Najnowsze trendy w sektorze IT

Nice To Fit You przyspiesza rozwój i wprowadza nowe linie produktowe. Firma zaczyna karmić zagranicę

Rosnąca popularność programowania mobilnego

Jednym z najnowszych trendów w sektorze IT jest wdrażanie rozwiązań z zakresu programowania mobilnego. Korzystają z niego przede wszystkim sklepy internetowe. Obecnie mamy do czynienia nie tylko ze standardowym e-commerce, ale także z m-commerce. Literka ,,m’’ jest skrótem od słowa ,,mobile’’, a samo pojęcie m-commerce wiąże się z dokonywaniem zakupów online za pośrednictwem smartfonów, tabletów i innych urządzeń mobilnych. Branża IT wychodzi naprzeciw współczesnym oczekiwaniom. Dowodem na to są także aktualne oferty pracy. Sprawdź najnowsze propozycje z Poznania związane z m-commerce na The:protocol i zapoznaj się z ogłoszeniami również z innych miast.

Home office wciąż jest na czasie

W IT wciąż jednym z obowiązujących trendów jest praca zdalna. Była ona szczególnie popularna podczas pandemii koronawirusa i szybko stała się standardem w wielu firmach. Dzięki rozwojowi nowoczesnych technologii pracownicy mogą bez problemu wykonywać swoje obowiązki zawodowe poza siedzibą firmy. W ten sposób pracuje między innymi wielu programistów, web designerów, analityków danych czy specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa. Nic nie wskazuje na to, aby home office stracił na popularności w branży IT.

Coraz większy nacisk na analizę danych

Czy wiesz, co jest obecnie największym wyzwaniem w branży IT? Specjaliści coraz częściej podkreślają, że aktualnie kluczowym problemem jest konieczność wdrożenia efektywnych rozwiązań pod kątem gromadzenia ogromnej ilości danych. W wielu firmach doświadczeni analitycy danych są na wagę złota. Efekty ich pracy są wykorzystywane między innymi do określenia grupy docelowej klientów, a także przewidywania reakcji na dane produkty. Trend związany z dużym zapotrzebowaniem na analityków danych widać w różnych branżach. Są oni poszukiwani między innymi w sektorze bankowości, nieruchomości, edukacji czy administracji publicznej. Sprawdź najnowsze oferty zatrudnienia na https://www.pracuj.pl/ i przekonaj się, jakie są oczekiwania pracodawców i na jakie warunki zatrudnienia mogą liczyć specjaliści ds. analizy danych. Obecnie poszukiwani są głównie kandydaci ze znajomością języka Python, języka SQL oraz technologii wykorzystywanych do wizualizacji danych.

Gwałtowny rozwój mikroserwisów

Kolejnym trendem związanym z sektorem IT jest gwałtowny rozwój mikroserwisów. Wpływa na to przede wszystkim potrzeba poprawy wydajności poszczególnych platform. Z myślą o zapewnieniu potencjalnym użytkownikom pełnego dostępu do usług przez 24 godziny na dobę, coraz więcej podmiotów rezygnuje z posiadania jednej platformy na rzecz kilku mikroserwisów. W ten sposób można znacznie zwiększyć wydajność danego systemu, co przekłada się na wyższą jakość obsługi. Monolityczne rozwiązania tracą zatem na popularności, a konteneryzacja staje się coraz bardziej powszechna. Wiąże się to z coraz większym zapotrzebowaniem na specjalistów IT zajmujących się tworzeniem mikroserwisów.

Trendy w branży IT - podsumowanie

Aktualne trendy związane z sektorem nowoczesnych technologii wyznaczają kierunek rozwoju IT. Warto je poznać, szczególnie jeśli zastanawiasz się nad wyborem konkretnej specjalizacji w sektorze nowoczesnych technologii. Widzimy zatem rosnącą popularnością home office, zwiększone znaczenie analizy danych, a także rozwój mikroserwisów. Należy też wspomnieć o rozpowszechnieniu rozwiązań chmurowych. Warto też zwrócić uwagę na automatyzację, która wciąż zyskuje na znaczeniu. Kluczowym trendem w IT jest również gwałtowny rozwój cyberbezpieczeństwa. Jak widzisz jest tego dość sporo!

Chcesz się przebranżowić i znaleźć atrakcyjną pracę w branży informatycznej? Na bieżąco śledź ogłoszenia i blog z branży IT, by wiedzieć, w jakim kierunku warto się szkolić i które zawody są najbardziej przyszłościowe.