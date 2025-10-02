Katowice gospodarzem premierowej konferencji o przemyśle dla obronności

Marta Kowalska | SZSZ
2025-10-02 14:17

15 października br. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbędzie się pierwsza edycja konferencji „Przemysł dla obronności” – nowego wydarzenia w kalendarzu polskiego biznesu i polityki bezpieczeństwa. Spotkanie poświęcone w całości sektorowi obronnemu zainauguruje debatę o budowaniu odporności państwa, modernizacji sił zbrojnych i roli krajowego przemysłu w obliczu dynamicznie zmieniającej się sytuacji geopolitycznej.

Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach, widok na nowoczesny budynek z dużymi, przeszklonymi drzwiami, przed którymi stoi grupa osób i bannery reklamowe imprez branżowych, takich jak TOOLEX i ExpoWELDING. O konferencji Przemysł dla obronności przeczytasz na Super Biznes.

Autor: materiały prasowe Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach, widok na nowoczesny budynek z dużymi, przeszklonymi drzwiami, przed którymi stoi grupa osób i bannery reklamowe imprez branżowych, takich jak TOOLEX i ExpoWELDING. O konferencji "Przemysł dla obronności" przeczytasz na Super Biznes.
Konferencja organizowana jest w ramach cyklu „The Industry of Tomorrow. Przemysł jutra”, który jesienią zgromadzi w Katowicach przedstawicieli przemysłu, nauki i administracji z całej Europy.

Agenda konferencji obejmuje najważniejsze zagadnienia związane z rozwojem produkcji na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa. Dyskusje poświęcone będą budowaniu i utrzymywaniu odporności kraju, wzmacnianiu potencjału obronnego oraz rozwijaniu nowoczesnych zdolności technologicznych i przemysłowych, które pozwolą reagować na rosnące wyzwania geopolityczne.

W centrum uwagi znajdzie się również rola państwa i gospodarki w zapewnianiu bezpieczeństwa narodowego, przygotowanie infrastruktury krytycznej do działania w warunkach kryzysowych oraz znaczenie współpracy z sektorem naukowo-badawczym w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań dla wojska i obronności.

– Widzimy, że przemysł obronny staje się dziś jednym z kluczowych filarów bezpieczeństwa i suwerenności państw. Polska, podobnie jak inne kraje regionu, stoi przed koniecznością zwiększania zdolności produkcyjnych i inwestowania w nowe technologie. Konferencja „Przemysł dla obronności” ma być przede wszystkim platformą do rozmów i wymiany doświadczeń pomiędzy liderami przemysłu, ekspertami i decydentami, którzy wspólnie zastanowią się, jak przekuć potencjał krajowych firm w realną siłę gospodarczą i militarną – mówi Wojciech Kuśpik, prezes zarządu Grupy PTWP, organizatora konferencji. – To także przestrzeń do budowania trwałej współpracy między biznesem, państwem i nauką, bo tylko wspólne działania mogą przynieść długofalowe efekty dla bezpieczeństwa Polski – dodaje.

W konferencji udział wezmą menedżerowie prywatnych i państwowych podmiotów sektora obronnego, przedsiębiorcy rozwijający produkcję dóbr podwójnego zastosowania oraz przedstawiciele świata nauki i technologii. Debaty z ich udziałem będą okazją do omówienia priorytetów modernizacji sił zbrojnych i polityki zakupowej państwa, a także do wskazania kierunków współpracy administracji z producentami broni i wyposażenia. Uczestnicy poszukają odpowiedzi na pytania, jak polski przemysł powinien reagować na nowe wyzwania, w jaki sposób krajowy potencjał produkcyjny może stać się impulsem dla gospodarki i eksportu oraz jak państwo – jako kluczowy zamawiający – powinno kształtować swoje relacje z dostawcami.

Udział w konferencji potwierdzili już m.in. Mieczysław Bieniek, zastępca dowódcy strategicznego NATO w latach 2010-2013, generał Wojska Polskiego w st. Sp.; Cezary Dominiak, prezes zarządu, dyrektor naczelny Rosomak; Andrzej Kaczmarek, prezes zarządu Stalexport Autostrady; Krzysztof Kosiorek-Sobolewski, prezes zarządu Zremb Chojnice; Marcin Kubica, dyrektor zarządzający WB ELECTRONICS; Wojciech Maj, dyrektor ds. produkcyjnych i handlowych Cognor; Piotr Rosikowski, dyrektor Ponar Wadowice; Adam Leszkiewicz, prezes zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej; Marek Warzecha, prezes zarządu Ponar Wadowice; Marek Wodzisławski, prezes SKB Drive Tech; Radosław Zacharewicz, Enterprise Solution Architect Axians.

– Przygotowując agendę „Przemysłu dla obronności”, chcieliśmy uchwycić kluczowe wyzwania, przed którymi stoi dziś polski i europejski przemysł obronny. Z jednej strony to konieczność zapewnienia bezpieczeństwa i odporności państwa w obliczu dynamicznej sytuacji geopolitycznej, z drugiej – potrzeba inwestycji w nowoczesne technologie i włączenia przemysłu w szersze procesy gospodarcze. Wierzę, że ta konferencja pozwoli połączyć wiedzę i doświadczenie różnych środowisk, tworząc impuls do realnych działań na rzecz wzmocnienia potencjału obronnego Polski – podkreśla Aleksandra Helbin, redaktor naczelna portalu WNP.pl.

Przemysł dla obronności zaplanowano jako samodzielną część cyklu wydarzeń odbywających się pod hasłem „The Industry of Tomorrow. Przemysł jutra”.

Równolegle w Katowicach odbędą się 17. Międzynarodowe Targi Obrabiarek, Narzędzi i Technologii Obróbki TOOLEX – najważniejsza krajowa impreza branży obróbki metali, narzędzi skrawających, cieczy technologicznych, metrologii przemysłowej, BHP i utrzymania ruchu, pneumatyki, hydrauliki, łożysk i elementów napędowych oraz oprogramowania.

Integralną częścią cyklu będą także 10. Międzynarodowe Targi Spawalnicze ExpoWELDING, które przyciągają przedstawicieli branży spawalniczej z całej Europy i stanowią przestrzeń prezentacji najnowszych rozwiązań w zakresie robotyzacji i automatyzacji procesów spawania.

Dopełnieniem programu będzie Forum Nowego Przemysłu (14–15 października), najpełniejszy i najbardziej reprezentatywny przegląd innowacyjnych technologii produkcyjnych i ich praktycznych zastosowań, gromadzący menedżerów, ekspertów oraz przedstawicieli świata nauki.

Zachęcamy do rejestracji na wydarzenie, której można dokonać przez stronę  https://pdo.wnp.pl/2025/pl/.

