Flixbus rusza w najludniejszym kraju świata. 43. lokalizacja w siatce połączeń

Gerd Leonhard prelegentem na Kongresie Futurist Of The Year 2024

Szacowany rozmiar nowego rynku wynoszący ok. 30 mld euro sprawia, że Indie są drugim co do wielkości rynkiem autobusowym na świecie, otwierając przed Flixem ogromne możliwości rozwoju. Rezerwacje biletów autobusowych online cieszą się coraz większą popularnością, co stanowi odpowiedni moment dla Flixa do wprowadzenia swojej technologi na lokalny rynek. Indie dołączają do zielonej siatki połączeń jako 43. kraj na świecie. Firma skoncentruje się na zwiększeniu standardu i bezpieczeństwa w podróżach autobusowych oraz wykorzysta technologię na rynku, na którym autobusy stanowią filar transportu dla milionów podróżnych.

- Cztery miesiące temu rozszerzyliśmy swoją działalność o Chile. Obecnie, wprowadzając FlixBusa do Indii, mówimy o drugim co do wielkości rynku autobusowym na świecie i poszerzamy naszą sieć na południową Azję. To ogromny krok dla Flixa. Kontynuujemy naszą ścieżkę zrównoważonego wzrostu i dodajemy 43. kraj do naszej zielonej siatki połączeń. Jestem pewien, że dzięki technologii Flix zapewni w Indiach nowy standard podróży, który jest wygodny, niezawodny i stawia bezpieczeństwo jako podstawę swojej oferty. Jak zawsze na każdym rynku, na który wchodzimy, wprowadzamy nasz sprawdzony model biznesowy oparty na partnerstwach z lokalnymi przewoźnikami – mówi André Schwämmlein, CEO Flixa.

Pierwsze zielone połączenia Flixa w Indiach

Już 6 lutego, Flix połączy 46 miast indyjskich, w tym Ayodhya, Lucknow, Dehradun, Manali i Jodhpur. Początkowa oferta obejmie 59 przystanków z ponad 200 codziennymi połączeniami. W kolejnym etapie Flix planuje rozbudować swoją ofertę wokół Delhi i uruchomić pierwsze połączenia w południowej części kraju. Do tej pory FlixBus nawiązał współpracę z pięcioma lokalnymi przewoźnikami autobusowymi z siedzibą w Delhi.

Zapewnienie komfortu i bezpieczeństwa podróżnym

Flix odpowiada na potrzeby lokalnego rynku i klientów, oferując szereg dedykowanych usług, aby zapewnić wszystkim podróżnym bezpieczne i komfortowe opcje podróżowania, co z sukcesem realizuje na 42 innych rynkach na całym świecie. W Indiach firma kładzie duży nacisk na bezpieczeństwo drogowe i współpracuje z zespołem kontroli ruchu pracującym całą dobę. Standardem Flixa jest flota autobusów, nie starsza niż trzy lata, wyposażona w liczne funkcje bezpieczeństwa i obsługiwana przez profesjonalnie przeszkolony personel. Bezpieczeństwo jest dla firmy priorytetem.

Polecany artykuł: FlixBus otwiera pierwszą linię do kraju popularnego wśród Polaków

Pieniądze to nie wszystko Alicja Defratyka Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.