Access Alliance to nowa koalicja (Glovo, NGO, samorządy) walcząca z marnowaniem żywności, przekazując nadwyżki potrzebującym, ponieważ globalne marnotrawstwo to problem logistyczny, a nie niedobór.

Inicjatywa jest rozwinięciem programu Glovo Access, który już dostarczył ponad 26 milionów posiłków, a celem sojuszu jest przyspieszenie tych działań dzięki technologii i partnerstwom.

W Polsce model współpracy (firmy dostarczają żywność, NGO i samorządy identyfikują potrzebujących, Glovo zapewnia logistykę) z powodzeniem działa, np. w akcji „Czas wezwać posiłki” czy współpracy z Bankiem Żywności SOS.

Badania wskazują, że brak bezpieczeństwa żywnościowego dotyka 1,4-2,5 mln Polaków, a Access Alliance nie tylko pomaga, ale także buduje świadomość problemu, zapraszając do współpracy.

Access Alliance: czym jest nowa inicjatywa i jak walczy z marnowaniem żywności?

Access Alliance to nowa koalicja powołana z inicjatywy Glovo, która łączy sektor prywatny, organizacje pozarządowe oraz samorządy. Jej głównym celem jest stworzenie sprawnego systemu, w którym nadwyżki żywności zamiast trafiać do kosza, są przekazywane bezpośrednio do osób potrzebujących. Nowa inicjatywa podkreśla, że globalne marnowanie żywności, które wystarczyłoby do wykarmienia ponad miliarda głodujących, jest problemem logistycznym, a nie wynikiem niedoboru jedzenia.

Problem jest palący – według szacunków z niepewnością żywnościową zmaga się dziś 2,3 miliarda ludzi, co stanowi prawie jedną trzecią światowej populacji. Inicjatorzy Access Alliance przekonują, że lepsza koordynacja i współpraca międzysektorowa mogą zapewnić każdemu dostęp do pożywnego posiłku.

- Niepewność żywnościowa przez tak długi czas była uznawana za problem zbyt duży, zbyt złożony, a nawet niemożliwy do rozwiązania. Jednak to dostęp, a nie niedobór, stanowi prawdziwe wyzwanie. Dziś firmy muszą uwzględniać wpływ społeczny w swojej podstawowej działalności. W Glovo umożliwienie dotarcia żywności do wszystkich mieszkańców miast jest sednem naszej misji - wyjaśnia Sacha Michaud, współzałożyciel Glovo.

Koalicja jest rozwinięciem wcześniejszego programu Glovo Access, w ramach którego w 22 krajach dostarczono już ponad 26 milionów posiłków i uratowano blisko 10 000 ton żywności. Celem sojuszu jest realna walka z brakiem bezpieczeństwa żywnościowego poprzez wykorzystanie istniejącej platformy technologicznej i sprawdzonych partnerstw. Access Alliance ma przyspieszyć te działania, łącząc zasoby, wiedzę i doświadczenie różnych podmiotów.

Sprawdzony model działania. Jak technologia i logistyka pomagają w Polsce?

Fundamentem Access Alliance jest trójstronny model współpracy, który już wcześniej udowodnił swoją skuteczność. Jego działanie opiera się na prostym, ale efektywnym podziale zadań, w którym każdy z partnerów wykorzystuje swoje najmocniejsze strony:

Firmy (np. sieci handlowe, producenci) dostarczają fundusze oraz produkty spożywcze, które w przeciwnym razie mogłyby się zmarnować.

Organizacje pozarządowe i samorządy identyfikują osoby potrzebujące i zapewniają im dostęp do pożywnych posiłków.

Glovo udostępnia swoją technologię i sieć logistyczną, aby pomoc trafiała tam, gdzie jest najbardziej potrzebna. Ten schemat z powodzeniem funkcjonuje już w Polsce. Przykładem jest akcja „Czas wezwać posiłki”, w której Coca-Cola, Glovo i Federacja Polskich Banków Żywności połączyły siły. Za każdy napój z portfolio Coca-Cola kupiony w aplikacji, firmy przekazują równowartość jednego posiłku na rzecz osób objętych pomocą Federacji.

Kolejnym przykładem jest trwająca od ponad trzech lat współpraca z Bankiem Żywności SOS w Warszawie. Dzięki połączeniu doświadczenia organizacji z technologią i logistyką Glovo możliwe jest sprawne gromadzenie nadwyżek żywności i ich dystrybucja bezpośrednio do domów osób starszych czy o ograniczonej mobilności. W ramach tej współpracy powstało Centrum Dostaw Społecznych, które pomaga w przygotowywaniu i dostarczaniu paczek żywnościowych.

W Banku Żywności SOS w Warszawie jesteśmy dumni z powstania Access Alliance. Każdego dnia widzimy wiele osób w naszych społecznościach zmagających się z ukrytym głodem – nie tylko z brakiem posiłków, ale także z cichym i bolesnym wyrzeczeniem, które często pozostaje niezauważone. Projekt Access Alliance wzmacnia możliwości lokalnych NGO, pomagając nam docierać do większej liczby osób w sposób bardziej efektywny. Anna Wolska, Dyrektor Banku Żywności SOS w WarszawieBrak bezpieczeństwa żywnościowego w Polsce.

Zaskakujące wyniki badań

Aby lepiej zrozumieć skalę problemu w Polsce, Glovo zleciło badanie, które miało na celu określenie poziomu braku bezpieczeństwa żywnościowego oraz świadomości społecznej na ten temat. Wyniki, choć niepokojące, pokazują również dużą potrzebę edukacji. Badanie pokazuje, że brak bezpieczeństwa żywnościowego dotyka w Polsce od 3,5% do 6,5% populacji, czyli 1,4-2,5 mln osób, jednak większość Polaków uważa, że problem jest znacznie bardziej powszechny.

Co ciekawe, mimo że społeczeństwo dostrzega problem, jego definicja pozostaje niejasna. Zaledwie 10% respondentów potrafiło poprawnie wskazać wszystkie elementy składające się na definicję braku bezpieczeństwa żywnościowego. To dowodzi, jak ważne są inicjatywy takie jak Access Alliance, które nie tylko niosą realną pomoc, ale także budują świadomość i pomagają zrozumieć złożoność tego zjawiska. Pełne wyniki badania zostaną opublikowane na początku grudnia w formie szczegółowego raportu.

W związku z tym Glovo otwarcie zaprasza do współpracy kolejne organizacje pozarządowe, firmy oraz samorządy lokalne. Dołączając do Access Alliance, partnerzy mogą aktywnie przyczynić się do tworzenia trwałych rozwiązań, które ograniczają marnowanie żywności i zapewniają wsparcie najbardziej potrzebującym. Inicjatywa udowadnia, że połączenie technologii, logistyki i współpracy międzysektorowej to klucz do przezwyciężenia problemu głodu w naszych miastach.

