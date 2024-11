Bizneswoman, która zrewolucjonizowała implantologię

Lekarz implantolog dr Barbara Sobczak swoją ścieżkę lekarską rozpoczęła od studiów stomatologicznych na Uniwersytecie Medycznym w Warszawie, następnie studiów doktoranckich oraz podyplomowych na Uniwersytecie Goethego we Frankfurcie nad Menem. Jej misja, związana z leczeniem bezzębia, na które aktualnie w Polsce cierpi ponad 9 milionów Polaków, rozpoczęła się od przyjęcia młodej, zaledwie 28-letniej pacjentki, której stan uzębienia wymagał natychmiastowej interwencji. Od tego momentu obrana ścieżka zawodowa doktor Barbary Sobczak zaczęła skupiać się na pomocy pacjentom, których bezzębie ogranicza nie tylko podstawowe aktywności, jak komfortowe jedzenie posiłków, ale również wiąże się z ogromnym poczuciem wstydu, niską samooceną i rezygnacją z kontaktów towarzyskich. Konsekwentnie wdrażany plan biznesowy, związany z powstawaniem klinik Dr Sobczak w całym kraju plasuje doktor Barbarę Sobczak wśród polskich bizneswoman, które odnotowują najwyższe przychody w branży.

Innowacyjna, cyfrowa metoda leczenia implantologicznego

Sukces biznesowy doktor Barbary Sobczak jest bezpośrednio związany z protokołem Sobczak Concept®, którego początek skalowania przypada na 2021 i jest stosowany w klinikach Dr Sobczak do tej pory. Autorska metoda leczenia dedykowana jest pacjentom bezzębnym, oraz tym, których zęby kwalifikują się do usunięcia. Zanim pacjent usiądzie na fotelu, jego przyszłe zęby są cyfrowo zaprojektowane, dzięki czemu jego tzw. „trzecie zęby” są idealnie dopasowane do układu twarzy i szczęk i tak jak prawdziwe zęby – nie mają sztucznego dziąsła. Doktor Barbara Sobczak projektuje również pozycję implantów w kości, a dzięki wydrukowanemu szablonowi 3D, lekarz może wprowadzić implanty w sposób niezwykle dokładny. Po zabiegu pacjent opuszcza fotel w zębach tymczasowych na stałe przykręconych do świeżo wprowadzonych implantów, które wyglądają jak zęby i funkcjonują jak zęby. Jednym słowem, wyglądają dokładnie tak, jak powinny.

Innowacja w metodzie Sobczak Concept® polega na braku sztucznych dziąseł, jak jest to wciąż stosowane w standardowej implantologii pełnołukowej. Dodatkowo, poprzez wykorzystanie nowych technologii, pacjent spędza w klinice minimalną ilość czasu. Średnio leczenie trwa około 3-6 godzin, następnie pacjent odbywa już tylko wizyty kontrolne. Do tej pory nikt w branży implantologicznej nie rozwinął metody cyfrowego leczenia bezzębia, która eliminuje potrzebę stosowania sztucznych dziąseł i redukcji kości. Tym samym pani doktor stała się niekwestionowaną pionierką w swojej branży. Nie dziwi więc, że Sobczak Concept® zapewnia czterem klinikom Dr Sobczak ogromną część przychodów. Otwarcie w tym roku gdańskiej i katowickiej, bez wątpienia poskutkuje kolejnym notowaniem wzrostów.

Rekordowe zyski klinik Dr Sobczak

W ubiegłym roku dwie kliniki Dr Sobczak w Polsce wygenerowały obrót na poziomie aż 50 milionów złotych. Z roku 2020 na 2021 EBITDA Dr Sobczak się podwoiła, a z 2021 na 2022 EBIDTA wzrosła o około 80%. Na ten moment Dr Sobczak generuje najwyższą EBIDTA w branży na poziomie 24,5 miliona złotych i, jak dodaje doktor Barbara Sobczak: „systematycznie realizujemy nasze założenia i wciąż rośniemy”. Szacuje się, że na ten moment nikt w całej Europie nie wykonuje tyle zabiegów pełnołukowych, co eksperci operujący w klinikach Dr Sobczak w Warszawie, Starych Babicach, Gdańsku, Katowicach i Dubaju. Rok 2024 to dla Doktor Barbary Sobczak i jej zespołu czas wyzwań, gdyż powstanie czwartej kliniki na północy i piątej na południu Polski, to nie tylko realizowanie założonych targetów i ilości zabiegów, lecz również czasochłonne tworzenie i szkolenie nowych zespołów, skupiających najlepszych z najlepszych. Cel na ten rok od samego początku jest dość jasno sprecyzowany - ugruntowanie czterech klinik, które zaopatrują cały kraj, bo od samej północy aż po południe, oraz satysfakcjonujący wzrost na poziomie 60 milionów.

Polska, Dubaj… A co dalej?

Ekspansja Dr Sobczak na kolejne rynki zagraniczne to temat, któremu doktor Barbara Sobczak przygląda się od długiego czasu. Obecność na rynku dubajskim okazała się strzałem w dziesiątkę, choć ten należy do wymagających, z zupełnie innym profilem pacjenta, niż polski. Nie bez znaczenia są tu między innymi różnice kulturowe. Przyszłość klinik Dr Sobczak lekarz implantolog na ten moment upatruje głównie w państwach Europy Środkowej, podobnych do polskiego, chociażby pod względem finansowania.

