumaczy Lukas Podolski. Sieć Mangal Döner w Polsce rozpoczęła działalność od lokalu w Zabrzu, a teraz dzięki wyłącznej umowie z Pyszne.pl, jej zasięg znacząco się poszerzy. To przemyślany ruch na rynku wartym, według szacunków, nawet 2,5 miliarda złotych.

Jaki jest sekret kebaba od Lukasa Podolskiego?

Chociaż nazwisko mistrza świata przyciąga uwagę, to nie ono stanowi o sile marki. Podobnie jak na boisku, liczy się jakość i zgranie całego zespołu. Sukces biznesu Lukasa Podolskiego opiera się przede wszystkim na świeżości składników i bezkompromisowym podejściu do jakości. Piłkarz podkreśla, że to właśnie te elementy są kluczem do serc i podniebień klientów, a nie tylko jego sportowa sława.

– To co przyciąga do nas klientów to przede wszystkim świeżość składników i ich dobra jakość. Mięso jest przygotowywane specjalnie dla nas, według receptury Mangal i z naszą mieszanką przypraw. Nasze bułki są świeże, codziennie przygotowywane i wypiekane w lokalach. Każdego dnia mamy dostawy świeżych warzyw – na tym nam zależy, na wysokiej jakości naszego dönera i o to nasi klienci mogą być spokojni – mówi piłkarz.Dbałość o detale, od autorskiej receptury mięsa po codzienne dostawy i własny wypiek pieczywa, to standard, który marka chce utrzymać również w Polsce, dostosowując się jednocześnie do lokalnych gustów. W Niemczech hitem jest kanapka Poldiego, podczas gdy w Polsce króluje wersja w cieście typu lawasz.

Dlaczego kebab jest tak popularny w Polsce?

Wejście Lukasa Podolskiego na rynek dostaw z kebabem to biznesowy strzał w dziesiątkę. Fenomen tego dania w Polsce najlepiej obrazują twarde dane. Kebab już dawno przestał być wyłącznie ulicznym jedzeniem, stając się jednym z filarów krajowej gastronomii. Dane pokazują, że co piąte zamówienie na kebab przez Pyszne.pl świadczy o jego dominującej pozycji na rynku. W 2024 roku liczba zamówień na to danie wzrosła o imponujące 13% rok do roku, deklasując tym samym pizzę i burgery.

– Kebab z dania niszowego stał się jednym z filarów polskiej gastronomii. Jego siłą jest niezwykła demokratyzacja – jest dostępny cenowo i trafia w gusta milionów Polaków. Partnerstwo z marką stworzoną przez taką ikonę jak Lukas Podolski to dla nas ogromny zaszczyt – komentuje Mariusz Górniak, Head of Sales w Pyszne.pl. Ponad 3300 restauracji serwujących to danie na samej platformie Pyszne.pl pokazuje skalę zjawiska i ogromny potencjał, jaki dostrzegł piłkarz i jego wspólnicy.

Jakie są plany rozwoju Mangal Döner w Polsce?

Współpraca z Pyszne.pl to dopiero początek. Celem jest zbudowanie globalnej marki, której międzynarodowa ekspansja rozpoczyna się właśnie w Polsce. Ambitne plany rozwoju sieci Mangal Döner w Polsce zakładają zarówno otwieranie lokali franczyzowych, jak i współpracę z dużymi sieciami handlowymi.

– Nasza firma podpisała już pierwszą umowę na lokal franczyzowy w Polsce. Mamy bardzo dużo zapytań o ten model współpracy. Sami także rozważamy kilka możliwych lokalizacji w Aglomeracji Śląskiej. Myślę, że kolejny rok będzie bardzo intensywny dla rozwoju sieci Mangal Döner w Polsce – zapowiada piłkarz. Podolski nie wyklucza również powtórzenia niemieckiego modelu współpracy z siecią Kaufland. Aby uczcić start wyłącznego partnerstwa, na użytkowników Pyszne.pl czeka specjalna promocja. Z kodem MANGAL20 nowi klienci mogą otrzymać 20 zł zniżki przy zamówieniu za minimum 50 zł (oferta do wyczerpania zapasów).

TEST KEBABA ŁUKASZA PODOLSKIEGO W ZABRZU | Futbologia