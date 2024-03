Kolejny rekordowy rok Flixa: przychody na poziomie 2 miliardów euro

Bank Pekao S.A. dzięki współpracy z PLL LOT umożliwił zbieranie mil w lotniczym programie Miles & More

Wzrost przychodów Flixa jest nawet większy niż prognozowany (25%). Ponadto firma osiągnęła skorygowany wynik EBITDA w wysokości 104 milionów euro, co stanowi wzrost o 97 milionów euro w porównaniu z 2022 rokiem i daje wynik skorygowanej marży EBITDA na poziomie 5,2%.

"Wysokie roczne wyniki Flixa pokazują, że strategia, którą przez ostatnie 10 lat konsekwentnie realizujemy jest właściwa" – mówi André Schwämmlein, współzałożyciel i CEO Flixa. „Ubiegłoroczne wyniki potwierdzają sukces Flixa, jako wiodącej globalnej firmy branży travel-tech. Bazując na naszej technologii, chcemy wzmacniać naszą pozycję jako globalnego pioniera, napędzając zrównoważone i przystępne cenowo podróże dla wszystkich."

W zeszłym roku 81 milionów pasażerów podróżowało do ponad 5600 destynacji korzystając z usług FlixBus, FlixTrain, Greyhound i Kamil Koç. To wzrost o 34% w porównaniu z 2022 rokiem. Flix odnotował wysokie wyniki operacyjne i finansowe we wszystkich segmentach pod markami FlixBus, FlixTrain i Kamil Koç w Turcji oraz Greyhound w Ameryce Północnej.

Europa

W Europie Flix odnotował 46% wzrost przychodów, które wyniosły 1,186 miliarda euro. Ten rozwój w najbardziej dojrzałym segmencie firmy wynikał ze znaczącego wzrostu liczby pasażerów. Z usług Flixa w Europie skorzystało 55 milionów podróżnych, czyli o 41% więcej niż w 2022 roku. W zeszłym roku Flix uruchomił operacje w Finlandii (wydłużenie linii z Polski) i Grecji, dzięki czemu pasażerowie mogą przemieszczać się zielonymi autobusami w całej kontynentalnej części Unii Europejskiej. Z Polski FlixBusem bezpośrednio dojedziemy do 22 krajów.

Ameryka Północna

W USA, Kanadzie i Meksyku w 2023 roku z FlixBusem i Greyhoundem podróżowało 12 milionów osób, to o około 36% więcej niż w poprzednim roku. Całkowite przychody wzrosły o 11% do łącznej kwoty 615 milionów euro. Oferta Greyhound została w pełni przeniesiona na platformę technologiczną Flix, umożliwiając klientom wygodne wyszukiwanie, rezerwowanie biletów oraz podróży po Ameryce Północnej w ramach zintegrowanej sieci autobusów międzymiastowych.

Turcja

W Turcji z Flixem podróżowało 14 milionów osób - o 8% więcej niż w 2022 roku, generując łączny przychód w wysokości 189 milionów euro. Oznacza to wzrost przychodu o 15% w porównaniu z 2022 rokiem.

Globalna ekspansja

Wraz z uruchomieniem usług w Chile w październiku 2023 roku, FlixBus rozszerzył swoją działalność na dwa największe kraje Ameryki Łacińskiej. Debiut w Chile okazał się jednym z najbardziej udanych wejść na rynek dla Flixa, z wysokim wykorzystaniem autobusów i wyjątkową punktualnością w pierwszych tygodniach działalności, przewyższającą nawet te w Europie. Ponadto, aby dalej rozwijać się w Brazylii, Flix rozszerzył swoją ofertę o 35 miast, w tym Salvador i Fortalezę.

Dodatkowo, na początku lutego 2024 roku FlixBus rozpoczął działalność w Indiach, drugim co do wielkości rynku autobusowym na świecie, oferując codziennie 200 połączeń do 46 miast, w tym Delhi, Lucknow, Jodhpur i Varanasi. Nowe połączenia, w tym te na południe kraju, są już w przygotowaniu.

