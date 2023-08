FlixBus otwiera pierwszą linię do kraju popularnego wśród Polaków

Norwegia to kolejny kraj skandynawski w ofercie FlixBusa z bezpośrednim połączeniem z Polski. Szacuje się, że mieszka tam ponad 100 tysięcy Polaków, dla których uruchomienie połączenia z Oslo oznacza dogodną możliwość podróży do rodzinnego kraju. Ponadto Norwegia to świetny kierunek wakacyjny, a lato to najlepszy moment, aby odwiedzić norweskie fiordy. Dodatkowo, FlixBus zapewnia opcję przewozu roweru, dzięki czemu zwiedzanie może być jeszcze przyjemniejsze.

Nowa linia do Oslo to kolejne, już drugie połączenie FlixBusa z przeprawą promową zawartą w cenie biletu. Pierwsze z nich kursuje na relacji z Warszawy do fińskiego miasta Vaasa od 27 lipca. Na trasie do Finlandii przeprawa promowa odbywa się między Tallinnem a Helsinkami.

Z Polski do Norwegii będzie można dotrzeć w niecałą dobę na pokładzie autobusów FlixBusa i promu Stena Line. Pierwszy kurs na tej relacji rusza 3 sierpnia. Rozpoczynając podróż w Gdyni, droga do Oslo zajmuje niecałe 24 godziny, natomiast całkowity czas przejazdu na trasie od pierwszego przystanku w Polsce wynosi około 32 godzin. Czas przejazdu może się nieco różnić w zależności od dnia tygodnia. Linia będzie kursować w trybie całorocznym, przez 7 dni w tygodniu w obie strony.

Z Krakowa do Oslo na jednym bilecie

Linia N1202 startuje z Dworca Autobusowego MDA w Krakowie. Kolejne przystanki w Polsce to Katowice, Łódź, Ciechocinek, Toruń, Grudziądz, Gdańsk, Sopot, Gdynia. Następnie z Gdyni do Karlskrony pasażerowie pokonują odcinek morski na pokładzie nocnego promu. W Szwecji autobusy będą się zatrzymywać kolejno w Växjö, Värnamo, Jönköping, Borås, na lotnisku Göteborg-Landvetter i w Göteborgu. Ostatnim przystankiem na tym kursie jest stolica Norwegii – Oslo.

– Dzięki współpracy z firmą Stena Line, FlixBus oferuje możliwość łatwej i wygodnej podróży z Polski bezpośrednio do krajów skandynawskich, przez Szwecję aż do Norwegii. To ogromne ułatwienie dla pasażerów, ponieważ rezerwując podróż na stronie FlixBusa lub w aplikacji mobilnej, będą oni mogli odbyć całą trasę na jednym bilecie, bez konieczności dokonywania oddzielnej rezerwacji na przeprawę promem. Co więcej, w cenie kursu zawiera się także miejsce w kajucie – mówi Michał Leman, dyrektor zarządzający FlixBusa w Polsce, Ukrainie i krajach bałtyckich.

Przed podróżą na tej relacji obowiązuje dodatkowa odprawa internetowa. Aby zagwarantować pasażerom miejsce w kabinie podczas przeprawy promem, muszą oni wypełnić formularz otrzymany w mailu przy rezerwacji do 72 godzin przed rozpoczęciem podróży.

Oferta zagraniczna FlixBusa

Norwegia to już szósty kraj dodany w tym roku do siatki FlixBusa dostępny bezpośrednio z Polski. To obecnie także trzeci kraj skandynawski w ofercie – wcześniej zielone autobusy jeździły już do Danii i Szwecji. Dzięki tej ekspansji podróżujący z Polski mogą dotrzeć bezpośrednio aż do 22 krajów Europy. Poza kursami autobusowymi FlixBusa, które są dostępne w Skandynawii, w Szwecji można również korzystać z usług FlixTrain. To drugie oprócz Niemiec państwo z przejazdami kolejowymi Flixa.

Nowo otwarta linia jest trzecią łączącą Polskę ze Skandynawią. Pasażerowie podróżujący z Polski w ofercie FlixBusa znajdą również dwie inne trasy do tego regionu:

N1376: Kraków – Katowice – Wrocław – Kopenhaga – Malmö

N150: Medyka – Rzeszów – Kraków – Katowice – Wrocław – Berlin – Aarhus – Aalborg

Od teraz zielonymi liniami z Polski można zatem dotrzeć do wszystkich krajów skandynawskich.

