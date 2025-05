Omenaa Mensah na Impact'25. Zawiązała współpracę z Obama Foundation

Rząd Tuska dopłaci do rowerów elektrycznych. Sprawdź, jak zdobyć do 4,5 tys. zł

Na kongresie Impact'25 honorowym gościem był 44. prezydent Stanów Zjednoczonych Barack Obama. W tych okolicznościach, rozmawialiśmy z Omeną Mensah o jej współpracy z Obama Foundation.

- Jest to tak naprawdę współpraca [między Omenaa Foundation i Obama Foundation - dop. red.], która obejmuje zarówno wsparcie nowopowstałego, pięknego Presidential Center w Chicago w przestrzeni artystyczno-edukacyjno-inspirującej, ale również takich projektów jak Girls Opportunity Islands, gdzie wspieramy młode dziewczyny, które są ze środowisk mniej uprzywilejowanych w różnych częściach świata, aby je edukować, aby je rozwijać, aby one mogły stawać się liderkami, aby wierzyły w swoje siły - wyjaśniła Omenaa Mensah.

Mensah zwróciła uwagę na osobiste podobieństwa między nią a prezydentem Obamą:

- Podobnie jak pan prezydent jestem półafrykańką, półeuropejką. On jest półafrykańczykiem, półamerykanem. Mój ojciec przyjechał do Europy na studia medyczne. Jego ojciec również przyleciał do Stanów na studia - podkreślała założycielka Omenaa Foundation.

Spotkanie prezesek obu fundacji na Impact'25

W trakcie konferencji Impact'25 Omenaa Mensah spotkała się z Valerie Jarret.

- Synergia pomiędzy naszymi organizacjami podkreśla wspólną ideę o globalnej zmianie poprzez sztukę i edukację. Wspólnie możemy zmienić historię, redefiniować piękno i odzyskać nadzieję. Nasze wsparcie dla Obama Foundation dowodzi, że filantropia może działać ponad granicami i wykraczać poza tradycyjne rozumienie dobroczynności - to odważny krok w kierunku uzyskania realnego, globalnego wpływu - mówiła Omenaa Mensah na Impact'25.

- Misją Obama Foundation jest inspirowanie, wspieranie i łączenie ludzi, by mogli aktywnie zmieniać otaczający ich świat. Jesteśmy wdzięczni za zaangażowanie Omenaa Foundation, która wspiera nas zarówno w rozwoju inicjatywy Girls Opportunity Alliance, jak i w przygotowaniach do otwarcia Obama Presidential Center w 2026 roku - podkreśliła Valerie Jarret.

Wsparcie inicjatyw jest możliwe dzięki środkom, które zostały zebrane na TOP CHARITY Auction 2024 przy zaangażowaniu Konsorcjum Filantropijnego, zainicjowanego przez Fundację Omenaa Foundation.

