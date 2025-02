WOŚP

Omenaa Mensah i Rafał Brzoska z najwyżej licytowaną aukcją w 33 finale

411 750 zł zaoferował nabywca za weekend golfowy w Hiszpanii w towarzystwie Omeny Mensah i Rafała Brzoski. To jak do tej pory najwyżej wylicytowana aukcja w 33. Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Kwota pobiła zeszłoroczny rekord aukcji, który również należał do pary filantropów.