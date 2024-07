Canyon Bicycles intensyfikuje swoje dążenia do bycia najbardziej innowacyjną i inspirującą marką rowerową na świecie i podejmuje współpracę z globalną ikoną LeBronem Jamesem. Wspólnie chcą uwolnić drzemiący w rowerze nieograniczony potencjał, aby inspirować i zmieniać życie ludzi.

Koszykarz z Akron w stanie Ohio i jednocześnie mniejszościowy udziałowiec Canyon staje obecnie na czele inicjatywy, która podnosi rangę trwającego od 2022 roku partnerstwa z Canyon. Ma ona na celu inspirowanie młodych rowerzystów i uświadomienie im, jak bardzo rower może odmienić ich życie. W oparciu o osobistą historię LeBrona, jego wiarę w wartości, jakie rower wnosi do życia i chęć dzielenia się nimi z innymi, Canyon i LeBron opublikowali kampanię promującą kolarstwo, w której inspirują innych do odkrywania radości, jaką może zaoferować rower. Kampania objęła klip wideo i darowiznę rowerów na rzecz LeBron James Family Foundation.

LeBron James od dawna przyznaje, że rower pomógł mu stać się jednym z najbardziej rozpoznawalnych sportowców na świecie. Jego przygoda z rowerem rozpoczęła się w Akron, gdy był jeszcze dzieckiem. Dziś LeBron pozostaje orędownikiem rowerów, wolności, mobilności i możliwości, jakie zapewniają. Wypowiada się na temat wykorzystania mocy roweru do pokonywania barier - czy to społecznych, czy geograficznych – często podkreślając, że rower nadal stanowi dla niego siłę

- Jazda na rowerze zawsze była ważną częścią mojego życia. Kiedy dorastałem, tak właśnie się przemieszczaliśmy – od jeżdżenia z kolegami po mieście, po dojazdy na treningi i dokądkolwiek indziej musiałem się dostać. Rower gwarantował swobodę poruszania się, ale także dostęp do rzeczy, które w przeciwnym razie byłyby poza zasięgiem. Nawet teraz jazda na rowerze sprawia, że znów czuję się jak dziecko. Nie ma nic piękniejszego niż powiew powietrza na twarzy i wolność, jaką daje jazda - podkreśla LeBron James.

- Jazda na rowerze może być źródłem inspiracji, wolności i radości, a także wyzwalać chęć do działania - wartości, w które wierzą zarówno Canyon, jak i LeBron James. Wierzymy w transformacyjną moc roweru - wyjaśnia Nicolas de Ros Wallace, dyrektor generalny Canyon. "Współpraca z LeBronem to celebracja wolności, jaką oferuje rower i mocy inspirowania nowego pokolenia kolarzy. A kto lepiej przekaże to przesłanie niż jedna z najbardziej utytułowanych gwiazd sportu wszechczasów wraz z jednymi z najbardziej utalentowanych zawodowych kolarzy na świecie? - dodaje Nicolas de Ros Wallace, CEO w Canyon.

Pod hasłem "Find Your Freedom" LeBron James i Canyon wykorzystali moc gwiazd kolarstwa — w tym aktualnego mistrza świata w kolarstwie szosowym Mathieu van der Poela, a także zawodników freeride'u Fabio Wibmera i Samanthę Soriano, kolarza gravelowego Andrew Jacksona, kolarkę CANYON//SRAM Generation Diane Ingabire oraz wschodzącą kolarkę górską Olivię Silvę. Wszyscy oni pragną zachęcić ludzi na całym świecie, aby sami doświadczyli transformującej mocy drzemiącej w rowerze.

Nieustanne poświęcenie i pasja najlepszych sportowców inspirują ich fanów, pokazując, jak prosta czynność, jaką jest jazda na rowerze, może sprzyjać nawiązywaniu kontaktów, promować dobre samopoczucie i urzeczywistniać marzenia. Poprzez swoje działania zachęcają ludzi do wiary we własne siły i potencjał, pielęgnując odwagę i chęć odniesienia sukcesu.

- Rower nigdy nie był tylko rowerem. To także sposób na wyrażenie siebie, pewna deklaracja i szczególna postawa, szczególnie w przypadku kobiet. Z historycznego punktu widzenia rower stanowił jeden z pierwszych sposobów, w jaki kobiety mogły naprawdę odkrywać i wyrażać swoją wolność osobistą. Tak jest do dziś. Zawsze miałam głęboki związek z rowerem, który sprawiał, że czułam się lepiej zarówno fizycznie, jak i psychicznie - zaznacza Samantha Soriano, freeriderka MTB.

- Ścigałem się z najlepszymi na świecie na szosie, w przełajach i na MTB i nadal uwielbiam każdą sekundę rywalizacji i możliwości, jakie mi daje. Kolarstwo jest w mojej rodzinie od pokoleń i to się nigdy nie zmieni. Przekazywanie tego, co kolarstwo może dać ludziom, jest jedną z moich największych motywacji jako zawodowego sportowca i ambasadora kolarstwa - dodaje Mathieu van der Poel, obecny szosowy i przełajowy mistrz świata.

Głównym elementem nowej inicjatywy Canyon i LeBrona Jamesa jest klip wideo, który opiera się na tematyce wolności i osobistych osiągnięć. To historia młodej kolarki górskiej Olivii Silvy, która spotyka na swojej drodze LeBrona Jamesa i kolarzy Canyon, z których każdy motywuje ją do jazdy nieco szybciej, nieco mocniej, z większą niezależnością, co pozwala jej sięgać po coraz większe sukcesy na rowerze. To przesłanie to porywająca historia, która łączy w sobie wolność, osiągnięcia i inspirację.

W ramach partnerstwa Canyon zapewnia rowery dla programu "I PROMISE" LeBron James Family Foundation. Fundacja LeBron James Family Foundation (LJFF) od zawsze dostrzegała potencjał roweru, jako źródła mobilności, dostępności i aktywności fizycznej dla uczniów w rodzinnym mieście LeBrona, Akron. Od czasu rozpoczęcia programu I PROMISE w 2011 roku, LJFF przekazała każdemu uczniowi objętemu programem fabrycznie nowy rower w zamian za obietnicę wytrwałej pracy, ukończenia szkoły oraz prowadzenia aktywnego i zdrowego trybu życia.

W kolejnym rozdziale partnerstwa, po zakończeniu roku szkolnego, zgodnie z filozofią fundacji "zapracowane, a nie otrzymane", Canyon przekaże tegorocznym uczniom I PROMISE rowery Grand Canyon Young Heroes.

- Wiem, jak wiele znaczył dla mnie rower, gdy byłem dzieckiem, jak otwierał mi drzwi i zabierał mnie w miejsca, do których inaczej nie miałbym dostępu, więc zawsze podstawą naszego programu I PROMISE było dostarczanie rowerów naszym uczniom - mówi James. - To nie tylko nagroda za ich ciężką pracę, ale także możliwość wyjścia na zewnątrz, poznawania społeczności i tworzenia wspomnień z przyjaciółmi i rodziną w inny sposób - dodaje koszykarz.