EuroSkills 2023: inicjatywa łącząca edukację z biznesem

- Często słyszę pytanie, czym właściwie jest EuroSkills i za każdym razem utwierdzam się w przekonaniu, że nie da się zbudować definicji tego wydarzenia, zamykając ją w jednej frazie. To niezwykle pojemna idea o pięknych celach i założeniach. Z jednej strony zawody EuroSkills są doskonałą odpowiedzią na rosnące potrzeby rynku pracy oraz przyczyniają się do budowy nowoczesnej i innowacyjnej gospodarki. Z drugiej EuroSkills to fuzja młodości, zdolności, konsekwencji i pracowitości z wsparciem ze strony tych dla których dobro młodzieży i rozwijanie ich talentów w celu lepszego życia jest wartością nadrzędną. EuroSKills to także pomost, który - jak żadne inne przedsięwzięcie - doskonale i skutecznie łączy szkolnictwo zawodowe, szkolnictwo wyższe z biznesem zarówno tym lokalnym, krajowym czy z globalnymi koncernami będącymi partnerami tej inicjatywy. Wreszcie EuroSkills to najbardziej prestiżowe i największe na świecie konkursy umiejętności zawodowych; od profesji osadzonych w najnowocześniejszych technologiach, przez robotykę i mechatronikę po tradycyjne gotowanie, spawanie czy florystykę. A co najważniejsze, wszystko powyższe spaja duch sportowej rywalizacji – mówi Paweł Poszytek, dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

Inicjatywa WorldSkills, a także jej kontynentalna odsłona – EuroSkills, powstały w odpowiedzi na wyzwania jakim był deficyt fachowców mogących sprostać zmieniających się potrzebom gospodarki. Już w 1950 r. zorganizowano w Madrycie pierwszą edycję zawodów WorldSkills, która miała wesprzeć pogłębiającą się lukę specjalistów będącą w dużej mierze pokłosiem II wojny światowej.

Dwadzieścia lat później zarówno konkursy krajowe, jak i międzynarodowe pod szyldem WorldSkills odbywały się już na czterech kontynentach. W 2008 roku zorganizowano w Rotterdamie pierwsze mistrzostwa Europy – EuroSkills 2008, a niespełna dziesięć lat później, podczas Zgromadzenia Ogólnego w AbuDhabi, do tego grona dołączyła również Polska. Aktualnie WorldSkills liczy 85 państw, a EuroSkills – 32.

Już na początku września na EuroSkills 2023 Gdańsk przyjadą uczniowie, studenci, nauczyciele, ale także przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji branżowych. Cały zawodowy świat spotka się w Polsce, aby obserwować ponad 600 najlepszych młodych zawodników z 32 krajów rywalizujących o tytuły Mistrza Europy w 43 dyscyplinach. Ten jeden z największych na świecie konkursów umiejętności technicznych promuje nie tylko najnowsze technologie komputerowe czy robotykę, ale też gotowanie, spawanie i florystykę.

- Polska po raz pierwszy w historii jest gospodarzem europejskiej edycji zawodów WorldSkills. To ogromne wyróżnienie, ale też odpowiedzialność. Przyznanie Polsce organizacji europejskich mistrzostw jest wyrazem docenienia naszego profesjonalizmu, umiejętności organizacyjnych oraz tego, jak dynamicznie rozwija się w Polsce szkolnictwo branżowe. Świat i Europa doceniają ogromny potencjał polskich młodych specjalistów. Już we wrześniu tysiące kibiców z całej Europy będą mogły zobaczyć na żywo, jakie talenty i wysokie umiejętności prezentują nasi reprezentanci. Już dziś zapraszamy do Gdańska, by im kibicować! – dodaje Poszytek.

Najlepszych fachowców Europie będzie można podziwiać na żywo, od 5 to 9 września na arenach centrum kongresowego Amber Expo i stadionu Polsat Plus Arena Gdańsk – wstęp na zawody jest nieodpłatny, wystarczy jedynie rejestracja na - https://euroskills2023.org/pl/zarejestruj-sie/

