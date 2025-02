Nowe narzędzie optymalizujące procesy rekrutacyjne. SD Worx Quick Apply dostępne w Polsce

Nowe narzędzie rekrutacyjne dla polskich firm

Wyzwaniem, z którym mierzą się działy HR, jest zaprojektowanie procesu pozyskania nowego pracownika tak, by jego przebieg był efektywny, ale też nie odstraszał najlepszych kandydatów złożonością. Jednym z elementów, który potrafi zniechęcić do firmy potencjalnego pracownika jest rozbudowany kwestionariusz aplikacyjny. Nie dość, że bardzo często wymusza on założenie osobnego konta z kolejnym hasłem do zapamiętania, to samo wypełnienie kwestionariusza i dodanie wszystkich załączników zajmuje tyle czasu, że kandydaci często rezygnują z udziału w rekrutacji. Rozwiązaniem tego problemu jest właśnie SD Worx Quick Apply.

- Stworzyliśmy narzędzie, które poprawia doświadczenia kandydatów, a jednocześnie pomaga firmom bez wysiłku przyciągać najlepsze talenty. Integrując SD Worx Quick Apply z SAP SuccessFactors Recruiting, usuwamy niepotrzebne bariery i usprawniamy cały proces zarówno rekruterom, jak i kandydatom. Dzięki temu firmy mogą skrócić czas potrzebny na zrekrutowanie nowego specjalisty i stworzyć bardziej angażujące doświadczenie dla kandydatów. W końcu relacja z pracodawcą tworzy się już podczas pierwszego kontaktu - mówi Ireneusz Hołowacz, SAP Product Director w SD Worx.

SD Worx Quick Apply zadebiutowało w Polsce i to właśnie polscy klienci wdrożyli je jako pierwsi. Dziś rozwiązanie dostępne jest dla klientów SD Worx na wszystkich rynkach.

- Rocznie publikujemy ponad 1000 ofert pracy, zarówno na stanowiska w naszych sklepach, jak i w biurze firmy. Przy tak wysokim wolumenie aplikacji potrzebowaliśmy rozwiązania, które uprości i przyspieszy proces rekrutacji, by jak najwięcej osób wypełniło swoje aplikacje szybko i skutecznie. SD Worx Quick Apply pomaga nam obniżyć wskaźnik rezygnacji. Kandydaci nie muszą już tworzyć konta, więc mogą aplikować w mniej niż minutę. Zaczęliśmy wdrożenie od polskiego rynku i widzimy potencjał do wykorzystania SD Worx Quick Apply również w innych krajach, na których działamy. SD Worx uwzględnił nasze wymagania i dostosował narzędzie do naszych specyficznych potrzeb - mówi Kinga Pogwizd, Recruitment Manager w Pepco, który jest jednym z największych europejskich sprzedawców detalicznych oferujących odzież, produkty do domu i akcesoria w atrakcyjnych cenach i najlepszej wartości.

Przyjazny dla użytkownika i zgodny z przepisami

Jak to działa? SAP SuccessFactors automatycznie rozpoznaje aplikację kandydata złożoną za pośrednictwem SD Worx Quick Apply i łączy ją z ofertą pracy. Rozwiązanie jest w pełni responsywne i może być używane na dowolnym urządzeniu: laptopie, tablecie lub smartfonie. Dzięki szerokiej kompatybilności żaden kandydat nie zostanie pominięty, niezależnie od tego, jakiego urządzenia używa do złożenia aplikacji.

Wszystkie aplikacje kandydatów są powiązane z jednym kontem. Narzędzie zachowuje pełną funkcjonalność rozwiązania SAP SuccessFactors Recruiting, taką jak śledzenie statusu aplikacji czy automatyczne powiadomienia. Dzięki temu, rekruterzy mogą swobodnie dostosowywać formularz rejestracji kandydata, dodając do niego niestandardowe pola lub korzystając z pytań wstępnych skonfigurowanych podczas przygotowywania oferty. Również treść polityki prywatności można dostosować do kandydata i kraju jego pochodzenia. Rozwiązanie jest nie tylko funkcjonalne, ale też w pełni zgodne z RODO. Narzędzie działa na platformie SAP Business Technology Platform, więc nie wymaga dodatkowej infrastruktury IT, ani nie generuje nowych kosztów. Wbudowane zabezpieczenia reCAPTCHA zapobiegają przesyłaniu fałszywych aplikacji przez boty.

SD Worx ma w swoim portfolio już kilkanaście dodatków dla pakietu SAP HCM. Powstają też kolejne. Ich zadaniem jest przyspieszanie i usprawnianie procesów, zmniejszenie ich złożoności i optymalizacja zarządzania kapitałem ludzkim. Korzysta z nich już 150 klientów firmy w całej Europie.

