Nowe centrum logistyczne Żabki w Kątach Wrocławskich zatrudni 600 osób

Sprawne działania w zakresie magazynowania i przepływu towarów mają ogromne znaczenie dla funkcjonowania sklepów, zarówno stacjonarnych, jak i internetowych. Są kluczowe, zwłaszcza w przypadku sklepów spożywczych, których produkty mają często krótki termin przydatności, są wrażliwe na warunki przechowywania (np. chłodzenie, wilgotność) i wymagają ciągłego, regularnego uzupełniania zapasów.

Jak podkreśla Adam Manikowski, wiceprezes Zarządu, dyrektor zarządzający Żabka Polska, sprawna logistyka jest jak „mechanizm precyzyjnego zegarka, w którym każdy najmniejszy element musi spełniać swoją rolę i składać się na dobrze działającą całość”. – Nasze starania owocują coraz większą współpracą z rodzimymi przedsiębiorcami, mają ogromne znaczenie dla rozwoju biznesów naszych franczyzobiorców, a przede wszystkim przynoszą korzyści naszym klientom, którzy każdego dnia na półkach sklepów Żabka znajdują świeże produkty najwyższej jakości – mówi.

Zatrudnienie dla 600 osób w drugim największym magazynie Żabki

Nowe centrum logistyczne powstało tuż przy autostradzie A4. To drugi największy w Polsce magazyn Żabki, zaraz po tym w Małopolu k. Warszawy. Jego powierzchnia to 35 tys. m kw. Magazyn zbudowany został z potencjałem do ekspansji, więc docelowo będzie mógł być rozbudowany o kolejne 6,5 tys. m kw. Sercem obiektu są trzy nowoczesne strefy: zautomatyzowana chłodnia (o powierzchni 5 tys. m kw.), mroźnia (o powierzchni 1,5 tys. m kw.) oraz strefa sucha (o powierzchni 17 tys. m kw.). Centrum na start będzie zaopatrywać ok. 1,5 tys. sklepów w regionie wrocławskim. Nowy magazyn częściowo odciąży przy tym centrum logistyczne w Komornikach, gdyż to właśnie do Kątów Wrocławskich przeniesiona zostanie kompletacja zamówień chłodniczo-mroźniczych dla sklepów z regionu wrocławskiego.

Magazyn jest obiektem półautomatycznym, co oznacza, że zachodzące w nim procesy są wspierane przez technologie automatyzacji, ale nadal wymagają nadzoru i działań pracowników. Docelowo w magazynie pracować będzie blisko 600 osób, zarówno tych zatrudnionych bezpośrednio przez Żabkę, jak i przez współpracujące z nią firmy. Znaczącą część kadry stanowić będą dotychczasowi pracownicy centrum logistycznego w Tyńcu Małym, które po planowanym pięcioletnim funkcjonowaniu zakończy swoją działalność. Do centrum w Kątach Wrocławskich Żabka nadal poszukuje m.in. operatorów wózków widłowych, magazynierów, czy specjalistów ds. logistyki.

Innowacyjne i prośrodowiskowe rozwiązania

W nowym obiekcie zastosowano szereg innowacyjnych i prośrodowiskowych rozwiązań, które mają maksymalnie zoptymalizować przeprowadzane w nim operacje. Obiekt wyposażony został w rozbudowany system BMS, umożliwiający sterowanie pracą całego budynku oraz prowadzenie rozbudowanych analiz danych o zużyciu mediów i stanie instalacji. Nieprzerwaną pracę w przypadku odłączenia obiektu od zasilania z sieci zapewniają nowoczesne agregaty prądotwórcze, a zautomatyzowana kompletacja zamówień w obszarze chłodniczym optymalizuje obsługę logistyczną franczyzobiorców, co przełoży się na jeszcze wyższą jakość świadczonych usług. Ponadto na terenie centrum logistycznego w Kątach Wrocławskich, podobnie jak w przypadku innych magazynów Żabki, ulokowany został bezobsługowy sklep Żabka Nano, w którym pracownicy mogą zaopatrywać się przez całą dobę.

W nowym obiekcie funkcjonuje także szereg prośrodowiskowych innowacji, jak m.in. instalacja fotowoltaiczna o mocy 1,8 MWp z automatyką zabezpieczającą przed eksportem wytworzonej energii elektrycznej do sieci operatora, ładowarki do samochodów elektrycznych, czy instalacja chłodniczo-mroźnicza, wykorzystująca ciepło powstałe przy produkcji chłodu do ogrzewania posadzki w mroźni i na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynku biura głównego. W ramach ograniczenia wymian powietrza w chłodne dni, zainstalowano system sygnałów akustycznych w bramach dokowych, które informują operatorów o długim czasie otwarcia bramy.

Nowoczesność sprzyja bezpieczeństwu

Nowe centrum logistyczne spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa. Wyposażono je m.in. w system ciągłej wentylacji buforów chłodniczych (urządzeń magazynujących chłód), gdzie przy prowadzeniu operacji może wystąpić suchy lód. System na bieżąco monitoruje i zapewnia płynną regulację central wentylacyjnych, które wywiewają nadmiar zgromadzonego CO2. Wszystkie obszary chłodzone zostały wyposażone w certyfikowany system wykrywania, który stoi na straży poziomu stężenia dwutlenku węgla. Z kolei strefa akcyzy została zabezpieczona w całości instalacją gaśniczą zgodnie z najnowszymi wytycznymi norm NFPA30, co przekłada się na bardzo wysoki poziom zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Sieć logistyczna Żabki liczy obecnie 8 centrów logistycznych – w tym dwa własne terminale – z których towar dystrybuowany jest do ponad 11 tys. sklepów w całej Polsce. Łańcuch dostaw Grupy zorganizowany jest wokół sprawnie funkcjonującej sieci centrów logistycznych i obiektów typu cross-dock, działających w ramach tzw. modelu light asset, którego celem jest zapewnienie efektywności operacyjnej i ograniczanie kosztów. Dzięki dostarczaniu towarów bezpośrednio z centrów dystrybucyjnych do sklepów, firma ma pełną kontrolę nad kosztami dostaw.

