Dieta pudełkowa Republiki Smakoszy. Ten szczegół zaważył o ich wyborze!

“Dieta nie do pobicia”. Takim hasłem Republikę Smakoszy reklamuje Joanna Jędrzejczyk, polska zawodniczka MMA. Faktycznie jest nie do pobicia? Firma oferuje różnorodność dań - wybór z 20 dań dziennie, sześć diet i ich elastyczną konfigurację - możliwość ustalania kaloryczności poszczególnych dań. Dodatkowo otrzymujemy praktyczną aplikacją, w której można wybierać dania na podstawie zdjęć i dowolnie zmieniać terminy dostaw. I co również istotne - konkurencyjną cenę zaczynającą się od 46 zł za pięć posiłków dziennie.

Dla kogo jest catering dietetyczny?

Republika Smakoszy dostarcza swoje pudełka, w których oferuje szeroki wybór zdrowych i smacznych posiłków, nie tylko bezpośrednio do domu, ale także do miejsca pracy. Firma specjalizuje się w przygotowywaniu posiłków zgodnie z zasadami zdrowego odżywiania, uwzględniając różnorodne potrzeby żywieniowe. Klienci bez problemu dopasują dietę do swoich potrzeb. Do wyboru jest program optymalny, wegetariański, niski IG, slim, mniej glutenu i wege+ryba. Każdy z nich zawiera pełne zestawy posiłków na cały dzień, wliczając w to pierwsze i drugie śniadanie, obiad, kolację i przekąski.

Republika Smakoszy stawia na wysoką jakość składników i dbałość o równowagę żywieniową. Każde danie jest starannie zaprojektowane, uwzględniając nie tylko wartości odżywcze, ale również walory smakowe. Otrzymywane posiłki były starannie przygotowane, z wysokiej jakości składników i miały dobry smak. Widać, że firma Republika Smakoszy zwraca dużą uwagę na walory smakowe swoich dań, co jest znaczące, szczególnie w kontekście dietetycznych posiłków i sporej konkurencji.

Największym atutem Republiki Smakoszy jest moim zdaniem ich aplikacja mobilna. Była ona bardzo użyteczna i intuicyjna w obsłudze. Za jej pomocą mogłem zamawiać posiłki i przeglądać menu (wraz ze zdjęciami), co sprawiło, że każdego dnia byłem zadowolony z dostarczonych posiłków. Nawet jeśli doszło do pomyłki - trafiła mi się jedna taka sytuacja, to wciąż podmienione pudełko spełniono moje oczekiwania smakowe i zdrowotne. A dodatkowo – w ramach przeprosin, na swoje konto na stronie Republiki Smakoszy otrzymałem punkty do wykorzystania przy kolejnych zamówieniach.

Wybierając dietę pudełkową zyskujesz nie tylko czas

Dieta pudełkowa zyskała na popularności w czasie pandemii i masowego zamknięcia w domach. Wówczas już nie tylko zabiegani pracownicy korporacji docenili wygodę związaną z dostarczaniem gotowych i smacznych posiłków każdego dni prosto pod drzwi. Jest to również idealne rozwiązanie nie tylko dla zapracowanych, ale także dla osób nie przejawiających talentu do gotowania. Drugą największą zaletą wyboru cateringu Republiki Smakoszy jest oszczędność czasu. I to nie mała. Redukujemy do minimum czas poświęcony na zakupy, przygotowywanie i gotowanie posiłków. To idealne rozwiązanie dla osób, które prowadzą intensywny tryb życia i nie mają czasu na przygotowywanie zdrowych posiłków. Nie mniej ważna jest oszczędność na rachunkach, którą uzyskujemy przez rzadsze gotowanie w domu.

Nie można też nie wspomnieć o walorach zdrowotnych. Dieta pudełkowa ułatwia kontrolę spożywanych kalorii i składników odżywczych. Specjaliści ds. żywienia dbają o zapewnienie odpowiedniej ilości białek, węglowodanów, tłuszczów i innych składników odżywczych. Ważnym aspektem jest również porcjowanie posiłków. Dzięki pudełkom wiem, ile kalorii spożywam na śniadanie, obiad czy kolację, a także w perspektywie całego dnia czy tygodnia. To niezwykle istotne w przypadku redukcji wagi ciała czy uprawiania sportu.

Dobra aplikacja to klucz do sukcesu

Podsumowując, dieta pudełkowa firmy Republika Smakoszy była dla mnie bardzo udanym doświadczeniem. Posiłki były smaczne, różnorodne i zgodne z moimi potrzebami żywieniowymi. Największym pozytywnym zaskoczeniem była aplikacja mobilna, która wyróżnia firmę z pęczniejącego rynku cateringu dietetycznego i maksymalnie ułatwia zarządzanie dietą. Warto pamiętać, że opinie i testy są subiektywne, dlatego warto samodzielnie przetestować catering Republiki Smakoszy, aby sprawdzić, czy spełnia Twoje oczekiwania i potrzeby. Pudełka dowożone są do kilku tysięcy miejscowości w całym kraju. Ich pełna lista znajduje się na stronie

