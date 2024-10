Rejestracje nowych samochodów we wrześniu 2024 r. Która marka przoduje?

W ramach nowego partnerstwa Flix będzie promować ideę zrównoważonych podróży zbiorowych poprzez różnorodne kanały, w tym reklamy, widoczność na stadionach oraz akcje skierowane do fanów, takie jak loterie, zniżki na przejazdy na mecze i inne inicjatywy. Partnerstwo ma na celu jednoczenie ludzi, przyjaciół, rodzin i fanów, dzięki transportowi autobusowemu i kolejowemu do miast-gospodarzy rozgrywek UEFA, sprawiając, że każda podróż staje się częścią niezapomnianych sportowych emocji.

Flix i UEFA łączą Europę

Partnerstwo między Flix a UEFA opiera się na wspólnych wartościach oraz zaangażowaniu w zrównoważony rozwój i dostępność na terenie całej Europy. Flix umożliwia łatwiejszy dostęp do meczów, oferując przystępne cenowo opcje transportu autobusowego i kolejowego do większości miast uczestniczących w rozgrywkach, jednocześnie redukując emisję CO₂ dzięki wykorzystaniu transportu zbiorowego. W ciągu ostatnich dwóch sezonów Flix połączył ponad 130 miast uczestniczących, w tym mniejsze miejscowości, które wcześniej nie miały bezpośredniego dostępu do transportu dalekobieżnego.

- Jesteśmy dumni, że zostaliśmy oficjalnym partnerem UEFA Europa League i UEFA Conference League. Sport łączy ludzi, tak jak robi to Flix. Swoją działalność rozpoczęliśmy 11 lat temu w Niemczech, a dziś jesteśmy obecni w 44 krajach na całym świecie. To partnerstwo jest wyrazem naszej ambicji, aby zrównoważone podróże były dostępne dla każdego, zarówno podczas wizyt u rodziny i przyjaciół, jak i podczas wspierania ulubionych drużyn piłkarskich – mówi André Schwämmlein, CEO Flixa.

Guy-Laurent Epstein, dyrektor marketingu UEFA, powiedział: „Jesteśmy podekscytowani współpracą z Flix, firmą, która łączy społeczności w całej Europie za pomocą transportu zbiorowego i podziela naszą wizję bardziej zrównoważonej przyszłości. Niezależnie od tego, czy kibice podróżują na emocjonujący mecz UEFA Europa League lub UEFA Conference League, czy też planują dłuższy pobyt, ułatwiamy im przeżycie magii futbolu na legendarnych stadionach w pięknych miastach Europy.”

Łączenie sportu i zrównoważonej podróży

Piłka nożna i zbiorowy transport są ze sobą ściśle powiązane, ponieważ oba promują poczucie przynależności do wspólnoty i jednoczą ludzi z różnych środowisk, kultur oraz narodowości. Jako najpopularniejszy sport na świecie, piłka nożna regularnie przyciąga tłumy z całego świata. na stadiony. Środki transportu zbiorowego, takie jak autobusy dalekobieżne i pociągi, odgrywają kluczową rolę w ułatwianiu dostępu do meczów i umożliwiają wspólne podróże dużym grupom, co wzmacnia poczucie jedności jeszcze przed wejściem na stadion.

Wspólne wyjazdy na imprezy sportowe przynoszą również korzyści dla środowiska, gdyż zmniejszają emisję CO2 w porównaniu do innych środków transportu, co ma znaczenie w kontekście dużych turniejów piłkarskich. Dodatkowo, korzystanie z transportu zbiorowego pozwala na szybsze dotarcie na wydarzenie, eliminując konieczność poszukiwania miejsc parkingowych. Piłka nożna jest najpopularniejszym sportem w Polsce, który ogląda 61 proc. Polaków. Najbliższy mecz tych rozgrywek w Polsce odbędzie się w Warszawie, 7 listopada na Stadionie Wojska Polskiego, zagrają w nim Legia Warszawa oraz Dynamo Mińsk.

