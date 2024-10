Jakimi samochodami jeżdżą polscy kierowcy? Te dwa typy aut dominują

Jedna by rządzić wszystkimi

W ostatnich miesiącach zauważalny jest wyraźny wzrost zainteresowania Polaków samochodami marek premium. Dynamika sprzedaży pojazdów z tego segmentu wynosi 23 proc. rok do roku, a marek popularnych zaledwie 12 proc. Bartosz Chojnacki – wiceprezes zarządu Superauto.pl, wskazuje kilka czynników, które wpłynęły na rosnącą już od pierwszego kwartału 2023 roku popularność samochodów marek premium. Zdaniem eksperta istotną rolę odegrała tu polityka rabatowa – marki premium w ubiegłym roku były jednymi z pierwszych, które wróciły do dwucyfrowych rabatów. – To połączenie konkurencyjnych cen z atrakcyjnymi formami finansowania sprawiło, że luksusowe marki stały się dostępne dla szerszego grona klientów – mówi Chojnacki.

Wzrost zainteresowania markami premium nie jest jedynym zauważalnym trendem na polskim rynku motoryzacyjnym. Już od dawna przypadają nam do gustu samochody typu SUV i crossover, które powoli wypierają popularne niegdyś sedany. Utrzymanie tego trendu potwierdzają statystyki, aż siedem z dziesięciu najczęściej rejestrowanych modeli samochodów w Polsce pochodzi z segmentów SUV i crossover, a w rankingu TOP 20 aż dwanaście miejsc zajmują właśnie te pojazdy. - Sedan w klasie średniej przestaje być pierwszym wyborem, a SUV-y i crossovery zaczynają dominować rynek. Polacy cenią sobie nie tylko ich nowoczesny design, ale też komfort i wszechstronność – komentuje Bartosz Chojnacki.

Warto również zwrócić uwagę na coraz silniejszą pozycję chińskich samochodów na polskim rynku. Zdaniem eksperta z Superauto.pl, chińska motoryzacja w ciągu ostatnich kilku lat zrobiła duży postęp. Aktualnie produkowane w Państwie Środka samochody wyróżniają się wysoką jakością i nowoczesnym wyposażeniem. Do tego dochodzą atrakcyjne ceny w porównaniu z europejską konkurencją. – Co prawda, od lipca zostały nałożone cła na samochody z Chin, ale w tych cenach jest tyle zapasu, że dalej są one konkurencyjne – podkreśla Chojnacki. Ekspert przewiduje również, że w ciągu najbliższych 5 lat chińska motoryzacja będzie jeszcze bardziej widoczna nie tylko na drogach w Polsce, ale w całej Europie.

- W Superauto.pl uważnie śledzimy zmieniające się preferencje polskich kierowców. Dlatego wszystkie marki, które będą pojawiały się na polskim rynku motoryzacyjnym, będzie można znaleźć na naszej platformie sprzedażowej. Po prostu dbamy o to, aby Polacy mogli w jednym miejscu, bez konieczności wychodzenia z domu kupić samochód wraz z finansowaniem niezależnie od modelu, napędu czy nawet kraju jego produkcji – mówi Bartosz Chojnacki, wieceprezes zarządu Superauto.pl.

