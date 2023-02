Inwestycje w fotowoltaikę są bardzo opłacalne. Zwrot inwestycji już nawet po 5 latach [ROZMOWA]

Jak bankowiec został specjalistą od zielonej energii?

Łukasz Gralec, prezes zarządu Erato Energy: Pracowałem w banku jako doradca klienta. Przypadek sprawił, że trafiłem na rozmowę w sprawie pracy do jednego z oddziałów Banku Ochrony Środowiska w Warszawie. Zostałem przydzielony do kredytowania oraz obsługi dofinansowania cieszącego się wtedy olbrzymią popularnością programu dopłat 45 proc. do zakupu i montażu kolektorów słonecznych. Na własne oczy oglądałem kolejki osób chcących zainwestować w odnawialne źródło energii. Decyzja nie trwała długo, porzuciłem pracę na etacie i otworzyłem jednoosobową działalność gospodarczą zajmującą się sprzedażą i montażem OZE. Dziś, po 10 latach od tamtego momentu, zarządzam oraz jestem większościowym udziałowcem notowanej na giełdzie i wartej około 100 mln zł firmy – Erato Energy S.A.

Czy energia odnawialna się opłaca?

- Galopująca inflacja znacząco uszczupla nasze portfele, które i tak w ubiegłym roku zostały mocno nadszarpnięte przez podwyżki w całym sektorze energetycznym, od rachunków za energię elektryczną, przez gaz, po paliwa stałe. Energię odnawialną w zestawieniu z tradycyjnymi paliwami cechuje niezwykle wysoka wydajność oraz nieskończoność. Stała się ona pewnego rodzaju remedium, zapewniającym z jednej strony stały jednostkowy koszt energii i uniezależnienie od jego wzrostu, a z drugiej bezpośrednią oszczędność i bezpieczeństwo energetyczne.

Kiedy następuje zwrot inwestycji?

- Zależy to zarówno od wielkości montowanej instalacji, jak i faktu czy beneficjent korzysta z jakiejś formy dofinansowania. Przy inwestycji finansowanej ze środków własnych dla domu o powierzchni ok. 150-200m2 zamieszkiwanego przez 2 dorosłych i 2 dzieci, średni okres zwrotu to 5-6 lat, przy jednoczesnej gwarancji produkowanej z modułów energii na poziomie 80 proc. po 25 latach. Jak łatwo się domyślić, każda forma dofinansowania może wyłącznie skrócić ten czas. Ważną też kwestią jest nasza wygoda. Szczególnie dla osób decydujących się wymienić kocioł na paliwo stałe na pompę ciepła, w której nie musimy rozpalać w piecu, rąbać drewna czy stać w kolejce po węgiel. Wówczas niezależnie od tego, gdzie jesteśmy czy skąd wracamy, zawsze mamy w domu ciepłą wodę.

W jakim domu/budynku warto montować panele?

- Panele fotowoltaiczne nadają się do montażu na absolutnie każdym budynku. Jego izolacja, kubatura czy powierzchnia nie ma większego znaczenia dlatego, że z modułów produkujemy bezpośrednio prąd dla tego budynku i jego użytkowników, a dobór wielkości instalacji odbywa się na podstawie historycznych rachunków, określających wartość zużycia. Dużo większe znaczenie tego, z jakim budynkiem mamy do czynienia, jest w przypadku doboru pompy ciepła. Znacznie lepiej sprawdzą się te urządzenia w przypadku nowych budynków, które dzięki lepszej izolacji i ociepleniu pozwalają na mniejsze straty ciepła i wydajniejszą pracę pompy. Na szczęście obecne programy finansowania i dofinansowania pozwalają niskim kosztem dokonać kompleksowego docieplenia i termoizolacji budynku.

Czy warto inwestować w przydomową elektrownię bez magazynu energii?

