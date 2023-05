Małopolska Joy Ride Festiwal 2023. Znów bijemy rekordy!

Małopolska Joy Ride Festiwal 2023

Festiwal rowerowy organizowany w Kluszkowcach to miejsce idealne dla profesjonalistów i amatorów, dzieci i dorosłych, kobiet i mężczyzn. W Kluszkowcach spotykamy się ze stałymi bywalcami oraz największymi gwiazdami sportu, ale naszą imprezę organizujemy głównie z myślą o początkujących amatorach dwóch kółek, których chcemy wciągnąć do naszego niezwykłego świata. Już teraz możemy potwierdzić, że w alejce dla wystawców stanie prawie 60 namiotów z rowerami i nowoczesnym sprzętem. Miasteczko, którego sercem są olbrzymie targi rowerowe zajmie w tym roku rekordową powierzchnię ponad 1100 metrów kwadratowych! Zawodnicy będą rywalizować w dziesięciu widowiskowych konkurencjach, a nowi członkowie festiwalowej społeczności będą mogli zupełnie za darmo wziąć udział w szkoleniach, wycieczkach i konkursach i targach!

EXPO - Największe Testy Rowerów i sprzętu w realnych warunkach!

Jak będzie wyglądać strefa Expo na Małopolska Joy Ride Festiwalu? Prawie 60 namiotów z rowerami testowymi, najwyższej klasy sprzętem, odzieżą, ochraniaczami. Do tego całe mnóstwo konkursów i atrakcji zapewnionych przez wystawców, niepowtarzalne promocje i to co najważniejsze – możliwość testowania najbardziej kozackich maszyn w realnych warunkach. Tak ogromnej strefy EXPO jeszcze w Polsce nie widzieliście!

Na festiwalu w Kluszkowcach organizowane są największe targi rowerowe w Polsce. Każdy uczestnik imprezy może przetestować kilkanaście z ponad 200 rowerów i zrobić konkretne zakupy na kilkudziesięciu stanowiskach z odzieżą, akcesoriami, ochraniaczami i gadżetami. Na naszą imprezę zjeżdżają się najwięksi dystrybutorzy sprzętu rowerowego oraz przedstawiciele niewielkich, lokalnych marek, które szykują dla uczestników całe mnóstwo dodatkowych konkursów i atrakcji. Link do pełnej listy wystawców!

WSTĘP NA TEREN TARGÓW JEST W PEŁNI DARMOWY!

10 widowiskowych dyscyplin rowerowych

Małopolska Joy Ride Festiwal to nie tylko targi! Poza możliwością testowania rowerów i dokonania zakupów w miasteczku festiwalowym, organizatorzy zapewnią uczestnikom możliwość rywalizacji w 10 różnych konkurencjach. Od piątku do niedzieli najlepsi zawodnicy i aspirujący amatorzy z całej Polski będą walczyć o atrakcyjne nagrody w następujących dyscyplinach:

Red Bull Bez Łańcucha

Joy Ride Downhill

Garmin Enduro

KTM E-Bike Uphill

Dual Slalom

Longest Jump Contest

Marin Best Whip Contest

Airbag Best Trick

Shimano Pumptrack

Thule Bunny Hop Contest

Rowerzyści, którzy chcą bez startowego stresu pobawić się ze znajomymi na bike parkowych trasach mogą wybrać opcję “Nie startuję, Chilluję” na panelu z zapisami. 3 dni jazdy z kumplami i korzystanie z rowerów testowych to nie najgorszy pomysł na dłuższy weekend! Nie czekajcie dłużej i zarejestrujcie się jak najszybciej, by mieć pewność, że nie przegapicie żadnej okazji do dobrej zabawy na festiwalu. Link do zapisów!

DARMOWE ATRAKCJE

Każdy uczestnik festiwalu może skorzystać z oferty darmowych szkoleń i wycieczek, które organizowane są na festiwalu. Rowerzyści, którzy chcą się rozwijać, zdobywać wiedzę i poprawiać swoje umiejętności powinny zapoznać się z ofertą atrakcji dostępnych dla wszystkich osób, które 26-28 maja pojawią się w Kluszkowcach. W połowie maja na stronie poświęconej imprezie pojawia się zapisy na:

Wycieczkę na rowerach elektrycznych z ekipą Specialized

Wycieczka krajoznawcza z ekipą 80-rowerów

PUKY Race - mini zawody dla najmłodszych dzieciaków

Warsztaty fizjoterapeutyczne z Fizjocito

Crankbrothers Bike Fight - rowerowy zbijak z ekipą Tripuli

