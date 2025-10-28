GreenYellow Polska zainwestuje ponad 100 mln euro w rozwój energetyki rozproszonej i efektywności energetycznej przedsiębiorstw w ciągu trzech lat

Spółka zwiększy moc zainstalowaną w projektach fotowoltaicznych powyżej 129 MWp, oferując również magazyny energii i systemy HVAC

Model as-a-Service eliminuje nakłady inwestycyjne po stronie klienta – GreenYellow finansuje, buduje i zarządza instalacjami, a firma płaci za efekt

W portfelu firmy już 1500 instalacji dla Biedronki o mocy 73,5 MWp, projekty dla Decathlonu, Orange i zakładów przemysłowych

Dynamiczny wzrost portfela PV w segmencie C&I

Od 2022 roku GreenYellow Polska konsekwentnie rozwija działalność w sektorze energetyki rozproszonej. W trzy lata spółka zbudowała portfel projektów o łącznej mocy 129 MWp, zdobywając zaufanie największych przedsiębiorstw na rynku. Realizacje obejmują obiekty handlowe, centra logistyczne, data center oraz zakłady przemysłowe i dostarczają czystą, lokalną energię oraz mierzalne redukcje emisji.

Umożliwiamy firmom płynne przejście na czystą energię, bez ryzyka i bez nakładów inwestycyjnych. Finansujemy, budujemy i zarządzamy instalacjami, przejmując pełną odpowiedzialność za ich efektywność. Nasz cel jest jasny: chcemy stać się preferowanym partnerem energetycznym dla polskich firm C&I w ich transformacji energetycznej. Dzięki temu nasi klienci mogą w pełni skoncentrować się na swojej podstawowej działalności

- powiedziała Ewa Klimont, Dyrektor Generalna GreenYellow Polska.

Od sklepów po data center: PV, które liczy się w gigawatogodzinach

GreenYellow skaluje portfel projektów PV dla liderów rynku, dostarczając wymierne efekty biznesowe i środowiskowe. W sieci Biedronka działa już 1500 instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 73,5 MWp, które produkują około 70 GWh energii rocznie - w całości na potrzeby własne sklepów. Wartości te dotyczą stanu na koniec 2024 r. Do końca 2025 roku liczba instalacji wzrośnie do około 2 300, a moc przekroczy 100 MWp, co przełoży się na 100 GWh rocznej produkcji, czyli równowartość zużycia energii przez 40 000 mieszkańców.

W Decathlonie, w 14 lokalizacjach w 12 miastach, powstają carporty fotowoltaiczne o łącznej mocy 3 MWp i produkcji około 3 GWh rocznie. Instalacje działają w modelu PVaaS, który umożliwia pełną autokonsumpcję bez nakładów inwestycyjnych po stronie klienta. Dzięki temu sieć redukuje emisję CO2 o ponad 2 000 ton rocznie.

Orange Polska zasila warszawski Data Hub energią z instalacji dachowej o mocy 300 kW i rocznej produkcji około 250 MWh. W horyzoncie 20 lat kontrakt PVaaS zapewni łącznie 5 000 MWh czystej energii.

W przemyśle drzewnym CMC eksploatuje system fotowoltaiczny o mocy 653 kWp w zakładzie w Andrychowie. Instalacja generuje około 689 MWh rocznie, co pozwala ograniczyć emisję dwutlenku węgla o 355 ton rocznie. GreenYellow finansuje i zarządza infrastrukturą w ramach długoterminowych umów, dzięki czemu klienci osiągają efekt dekarbonizacji bez ponoszenia kosztów inwestycyjnych i z gwarancją wydajności.

Poza energią solarną: pełne portfolio efektywności

GreenYellow Polska dostarcza zintegrowane rozwiązania dla elektryfikacji procesów i dekarbonizacji. W zakres usług wchodzą systemy HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning - ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), wytwarzanie ciepła i chłodu procesowego, para technologiczna, kogeneracja (jednoczesna produkcja ciepła i energii elektrycznej), odnawialne źródła ciepła oraz magazyny energii stabilizujące profil zużycia.

Oferta działa w modelach Energy-as-a-Service, w tym PVaaS (Photovoltaics-as-a-Service), EaaS (Energy-as-a-Service) oraz CPE (rozliczenie za osiągnięty efekt). Spółka finansuje modernizację lub wymianę urządzeń, przejmując odpowiedzialność za wydajność i dostępność. Klient nie angażuje nakładów inwestycyjnych (CAPEX), płaci za usługę i gwarantowany efekt. Globalnie GreenYellow zrealizował ponad 3 500 kontraktów efektywnościowych.

