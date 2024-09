PPG stworzyła „Zieloną Klasę” w ramach inicjatywy New Paint for a New Start

Nowy rynek w Ameryce Łacińskiej

Flix rozpocznie działalność w Meksyku w pierwszej połowie 2025 roku. To kolejny ważny krok w rozwoju firmy w Ameryce Łacińskiej. Meksyk, z silną kulturą podróżowania autobusem, stanowi dużą szansę dla Flixa, który chce oferować swoją platformę milionom nowych klientów. Firma szacuje, że wartość meksykańskiego rynku autobusowego wynosi od 6 do 8 miliardów euro.

- Meksyk ma długą historię oraz głęboko zakorzenioną kulturę podróży autobusami, do której chcemy wnieść swój wkład. Jestem przekonany, że dzięki naszej platformie technologicznej, doświadczeniu, łatwej rezerwacji przejazdów, rozwiniętej aplikacji mobilnej oraz globalnej marce, zapewnimy meksykańskim klientom nowoczesne doświadczenia podróżowania - mówi André Schwämmlein, CEO i współzałożyciel Flix.

Meksyk to trzeci co do wielkości kraj w Ameryce Łacińskiej, w którym Flix będzie prowadził działalność. Na zielonej liście znajdują się również Brazylia i Chile, gdzie od momentu rozpoczęcia działalności firma odnotowała znaczący wzrost.

Europejska ekspansja oraz umocnienie pozycji lidera

W 2024 roku Flix umacnia swoją pozycję lidera na rynku podróży dalekobieżnych w Europie zwiększając częstotliwość przejazdów i dodając nowe kierunki. W czerwcu firma wprowadziła pierwsze linie krajowe w Norwegii. Poprzez nowe połączenie transferowe na lotnisko w Szwecji oraz ekspansję w Finlandii Flix mocno rozwija rynek północnoeuropejski.

W tym roku w Polsce dodano ponad 70 nowych destynacji, co zwiększyło ich łączną liczbę do 520. W Ukrainie FlixBus dodał 19 nowych połączeń i oferuje obecnie pasażerom 92 kierunki.

Kontynuacja globalnego wzrostu wraz z ekspansją Indii

Na początku 2024 roku Flix zadebiutował na indyjskim rynku, wprowadzając swoje usługi autobusowe w jednym z najbardziej dynamicznych i gęsto zaludnionych regionów świata. W Indiach rośnie zapotrzebowanie na transport zbiorowy, a Flix jest dobrze przygotowany, aby wykorzystać potencjał tego rozwijającego się rynku. Firma rozpoczęła swoją działalność na północy kraju, skoncentrowanej wokół Delhi, a od września Flix rozszerzył swoją działalność o nowy hub na południu, wokół Bangalore. Obecnie sieć obejmuje 101 miast i 215 przystanków w całych Indiach.

FlixTrain

FlixTrain rekordowo rozwinął swoją sieć w 2024 roku, poszerzając ofertę o 40%. Dzięki 150 przystankom w całych Niemczech, FlixTrain stał się alternatywą dla tradycyjnych usług kolejowych. Ten rozwój idzie w parze z rosnącym zainteresowaniem bardziej przyjaznymi środowisku podróżami. W ostatnich miesiącach FlixTrain zaaplikował również o otwarty dostęp do torów w Polsce. Nowa trasa niemieckiego przewoźnika ma objąć bezpośrednie połączenia z Warszawy oraz Poznania do Berlina.

Nowe projekty e-autobusów wspierają plany zrównoważonego rozwoju

Zrównoważony rozwój pozostaje kluczowym elementem działań Flixa. W 2024 roku Flix wprowadził autobusy elektryczne zasilane bateriami w Wielkiej Brytanii oraz Portugalii. Kolejne projekty zainicjowane w 2024 roku to pierwsze autobusy elektryczne uruchomione w Chile, a tym samym w Ameryce Południowej oraz testy autobusów zasilanych biopaliwem we Francji i Włoszech. Pilotaże te są częścią postępującej transformacji flot autobusowych partnerów Flixa, której celem jest zrealizowanie ambitnych celów związanych z osiągnięciem zerowej emisji do 2040 roku w Europie i do 2050 roku na całym świecie.

Strategiczna inwestycja na rzecz dalszego rozwoju

W lipcu 2024 roku Flix pozyskał znaczącą inwestycję od EQT Future i Kühne Holding, które nabyły 35% mniejszościowego udziału w firmie. Ta współpraca przyspieszy plany rozwoju Flix, w tym wejście na rynek meksykański oraz wzmocni obecne działania firmy. Finansowanie jest częścią długoterminowego partnerstwa mającego na celu przyspieszenie globalnego wzrostu Flix.

Z końcem roku, Flix spodziewa się dalszych ekspansji na swoich rynkach, w tym w Finlandii, Ukrainie, Indiach oraz w Ameryce Południowej, gdzie w nadchodzących miesiącach zostaną dodane nowe linie i kierunki. Firma koncentruje się na wykorzystaniu nowoczesnej technologii, aby zapewnić klientom komfortowe i przystępne cenowo podróże na całym świecie.

