eBay wspiera międzynarodową ekspansję polskich MŚP na Warsaw Motor Show

Firma ma 132 miliony aktywnych kupujących na 190 rynkach

eBay otwiera drzwi do międzynarodowego sukcesu. Każda polska firma korzystająca z platformy prowadzi sprzedaż na rynkach zagranicznych, potwierdzając ogromny potencjał eBay w eksporcie

Kategoria części i akcesoriów samochodowych to najliczniej reprezentowana kategoria produktowa na eBay, z połową miliarda ofert

Udział firmy w Warsaw Motor Show podkreśla zaangażowanie marki na rynku polskim. Części i akcesoria samochodowe to najpopularniejsza kategoria produktowa u polskich sprzedawców na eBay. Zatrudniające w naszym kraju 7 mln pracowników małe i średnie firmy to istotna część gospodarki. eBay zapewnia im wyjątkową okazję do wejścia na 190 rynków globalnych i dotarcia do 132 milionów potencjalnych kupujących na całym świecie. eBay umożliwia polskim przedsiębiorcom międzynarodową ekspansję przy minimalnych nakładach początkowych. Globalny zasięg platformy upraszcza wejście na nowe rynki, skutecznie obniżając barierę wejścia.

Firmy korzystające z platformy eBay osiągają średnio zasięg 26 rynków. Dla porównania, firmy działające w tradycyjnym modelu eksportu docierają średnio jedynie do 5 rynków. Polscy sprzedawcy na eBay przekraczają europejską średnią pod względem liczby obsługiwanych rynków. Najszybciej rosnącymi rynkami eksportowymi są dla polskich firm na eBay Niemcy, Francja i Wielka Brytania. Liczba ofert w kategorii części samochodowych i akcesoriów na platformie wynosi pół miliarda. Każdy kupujący znajdzie coś dla siebie, niezależnie czy szuka komponentów do swojego projektu, oryginalnych materiałów eksploatacyjnych, zamienników czy produktów aftermarket i white label. Dzięki eBay sprzedawcy zyskują dostęp do największych światowych rynków dla branży części i akcesoriów samochodowych. Polska jest 7. eksporterem części motoryzacyjnych na świecie.

Od momentu powstania w 1995 roku, eBay połączył miliony kupujących i sprzedających na całym świecie, oferując szeroki wybór produktów nowych i używanych, od mody i technologii po artykuły gospodarstwa domowego i części samochodowe. Dodatkowo, eBay koncentruje się na poprawie doświadczeń sprzedawców, oferując dedykowane wsparcie nowym sprzedawcom, z krok po kroku instruktażem dotyczącym tworzenia kont, zarządzania ofertami i budowania ich firm na skalę globalną.Warsaw Motor Show gromadzi kluczowych graczy w branży, aby zaprezentować najnowsze trendy i rozwiązania w branży automotive. Umożliwia to uczestnikom nawiązywanie kontaktów z innymi profesjonalistami w branży czy odkrywanie nowych możliwości biznesowych. Targi Warsaw Motor Show odbywają się w Ptak Warsaw Expo, Aleja Katowicka 62, 05-830 Nadarzyn. Dostępny jest bezpłatny parking.