Firmy masowo szkolą się z KSeF: W ciągu 7 miesięcy odbyło się ponad 2,2 tys. webinarów, generując ponad 425 tys. zł przychodu, co świadczy o dużym zapotrzebowaniu na wiedzę.

KSeF będzie obowiązkowy w 2026 roku: Od 1 lutego 2026 dla firm z obrotem powyżej 200 mln zł, a od 1 kwietnia 2026 dla wszystkich pozostałych przedsiębiorców, w tym zwolnionych z VAT.

Wiele firm już korzysta z KSeF: Ponad ćwierć miliona podmiotów aktywnie używa systemu, wystawiając blisko 61,5 mln faktur, a 77% firm deklaruje gotowość.

Przygotowania do KSeF to znaczący koszt: Przedsiębiorcy inwestują w szkolenia online, aby sprawnie przejść przez cyfrową rewolucję w fakturowaniu.

Ile kosztują przygotowania firm do KSeF?

Nowy system to dla przedsiębiorców nie tylko zmiana technologiczna, ale też konieczność zdobycia zupełnie nowych umiejętności. To z kolei generuje koszty. Rynek szkoleń online przeżywa prawdziwe oblężenie, a firmy są gotowe płacić za wiedzę, która pozwoli im sprawnie przejść przez cyfrową rewolucję w fakturowaniu.

Z danych platformy ClickMeeting wynika, że temat KSeF stał się jednym z najgorętszych w branży szkoleniowej. W ciągu ostatnich 7 miesięcy na platformie ClickMeeting odbyło się już 2,2 tys. webinarów poświęconych w całości nowym zasadom systemu KSeF. W samych tylko płatnych wydarzeniach wzięło udział prawie 3,1 tys. osób, a łączny przychód z biletów wyniósł 425 536 zł. To pokazuje, że przedsiębiorcy nie oszczędzają na edukacji w tym zakresie.

– Przedsiębiorcy uczą się KSeF online, szukając odpowiedzi na pytania o techniczne wdrożenie, zgodność z przepisami i wpływ systemu na codzienne operacje. W sumie aż 10 proc. zeszłorocznych webinarów dotyczyło m.in. rozliczeń podatkowych, księgowości czy zarządzania projektami – co pokazuje, jak duże znaczenie ma ta zmiana dla funkcjonowania firm – mówi Martyna Grzegorczyk, Marketing Manager w ClickMeeting.

Kiedy KSeF będzie obowiązkowy? Najważniejsze daty

Chociaż system działa dobrowolnie już od jakiegoś czasu, kluczowe daty dopiero przed nami. Przedsiębiorcy mają coraz mniej czasu na dostosowanie swoich firm do nowych wymogów. Harmonogram wdrożenia jest jasno określony i podzielony na dwa etapy.

Pierwsi obowiązek ten odczują najwięksi gracze na rynku. Firmy, których obroty w 2024 roku przekroczyły 200 mln zł, będą musiały obligatoryjnie korzystać z systemu od 1 lutego 2026 roku. Pozostali przedsiębiorcy dołączą do nich niedługo później. Od 1 kwietnia 2026 r. Krajowy System e-Faktur stanie się obowiązkowym narzędziem dla wszystkich przedsiębiorców, również tych zwolnionych z VAT. Oznacza to, że tradycyjne faktury papierowe i elektroniczne w dotychczasowej formie w większości przypadków przejdą do historii.

Czy firmy są gotowe na KSeF? Rząd podaje dane

Mimo że do pełnego wdrożenia zostało jeszcze trochę czasu, dane pokazują, że polski biznes nie czeka na ostatnią chwilę. Jak poinformował w połowie marca Zbigniew Stawicki, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów i Zastępca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, już ponad 256 tys. podmiotów aktywnie korzysta z systemu, wystawiając w nim blisko 61,5 mln faktur. Ministerstwo wydało także prawie 1,3 mln certyfikatów niezbędnych do autoryzacji w systemie.

Optymizmem napawają również wyniki badań. Z najnowszego, marcowego badania wynika, że aż 77 proc. ankietowanych przedsiębiorców zadeklarowało wysoki stopień gotowości do korzystania z KSeF. Zaledwie 1 proc. firm przyznał, że nie rozpoczął jeszcze żadnych przygotowań. To sygnał, że mimo początkowych obaw i opóźnień we wdrożeniu, przedsiębiorcy potraktowali temat poważnie i intensywnie pracują nad dostosowaniem swoich procesów do nadchodzącej rewolucji.