- Do tej pory to była i jest najczęstsza forma inwestycji w domową fotowoltaikę. Magazyny energii zyskały na popularności w Polsce razem z nową odsłoną dofinansowania „Mój prąd”, które zakłada maksymalną dopłatę do fotowoltaiki, o ile zamontujemy ją w połączeniu z magazynem energii. Magazyn energii idealnie sprawdzi się np. w domach letniskowych, gdzie nie mamy przyłącza energetycznego, a z którego korzystamy głównie latem oraz w miejscach gdzie występują ograniczenia w dostawie energii.

Jak obecnie wygląda w Polsce system finansowania i dofinansowania do odnawialnych źródeł energii?

- Większość banków komercyjnych w Polsce ma w swojej ofercie preferencyjne produkty kredytowe dla przyszłych prosumentów, a finansowanie kredytem jest jedną z najczęstszych form zakupu. Dla przykładu, jeśli rodzina płaci za prąd 400 zł miesięcznie, może wpłacić 10-20 proc. wartości instalacji gotówką, a resztę sfinansować kredytem z taką właśnie ratą. Wtedy w żaden sposób nie uszczuplamy domowego budżetu. Po kilku latach kredyt się kończy, a pracująca od tej pory instalacja przynosi comiesięczne oszczędności.Znaczne obniżenie kosztu i szybszy zwrot z inwestycji przynosi skorzystanie z oferowanych dofinansowań, których obecnie w Polsce nie brakuje, jak np. dofinansowanie do 30 tys. zł w programie Mój Prąd, dofinansowanie do 55 tys. zł w programie Czyste Powietrze do zakupu i montażu pompy ciepła, dofinansowanie 50 proc. dla rolników z ARiMR czy planowane dofinansowanie dla wspólnot mieszkaniowych.

Co musi się stać, by polskie domy w większości stały się ekologiczne?

- Przede wszystkim rynek i same instalacje muszą być wciąż stymulowane dotacjami. Choć odnawialne źródła energii znacznie staniały, dla wielu osób jest to cały czas produkt trudno osiągalny finansowo. Jako członek Unii Europejskiej Polska otrzymuje przecież olbrzymie środki na ten cel. Dodatkowo gospodarstwa, które zdecydowały się uniezależnić energetycznie, powinny być intensywniej premiowane, np. w formie zwolnień bądź odliczeń w podatku PIT czy od nieruchomości. Powinniśmy również budować i zwiększać świadomość, szczególnie wśród młodych i dzieci, jak wiele zanieczyszczeń z różnych źródeł i w różny sposób wprowadzamy do atmosfery oraz jak wiele osób umiera rocznie z tego właśnie powodu. Pamiętajmy, że każda prawdziwa zmiana zaczyna się od zmian w nas samych.

Jak wyglądają plany państwa firmy na najbliższe miesiące?

- Druga połowa ubiegłego roku przyniosła spowolnienie w zainteresowaniu realizacjami ekologicznymi. Przyśpieszająca inflacja oraz wojna za wschodnią granicą ostudziły zapał inwestycyjny w wielu segmentach rynku, w tym naszym. Obecnie, m.in. poprzez otwarcie nowych naborów dofinansowań oraz otrzymaną przez większość z nas informację o podwyżkach cen prądu, rynek znów otworzył się na nowe realizacje. Jako firma o zasięgu ogólnopolskim, stawiamy cały czas na intensywny rozwój, rozbudowując segment dystrybucyjny, administracyjny oraz instalatorski. Sama branża zaczyna się jednak mocno konsolidować, tzn. większe firmy wchłaniają te mniejsze, którym przy obniżonym popycie często nie opłaca się utrzymywać kilku pracowników, magazynu czy brygad instalatorskich. Doradcom handlowym zależy natomiast na posiadaniu oferty zbliżonej do brokerskiej, w której mając w portfelu oferty kilku firm, są w stanie korzystniej dobrać tę idealną dla każdego z klientów. Mając świadomość tego wszystkiego, zapraszamy do współpracy doradców handlowych z doświadczeniem, którzy, po przejściu odpowiednich szkoleń i wdrożeniu, chcieliby uzupełnić swoją ofertę o jedną z najkorzystniejszych obecnie na rynku.

Rozmawiała Dagmara Kijanowska