Strategia dla Polski

W ciągu najbliższych trzech lat Grupa przeznaczy w Polsce ponad 100 mln euro. Kapitał trafi w nowe moce PV. W magazyny energii. Oraz w projekty efektywności w sektorach handlu, przemysłu i logistyki. Poza rozwojem organicznym spółka analizuje akwizycje, które mogą przyspieszyć ekspansję.

Polska wciąż wytwarza ponad 54 proc. energii elektrycznej z węgla. Firmy potrzebują stabilnych kosztów i redukcji emisji. Długoterminowe umowy „as-a-service” odpowiadają na tę potrzebę.

Polska jest dziś w punkcie zwrotnym transformacji energetycznej. Nasz plan inwestycyjny przekraczający 100 mln euro ma jeden cel: zapewnić firmom dostęp do czystej, lokalnej i konkurencyjnej energii w oparciu o innowacyjne, zintegrowane rozwiązania. Dysponujemy skalą Grupy GreenYellow i kompetencjami lokalnych zespołów, by tę ambicję skutecznie zrealizować

- podkreślił Dominik Radziwiłł, Przewodniczący Rady Nadzorczej GreenYellow Polska.

Objęcie funkcji przez Dominika Radziwiłła, menedżera z międzynarodowym doświadczeniem w finansach i nadzorze korporacyjnym, wzmacnia ład korporacyjny i lokalne zakorzenienie spółki. Jednocześnie GreenYellow korzysta z kompetencji i skali Grupy w Europie.

Transformacja energetyczna wymaga ograniczenia ryzyk technicznych i finansowych po stronie użytkowników energii. Model as-a-Service przenosi ciężar CAPEX oraz odpowiedzialność operacyjną na dostawcę, a rozliczenie oparte jest o dostępność i uzgodniony efekt. Połączenie instalacji PV, magazynowania energii i działań efektywnościowych pozwala stabilizować profil zużycia i obniżać ślad węglowy. Program inwestycyjny na najbliższe lata zakłada zarówno rozwój organiczny, jak i możliwość przyspieszenia skali poprzez wybrane przejęcia.

Skala, doświadczenie, odpowiedzialność za efekt

GreenYellow działa od 2007 roku. Jest obecna w blisko 20 krajach. Projektuje, finansuje, buduje i eksploatuje instalacje przez cały okres umowy. Działa jako zintegrowany partner, inwestor i operator. Klienci otrzymują czystą, lokalną i konkurencyjną energię. Złożoność techniczną powierzają jednemu podmiotowi z gwarancją efektu. Model „zero CAPEX” pozwala przedsiębiorstwom korzystać z odnawialnych źródeł energii (OZE) bez angażowania własnych środków inwestycyjnych. Grupa zainwestowała ponad 1,5 mld euro w projekty PV i efektywności. Zainstalowała ponad 1 300 MWp i generuje około 1 100 GWh zielonej energii rocznie. W Polsce od 2022 roku zainstalowała ponad 125 MWp mocy dla m.in. Biedronki, Decathlonu i Orange. To jeden z najszybciej rosnących portfeli usługowych w segmencie C&I.

__________________

O GreenYellow

GreenYellow to francuska spółka założona w 2007 roku, która w ciągu 18 lat stała się jednym z kluczowych graczy transformacji energetycznej we Francji i na świecie. Jest partnerem przedsiębiorstw i samorządów w ich drodze ku dekarbonizacji i niezależności energetycznej.

Jako ekspert w dziedzinie zdecentralizowanej produkcji energii słonecznej, efektywności energetycznej, magazynowania energii oraz infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych, GreenYellow wspiera klientów na każdym etapie łańcucha wartości. Grupa odpowiada za analizę, finansowanie, rozwój i eksploatację aktywów, które umożliwiają produkcję zielonej, lokalnej i konkurencyjnej energii oraz ograniczanie zużycia przy jednoczesnym wzmacnianiu konkurencyjności przedsiębiorstw.

W 2024 roku projekty realizowane przez GreenYellow pozwoliły uniknąć emisji blisko 546 000 ton ekwiwalentu CO2. Grupa dąży do osiągnięcia neutralności węglowej (Net Zero) w zakresach 1 i 2 do roku 2040.

Działając w około 15 krajach na 4 kontynentach, GreenYellow stale rozwija swoją globalną platformę usług, wspierając firmy w przejściu na bardziej zrównoważony model energetyczny i w sprostaniu wyzwaniom zmian klimatu. W Polsce obecna od 2022 roku, GreenYellow Polska posiada ponad 125 MWp zainstalowanej mocy PV i współpracuje z klientami takimi jak Decathlon, Biedronka i Orange.

www.greenyellow.com/en