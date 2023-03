Grafik komputerowy - co musi wyróżniać osobę na tym stanowisku!

Nice To Fit You przyspiesza rozwój i wprowadza nowe linie produktowe. Firma zaczyna karmić zagranicę

Jakie podstawowe kompetencje powinien mieć grafik komputerowy?

Interesuje Cię projektowanie różnych obrazów w programach typu Corel, Photoshop lub Canva? Szukasz pomysłu na siebie i zastanawiasz się, jakie kompetencje mają zawodowi graficy komputerowi? Aby znaleźć odpowiedzi na te pytania, odwiedź portale z ogłoszeniami o pracę w większych, polskich miastach, takich jak: Warszawa, Wrocław, Lublin czy Kraków. Po przejrzeniu kilku ofert zrozumiesz, że do najbardziej cenionych umiejętności grafików należą: zmysł estetyczny, precyzja w działaniu i znajomość profesjonalnych programów graficznych.

Zawodowi graficy (graphic designerzy) to specjaliści, obdarzeni umiejętnością słuchania, otwarci na współpracę zespołową. Takie osoby śledzą na bieżąco najnowsze trendy w zakresie projektów graficznych i potrafią zaproponować własne rozwiązania: projekty materiałów do druku lub prezentacje multimedialne. Są to również osoby o zdolnościach analitycznych, dysponujące zaawansowaną wiedzą, jak budować i utrzymywać świadomość marki. Doświadczony grafik potrafi też dokonać szybkiej korekty cudzych projektów. Specjalista sprawnie usunie błędy techniczne i dostosuje materiał do standardów drukarni lub kanałów dystrybucji internetowej.

Elastyczność i kreatywność: cechy zawodowych grafików komputerowych

Odwiedź portale z ogłoszeniami w kategorii grafika komputerowa, by przekonać się, jakie umiejętności pracodawcy cenią najbardziej. Niezależnie od tego, czy interesuje Cię praca w Szczecinie, Warszawie lub Bydgoszczy, zwróć uwagę na to, że każda firma, rekrutująca grafików, wymaga od kandydatów elastycznego podejścia do bieżących projektów i zadań. Grafik musi szybko i sprawnie zrozumieć istotę zagadnienia oraz założenia projektowe. Następnie, przy współpracy z zespołem, projektuje różne materiały drukowane lub cyfrowe.

Profesjonalni graficy potrafią wymyślić od podstaw broszurę, opakowanie, logo, ulotkę i atrakcyjne posty do social mediów. Każdy projekt tworzą na podstawie wizji własnej i wizji klienta. Nie mają również trudności z projektowaniem grafiki do mailingów czy na miejskie billboardy. Wielu grafików biegle posługuje się też aparatem fotograficznym i ma wiedzę na temat zasad kompozycji i techniki wykonywania fotografii. Takie osoby samodzielnie wykonują wysokiej jakości fotografie biznesowe i dokonują ich przeróbek w taki sposób, by odpowiadały koncepcji wizerunkowej danej marki.

Jakie umiejętności graficzne warto rozwijać, by zdobyć dobrze płatną, rozwojową pracę?

Bycie grafikiem komputerowym jest zajęciem pełnym wyzwań, dającym perspektywy zarobków na poziomie średniej krajowej. Szukasz pracy na stanowisku grafika i nie wiesz, jakie umiejętności szlifować, by zdobyć uznanie pracodawcy? Praktyczne porady zawodowe znajdziesz na portalach typu Pracuj.pl, poświęconych rynkowi pracy. Możesz też porozmawiać z doradcą zawodowym, który podpowie Ci, w jakim kierunku warto się rozwinąć. Inne są bowiem wymagania w stosunku do graphic designerów, czym innym zaś zajmują się specjaliści do spraw social mediów, koordynatorzy graficzni lub ilustratorzy.

Początki w branży - postaw na praktyki zawodowe

Jeśli jesteś studentem lub studentką i rozważasz karierę na stanowisku grafika komputerowego, udaj się na praktyki zawodowe. Oceń swoje umiejętności w lokalnej lub ogólnopolskiej firmie (pracować możesz zarówno zdalnie, jak i w trybie stacjonarnym). Sprawdź, czy projektowanie materiałów reklamowych sprawia Ci przyjemność, jakie są Twoje mocne i słabe strony oraz kluczowe umiejętności. We własnym zakresie, stale rozwijaj znajomość programów graficznych płatnych i darmowych. Monitoruj też najnowsze trendy graficzne, zdobądź wiedzę z zakresu marketingu, zarządzania marką i graficznej obsługi social mediów.

Chcesz się przebranżowić i znaleźć atrakcyjną pracę w branży informatycznej? Na bieżąco śledź ogłoszenia i blog z branży IT, by wiedzieć, w jakim kierunku warto się szkolić i które zawody są najbardziej przyszłościowe.