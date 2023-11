6 lat FlixBusa w Polsce. Rozwój linii, nowe kierunki i zielone cele

Flix to globalny lider travel-tech

Co to znaczy? FlixBus zbudował technologię i na niej oparł swój model biznesowy. Od samego początku w 2013 roku, firma przyjęła innowacyjne podejście do branży przewozów autobusowych, rozpoczynając operacje bez własnej floty pojazdów. Działalność spółki opiera się na współpracy z przewoźnikami – FlixBus udostępnia im platformę technologiczną, która rewolucjonizuje sposób podróżowania po świecie. Firma łączy swoich partnerów autobusowych z pasażerami, planuje sieci połączeń, monitoruje zadowolenie klientów i modernizuje flotę. Dane i algorytmy pomagają dostosować trasy i harmonogramy jazdy do preferencji pasażerów. Poprzez technologię FlixBus ułatwia podróżowanie również pasażerom – oferuje możliwość śledzenia autobusu, zakup cyfrowych biletów i spersonalizowane aktualizacje podróży. Platforma online pozwala łatwo planować trasy, porównywać ceny biletów i rezerwować je z dużym wyprzedzeniem.

Siatka połączeń wzrosła od 2018 roku o prawie 130 proc.

FlixBus pojawił się w Polsce w 2017 roku i od tamtej pory systematycznie rozwija sieć połączeń. Oferta w szczytowym momencie 2018 roku liczyła 57 linii, którymi można było dotrzeć do prawie 100 miejscowości. W sezonie letnim 2023 roku, pasażerowie mogli skorzystać, aż ze 131 linii, łączących 456 miast w Polsce i za granicą. Nowe kierunki objęły m.in. Szwajcarię, Luksemburg, Norwegię oraz Finlandię. Co ciekawe, podróż do nordyków obejmuje także przeprawę promem.W tym roku otworzyliśmy połączenia do 7 nowych krajów. Obecnie z Polski można bezpośrednio dojechać, aż do 22 państw i jest to dla nas rekordowa liczba. Stale analizujemy potrzeby naszych pasażerów – zwiększamy częstotliwości kursów i dodajemy połączenia również w mniejszych miejscowościach, ponieważ zależy nam na tym, aby podróże były dostępne dla każdego. – mówi Michał Leman, dyrektor zarządzający FlixBusa na rynku w Polsce, Ukrainie i krajach Bałtyckich.

Niemcy, Czechy i Austria to najpopularniejsze kierunki wśród podróżujących

Rynek transportu zbiorowego nadal wychodzi z popandemicznego dołka, a pasażerowie podróżują coraz więcej i częściej. Rekordowa liczba połączeń oraz przystępne ceny sprawiają, że więcej osób decyduje się na podróżowanie zielonymi autobusami. FlixBus w Polsce odnotował wzrost liczby pasażerów o ponad 42% w porównaniu do tego samego okresu w poprzednim roku. Najpopularniejszymi zagranicznymi kierunkami wśród pasażerów z Polski są Niemcy, Czechy oraz Austria. Miastem o największej liczbie pasażerów w Polsce w tym roku była Warszawa, największy hub FlixBusa w kraju udostępniający na ten moment 271 połączeń. Bezpośrednio ze stolicy kraju pasażerowie mogą wybrać się m.in. do Finlandii, Rumunii czy Norwegii.

Najdłuższa linia z Polski ma aż 2286 kilometrów

Najdłuższa krajowa trasa FlixBusa z Gdańska do Ustrzyk Górnych, mierzy aż 1121 kilometrów i obejmuje 24 przystanki, a jej przejazd zajmuje 19 godzin i 20 minut. Najdłuższa linia zagraniczna, dostępna bezpośrednio z Polski, to podróż z Lublina do Marsylii. Ma aż 2286 km, łączy 20 przystanków w 5 krajach, a jej przejazd trwa 32 godziny i 50 minut.

FlixBus szkoli kierowców z bezpiecznej jazdy

FlixBus co roku od 2018 roku przeprowadza program szkoleniowy – Akademię Kierowcy. To wydarzenie, które ma na celu zwiększanie kompetencji oraz kwalifikacji kierowców autobusów, w zakresie zarówno doskonalenia techniki jazdy, zwiększania poziomu bezpieczeństwa wśród kierowców, pasażerów i innych użytkowników ruchu drogowego, jak i jakości obsługi klientów. Tegoroczny program objął m.in. slalom jedynkowy, czy zmianę toru jazdy oraz hamowanie na zakręcie. Od kwietnia 2019 roku FlixBus w ramach Akademii, przeszkolił już ponad 300 kierowców z Polski oraz Ukrainy. Dodatkowo, firma wewnętrznie prowadzi obowiązkowe, certyfikowane szkolenia dla nowych kierowców z zakresu standardu FlixBusa, obsługi pasażera oraz wewnętrznych systemów.

Bezemisyjne podróże zielonym autobusem do 2040 roku

FlixBus wyznaczył sobie cel, aby do 2040 roku zapewnić pasażerom w Europie całkowicie neutralne podróże pod względem emisji CO2. Firma wierzy, że aby spełnić ten cel, potrzebne jest aktywne podejście do zmniejszania śladu węglowego, dlatego testuje nowe technologie, które pozwolą zapewnić całkowicie zielony transport. W ramach programów pilotażowych, Flix jako pierwsza firma na świecie, zdecydował się na użycie na terenie Francji i Niemiec w pełni elektrycznych, dalekobieżnych autobusów. Testy obejmują także wykorzystanie paneli słonecznych w pojazdach oraz kursy pojazdami zasilanymi bio-gazem i bio-dieslem. Dzięki współpracy ze Scanią, do floty FlixBusa w najbliższym czasie trafi kilkadziesiąt autobusów zasilanych bio-LNG. Spółka planuje także wdrożyć wodorowe oraz elektryczne pojazdy.

