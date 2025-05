TAURON upraszcza faktury dla prosumentów. Co się zmieni?

Impact Bucharest - polski sukces eksportowy w Rumunii

Impact Bucharest to wydarzenie, które z powodzeniem rozwija się w Europie Południowo-Wschodniej. Druga edycja, zaplanowana na 17-18 września w Bukareszcie, zapowiada się jeszcze bardziej imponująco. To wyjątkowe spotkanie liderów biznesu, polityki, nauki i kultury, które zyskało renomę w Polsce od 2016 roku. Wydarzenia Impact to znana europejska marka. Tegoroczna edycja w Bukareszcie ma być największym i najważniejszym wydarzeniem gospodarczym w regionie.

Organizatorzy podkreślają, że Impact Bucharest to nie tylko okazja do wysłuchania opinii autorytetów, ale także szansa na nawiązanie kontaktów biznesowych z liderami z całej Europy. Wydarzenie ma na celu wspieranie polskich firm działających na rynku rumuńskim oraz tych, które chcą nawiązać współpracę z firmami z tego regionu.

Kevin Costner - od Hollywood do biznesu. Jak aktor został przedsiębiorcą?

Historia Kevina Costnera to przykład, jak pasja artystyczna może iść w parze z sukcesem finansowym. Aktor, reżyser i producent filmowy, zanim osiągnął sławę w Hollywood, studiował marketing i finanse. Te umiejętności okazały się bezcenne w jego późniejszej karierze.

Spotkanie z Richardem Burtonem w samolocie było przełomowym momentem. Słowa legendarnego aktora "Wierzę, że tak" dały Costnerowi wiarę w swoje możliwości. Po sukcesie "Nietykalnych" Costner nie spoczął na laurach. Wykorzystał zarobione pieniądze i założył firmę producencką, która szybko podbiła rynek filmowy.

Jego firma wyprodukowała takie hity jak "Tańczący z wilkami", "Robin Hood: Książę Złodziei" i "The Bodyguard". Costner nie tylko grał w nich główne role, ale także często reżyserował i produkował, co przyniosło mu liczne nagrody i ogromne zyski. Aktor nie ograniczył się jednak tylko do branży filmowej. Inwestował w różne przedsięwzięcia, m.in. w firmę zajmującą się oczyszczaniem wycieków ropy, aplikację podróżniczą HearHere, a także w wieloczęściowy western "Horyzont: Amerykańska saga". "Nigdy nie bałem się iść pod prąd" - mówi Costner, podkreślając, że chce zostawić po sobie coś więcej niż tylko majątek.

Podczas Impact Bucharest Kevin Costner podzieli się swoimi doświadczeniami z pogranicza biznesu i filmu. Opowie o trudach bycia artystą i przedsiębiorcą, inspirując publiczność do podążania za swoimi marzeniami.

Dlaczego Rumunia? Gospodarka z potencjałem

Rumunia to jeden z najszybciej rozwijających się krajów w Europie Środkowej i Wschodniej. Ze stopą wzrostu PKB na poziomie 3.5 procent, kraj ten zajmuje czołowe miejsce w regionie. Według raportu przygotowanego na zlecenie Impact, w 2024 roku Rumunia zajmuje drugą pozycję w rankingu największych gospodarek Europy Środkowej i Wschodniej.

Krystian Wolak, pomysłodawca Impactu, podkreśla, że celem wydarzenia jest przyspieszenie rozwoju Rumunii. "Wedle prognoz w 2035 r. Rumunia ma szansę zrównać się pod względem średniego dochodu na mieszkańca ze średnią dla Unii Europejskiej. Jednym z celów Impactu jest przyspieszenie tego procesu. Wierzymy, że może się to stać dzięki odpowiedniej współpracy." - mówi Wolak.

Impact Bucharest ma być platformą wymiany doświadczeń i nawiązywania kontaktów biznesowych, które przyczynią się do dalszego wzrostu gospodarczego Rumunii. Wydarzenie ma również wspierać polskie firmy w ekspansji na rumuński rynek.

Impact Bucharest 2025 - co w programie? Jakie tematy poruszą eksperci?

Druga edycja Impact Bucharest zapowiada się niezwykle bogato pod względem programu. Organizatorzy spodziewają się około 2 tysięcy uczestników z Rumunii, Bułgarii, Serbii, Chorwacji, Albanii i innych krajów regionu SEE, a także z Polski i całej Europy.

W programie przewidziano wystąpienia i dyskusje na scenach, konkurs startupowy Impact Arena, warsztaty i dyskusje przy okrągłym stole. Nie zabraknie także wydarzeń networkingowych, takich jak koktajl.

Wśród tematów agendowych znajdą się m.in.: obrona i cyberbezpieczeństwo, zielona transformacja, cyfryzacja, przyszłość miast, rozwój globalnej gospodarki i sektora bankowego, przywództwo, zdrowie, marketing i cyfrowy handel.

Organizatorzy zaprosili wybitnych ekspertów i liderów biznesu, a także przedstawicieli sektora publicznego z Rumunii i krajów SEE. Będą rozmowy o rozwoju, innowacjach i korzyściach, jakie przyniesie Rumunii i regionowi łączenie lokalnych, regionalnych i globalnych ekosystemów.

Bilety na wydarzenie są dostępne od 21 maja 2025 roku.