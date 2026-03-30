KSeF od 1 kwietnia obejmie niemal wszystkie firmy w Polsce

Mikroprzedsiębiorcy z limitem do 10 tys. zł miesięcznie mogą jeszcze uniknąć obowiązku do końca 2026 r.

Limit dotyczy tylko faktur między firmami – nie obejmuje sprzedaży dla osób prywatnych

Kluczowa jest data wystawienia faktury – od 1 kwietnia 2026 r. dokumenty muszą trafiać do KSeF

Błędy mogą powodować opóźnienia w płatnościach i problemy z rozliczeniami

Do tej pory obowiązek dotyczył tylko największych podmiotów, ale teraz system stanie się powszechny. Oznacza to jedno: większość przedsiębiorców będzie musiała wystawiać faktury wyłącznie przez KSeF.

Jest jeden wyjątek. Limit 10 tys. zł

Nie wszyscy jednak muszą od razu przejść na nowy system. Ustawodawca przewidział wyjątek dla najmniejszych firm.

Mikroprzedsiębiorcy, których sprzedaż na rzecz innych firm nie przekracza 10 tys. zł miesięcznie, mogą jeszcze korzystać z tradycyjnych faktur – papierowych lub elektronicznych.

To jednak tylko chwilowa ulga. Od 2027 roku także oni będą musieli przejść na KSeF.

Kogo dotyczy limit i jak go liczyć?

Kluczowe jest to, że limit 10 tys. zł dotyczy wyłącznie faktur między firmami. Nie wlicza się do niego sprzedaży dla osób prywatnych ani paragonów.

W praktyce oznacza to, że wiele małych biznesów – choć generuje większe obroty – może nadal być poza systemem, jeśli obsługuje głównie klientów indywidualnych.

Największa pułapka? Terminy

Eksperci ostrzegają: największym problemem mogą być daty wystawiania faktur.

W systemie KSeF liczy się moment wystawienia dokumentu, a nie okres, którego dotyczy. To oznacza, że faktura za marzec wystawiona 1 kwietnia musi już trafić do systemu.

Dlatego przedsiębiorcy powinni zadbać o to, by wszystkie dokumenty za marzec wystawić najpóźniej 31 marca.

Rok przejściowy, ale nie ma co ryzykować

Choć 2026 r. traktowany jest jako okres przejściowy, nie oznacza to pełnej swobody. Błędy będą łatwiejsze do wyjaśnienia, ale nadal mogą powodować problemy – na przykład opóźnienia w płatnościach.

Dlatego firmy powinny jak najszybciej przygotować się do nowych zasad i sprawdzić, czy ich systemy księgowe są gotowe na KSeF.

Co to oznacza dla przedsiębiorców?

Nowe przepisy oznaczają jedno: cyfryzacja faktur staje się faktem. Dla wielu firm to duża zmiana organizacyjna, ale też szansa na uporządkowanie dokumentów.

Od 1 kwietnia KSeF stanie się codziennością dla większości przedsiębiorców. I lepiej być na to gotowym.

Pieniądze to nie wszystko - Marek Zuber