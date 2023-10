FlixBus rozwija się nad Bałtykiem. Dwukrotny wzrost liczby linii w krajach bałtyckich od 2020 roku

W 2020 roku FlixBus rozszerzył swoją siatkę połączeń o Litwę, Łotwę i Estonię. Pomimo pandemii, która dotknęła rynek transportu zbiorowego, zainteresowanie podróżami ciągle rosło. Od tamtego czasu FlixBus z sukcesem rozwinął swoją ofertę na każdym z tych rynków, przynajmniej podwajając liczbę dostępnych połączeń. Aktualnie, ponad 90% linii FlixBusa w tym regionie kursuje codziennie, udostępniając pasażerom wygodne i przystępne cenowo połączenia w Europie. W ostatnich miesiącach coraz więcej podróżnych wybiera otwartą w lipcu trasę z Warszawy aż do Finlandii.

Wzrost oferty w krajach bałtyckich

FlixBus rozpoczął swoją działalność w tym regionie, udostępniając na start pięć linii. Początkowa oferta obejmowała połączenia między krajami bałtyckimi oraz bezpośrednie trasy do Polski i Niemiec. Teraz pasażerowie mogą dojechać bezpośrednio z Litwy, Łotwy i Estonii również do Słowacji, Czech, Austrii oraz Finlandii. Od 2020 roku siatka połączeń była systematycznie rozszerzana – liczba dostępnych linii na Litwie i w Estonii wzrosła co najmniej dwukrotnie, a na Łotwie pasażerowie mają teraz możliwość wyboru spośród trzykrotnie większej liczby nowych linii. Ponadto uruchomione zostało bezpośrednie połączenie z Tallinna do czeskiej Pragi czy z Rygi do Helsinek.

FlixBus nawiązuje współprace z nowymi lokalnymi partnerami, których liczba w ciągu ostatnich trzech lat podwoiła się. Dzięki jednej z takich współprac, połączeniu sił z firmą Go Bus, sieć FlixBusa rozszerzyła się o prawie 30 nowych tras, obejmujących blisko 300 estońskich przystanków. W ostatnich latach Estonia stała się ważnym hubem FlixBusa. Rok temu otwarty został FlixShop – punkt obsługi pasażera w Tallinnie, który umożliwia dostęp do informacji o podróży, zakup biletów oraz natychmiastową pomoc na miejscu.Obecnie, podróżni w Litwie, Łotwie i Estonii mają do dyspozycji 12 linii, które łączą ich bezpośrednio z 53 unikalnymi miejscami docelowymi.

Udany start FlixBusa w Finlandii

W lipcu, FlixBus wydłużył linię Warszawa-Tallinn i ogłosił swoje pierwsze w historii połączenia autobusowe do Finlandii. Podróżując tą trasą pasażerowie mogą połączyć dwa środki transportu w jednym bilecie, dokonując jednej rezerwacji na stronie FlixBusa lub w aplikacji mobilnej. Trasa z Polski do fińskiego miasta Vaasa obejmuje podróż promem z Tallinna do Helsinek obsługiwanym przez Tallink Silja. Połączenie zostało uruchomione 27 lipca i od tamtej pory nieustannie cieszy się dużym zainteresowaniem wśród podróżujących. W pierwszym miesiącu startu linii, aż 65% wszystkich rezerwacji obejmowały połączenia wewnątrz Finlandii. Pasażerowie doceniają bezpośrednie połączenia z Europą centralną i pomimo dużego dystansu między Polską a Finlandią, najpopularniejszym odcinkiem w pierwszym miesiącu była trasa z Helsinek do Warszawy. Linia ta cieszy się popularnością również wśród pasażerów z całej Europy. Zaledwie z jedną przesiadką w Warszawie, podróżujący z Kijowa, Berlina czy Paryża, chętnie wybierają Finlandię jako ich kierunek docelowy.

Wejście na fiński rynek oznaczało dla nas otwarcie na nowe potrzeby i oczekiwania klientów. Fińscy pasażerowie, planując podróże zwracają większą uwagę na to, czy będzie ona przyjazna dla środowiska. Jest to jedno ze źródeł sukcesu naszych połączeń w Finlandii. FlixBus już teraz jest jednym z najbardziej ekologicznych środków podróżowania, a nieustannie dążymy do tego, aby stał się jeszcze bardziej przyjaznym dla planety. Testujemy nowe dostępne rozwiązania, które do 2040 roku pozwolą nam zapewnić bezemisyjne podróże po Europie. W ostatnim czasie podjęliśmy współpracę ze Scanią, dzięki której do floty FlixBusa dołączy 50 nowych autobusów zasilanych LNG – mówi Michał Leman, dyrektor zarządzający FlixBusa w Polsce, Ukrainie i krajach bałtyckich.

Dalszy rozwój Flixa

Flix kontynuuje zrównoważony rozwój i nieustannie poszerza swoją ofertę. Obecnie spółka oferuje usługi w 42 krajach na całym świecie. Po uruchomieniu w tym roku nowych linii do Grecji oraz Finlandii, Flix połączył całą kontynentalną część Unii Europejskiej. Ponadto, w październiku zielone autobusy wyjechały po raz pierwszy na drogi w Chile. Nowe kierunki FlixBusa zostaną ogłoszone wiosną 2024 roku.

