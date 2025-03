Polacy nie wiedzą, z czego mogą być dumni. Rusza kampania "We Did It In Poland" [WIDEO]

Arthur Leclerc jest młodszym bratem Charlesa, wicemistrza świata (2022) i drugiego wicemistrza (2024) Formuły 1. – Wysoka dynamika i emocje – to cechy, które łączą motorsport i kryptowaluty. Obie te dziedziny wymagają ciągłego zaangażowania w dbanie o bezpieczeństwo i stosowania się do konkretnych zasad, aby chronić ludzi. Cieszę się na współpracę z zondacrypto i na to, że wspólnie pomożemy nowym osobom odkrywać elektryzujący świat kryptowalut – deklaruje Arthur Leclerc.

Zondacrypto podbija Monako

– Po kolarstwie rozpędzamy się jeszcze bardziej i wjeżdżamy do motorsportu. Postawiliśmy na obywatela Monako, bo rozwijamy tutaj także naszą lokalną społeczność. Po współpracach z AS Monako FC, AS Monako Basket, Top Marques Monako i Fundacją Księżnej Monako Charlene, nadszedł czas na motorsport, gdzie chcemy wesprzeć Arthura w wygrywaniu z najlepszymi. W świecie krypto stawiamy na podobne wartości: szybki rozwój, precyzyjną strategię i bezpieczeństwo – podkreśla Przemysław Kral, CEO zondacrypto.

Arthur Leclerc to mistrz Azjatyckiej Formuły Regionalnej. W Formule 2 ściga się w barwach francuskiej ekipy DAMS. Jest także brązowym medalistą Niemieckiej Formuły 4 2019 i wicemistrzem Europejskiej Formuły Regionalnej 2020.

Wspierają gwiazdy, inwestują w sportowe talenty

Dla zondacrypto to kolejna forma zaangażowania w motorsport – giełda wsparła już młodych i obiecujących kierowców Leo Górskiego i Szymona Ładniaka. Współpraca z kierowcą z Monako wzmacnia też szerokie zaangażowanie zondacrypto we współprace sportowe i biznesowe w Księstwie.

Arthur Leclerc dołączył do grona ambasadorów zondacrypto obok takich sportowych gwiazd jak Giorgio Chiellini, Wojciech Szczęsny, Magdalena Fręch i Katarzyna Niewiadoma. Giełda współpracuje też z najlepszymi drużynami – z Juventusem FC i Atalantą BC w Serie A, a w Polsce z Rakowem Częstochowa i Pogonią Szczecin. zondacrypto sponsorowała również m.in. kolarskie Giro d’Italia, Tour de Pologne, a w tym roku ogłosiła współpracę z włoskimi klasykami: Strade Bianche i Mediolan-San Remo. Jest tytularnym sponsorem czołowego kobiecego teamu Canyon//SRAM zondacrypto.

