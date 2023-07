FlixBus uruchamia pierwsze połączenie do Finlandii

Finlandia dołącza do oferty FlixBusa jako nowy kierunek i uzupełnia siatkę połączeń w północnej Europie. Dzięki tej ekspansji, podróż do krajów północnych staje się łatwo osiągalna z innych części kontynentu. Do Finlandii będzie można dotrzeć bezpośrednio m.in. z Warszawy, Łomży, Suwałk, Rygi i Tallinna. Za to z innych europejskich miast, takich jak Berlin, Wiedeń czy Bratysława pasażerowie FlixBusa z Europy będą mogli tam pojechać z zaledwie jedną przesiadką. Ponadto, dostępne będą również połączenia FlixBusem wewnątrz Finlandii, ułatwiające podróżowanie między fińskimi miastami położonymi wzdłuż pierwszej linii.

Zielone autobusy po raz pierwszy w Finlandii

Trasa linii N1205 rozpoczyna się w Warszawie i przebiega przez Litwę, Łotwę i Estonię. W Finlandii autobusy zatrzymują się na dziewięciu przystankach, w tym w Helsinkach oraz kilku mniejszych miastach, takich jak Salo, Raisio czy Rauma. Przystankiem końcowym jest Vaasa. Pierwsza zielona linia do Finlandii będzie będzie realizowana wraz z estońskim operatorem promowym Tallink. Współpraca FlixBusa z Tallinkiem pozwala pasażerom połączyć podróż autobusem z przeprawą promem na tym samym bilecie, co oznacza, że mogą oni pokonać całą tę trasę dokonując jednej rezerwacji. Bilety na to połączenie są już dostępne na stronie internetowej www.flixbus.pl lub w aplikacji FlixBusa.- Finlandia dołącza właśnie do oferty FlixBusa, co oznacza, że tym samym osiągnęliśmy moment, w którym nasza siatka obejmuje już wszystkie kraje UE w kontynentalnej części Europy. Poszerzając naszą ofertę połączeń, nieustannie realizujemy misję zapewniania przystępnych cenowo i ekologicznych podróży dla każdego. Wierzymy, że krok po kroku rewolucjonizujemy rynek, stawiając na wygodne opcje transportu zbiorowego dostępne na całym świecie. Zwłaszcza teraz, gdy wszyscy są bardziej świadomi jaki wpływ mamy na środowisko, dążymy do tego, aby umożliwiać podróże zbiorowe, których wybór przyczynia się do redukcji śladu węglowego – powiedział André Schwämmlein, dyrektor generalny Flixa.

3 lata FlixBusa w krajach bałtyckich

Tego lata FlixBus świętuje trzecią rocznicę swojej działalności w krajach bałtyckich. Pierwsze linie na Łotwie i Litwie oraz w Estonii zostały uruchomione w lipcu 2020 roku. Obecnie w regionie bałtyckim FlixBus udostępnia 53 linie, zarówno franczyzowe oraz takie dostępne poprzez Marketplace. Dzięki rozwiniętej siatce połączeń FlixBus łączy kraje bałtyckie bezpośrednio z europejskimi miastami, takimi jak Praga, Berlin czy Warszawa.- Zainteresowanie podróżami do krajów bałtyckich i skandynawskich stale rośnie – szczególnie w okresie wakacyjnym, gdy pogoda sprzyja ich odkrywaniu. Dlatego chcemy zapewnić jak najwięcej dogodnych możliwości podróżowania do tych obszarów. Finlandia była ostatnim z państw UE w kontynentalnej części Europy, gdzie brakowało połączeń FlixBusa. Teraz wypełniamy tę lukę w ścisłej współpracy z Tallinkiem. Ekspansja do Finlandii to efekty wielomiesięcznych przygotowań i pracy zespołów FlixBusa, partnera autobusowego oraz Tallinka. To pierwsze działania na tym rynku, które są dopiero początkiem obecności FlixBusa w Finlandii – powiedział Michał Leman, dyrektor zarządzający FlixBusa w Polsce, Ukrainie i krajach bałtyckich.

Współpraca z operatorem promowym Tallink

- Cieszymy się z naszej współpracy z FlixBusem, który rozpoczyna nową trasę łączącą Estonię i Finlandię oraz Finlandię z całą Europą. To partnerstwo stanowi znaczący krok naprzód w realizacji naszego wspólnego celu, jakim jest połączenie opcji transportu celem zwiększenia łączności między regionami – mówi Marina Jõgi, Dyrektor Sprzedaży Tallink Grupp. -W Tallinku wierzymy, że współpraca jest kluczem do osiągnięcia wspólnych celów, a ta kooperacja jest przykładem naszego zaangażowania w działania z firmami o podobnych dążeniach. Łącząc mocne strony usług promowych Tallinka z doświadczeniem i reputacją FlixBusa, jesteśmy przekonani, że wspólnie możemy zapewnić wyjątkowe odczucia z podróży, które pozostawią długotrwałe wrażenie na naszych pasażerach – dodaje.

Podróż do zero-emisyjnej przyszłości

FlixBus jest zielony nie tylko pod względem koloru marki, ponieważ podstawowym celem firmy jest maksymalna redukcja emisji CO2 do środowiska. Podróżowanie FlixBusem jest dużo bardziej przyjazne dla planety niż pokonanie tej samej trasy samochodem lub samolotem. W Europie FlixBus emituje 26 g CO2 na pasażera na kilometr, co stanowi około 80% mniej CO2 niż samochód i 90% mniej niż samolot na tej samej trasie. Ponadto, Flix umożliwia pasażerom zneutralizowanie śladu węglowego ich podróży dzięki systemowi kompensacji utworzonemu we współpracy z atmosfair. Od 2015 r. korzystając z tej opcji pasażerowie zrekompensowali 98 tysięcy ton dwutlenku węgla.Niedawno Flix opublikował swój pierwszy dobrowolny raport ESG, w którym firma zadeklarowała, że do 2040 r. będzie oferować w Europie podróże całkowicie neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla. Flix, zmierzając w kierunku całkowicie bezemisyjnego transportu, współpracuje z wieloma partnerami i testuje alternatywne napędy. Jeden z trwających projektów, w którym Flix bierze czynny udział wspólnie z Daimler Buses, ma na celu opracowanie w pełni elektrycznych pojazdów dalekobieżnych. Oprócz tego, w czerwcu tego roku autobusy FlixBusa wyposażone w panele słoneczne zadebiutowały na międzynarodowych liniach Mediolan-Marsylia i Mediolan-Monachium, a w 2024 roku Flix planuje uruchomienie pierwszego w Europie autobusu napędzanego wodorem.

