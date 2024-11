Paniczna wyprzedaż akcji Allegro. Co się dzieje?

Allegro opublikował wyniki finansowe. Inwestorzy wyprzedają akcje

Z raportu spółki wynika, że skorygowana EBITDA (wynik finansowy spółki przed opodatkowaniem i odsetkami, uwzględniający utratę wartości) grupy Allegro w trzecim kwartale 2024 roku wzrosła o 8,4 proc. rok do roku do 734,1 mln zł - podała spółka w komunikacie. Konsensus PAP Biznes zakładał 720,1 mln zł skorygowanej EBITDA . Skorygowany zysk EBITDA z działalności w Polsce wzrósł o 13,5 proc. r/r do 883 mln zł w trzecim kwartale. Dzięki temu marża sięgnęła 6 proc. GMV, powyżej średnioterminowych oczekiwań Allegro na poziomie 5,3-5,7 proc.

Wartość sprzedanych towarów brutto (GMV) w Grupie Allegro wzrosła o prawie 10 proc. r/r w trzecim kwartale. Przychody grupy wzrosły w trzecim kwartale 2024 roku o 7,8 proc. do 2.62 mln zł wobec 2.67 mln zł konsensusu.

"Allegro utrzymało w trzecim kwartale doskonałe marże w polskiej części grupy i kontynuowało rozwój swojego modelu marketplace na arenie międzynarodowej. Rentowność w Polsce i na poziomie grupy okazała się nieznacznie wyższa od oczekiwań, podczas gdy dźwignia finansowa Allegro spadła poniżej 1x skorygowanego zysku EBITDA grupy" - powiedział Jon Eastick, CFO Allegro, cytowany w komunikacie prasowym.

Jak dodał Eastick, "klienci i klientki Allegro w Polsce zwiększali swoje wydatki u nas w najszybszym tempie od roku pomimo słabnącej sprzedaży detalicznej w kraju. W ramach naszych prognoz na czwarty kwartał zamierzamy przyspieszyć wzrost GMV nawet do 13 proc. r/r." - powiedział Eastick.

Kurs jednej akcji Allegro spadł do poziomu około 30 zł, najniższego od marca 2024 roku. Tak duży spadek sprowadza kapitalizację całej grupy poniżej 32 mld zł. Jeszcze w środę wieczorem Allegro było na GPW wyceniane na ponad 37 mld zł.

Roy Perticucci, prezes Allegro, podkreślił znaczenie zbliżającego się sezonu świątecznego jako kluczowego okresu dla grupy. Spółka jest przygotowana do wzmożonej aktywności sprzedażowej zarówno w Polsce, jak i w krajach takich jak Czechy, Słowacja, Węgry, a także planuje ekspansję do Słowenii i Chorwacji w nadchodzących kwartałach. Wprowadzenie wspólnej platformy technologicznej ma umożliwić lepszą koordynację operacji i usprawnić procesy logistyczne w regionie.