Nowe zestawy LEGO Botanical Collection. Pozwól rozkwitnąć swojej wyobraźni

Grupa LEGO zapoczątkowała swoją kolekcję botaniczną w 2021 r., wprowadzając do sprzedaży LEGO® Bukiet kwiatów i LEGO® Drzewko bonsai. Od tego czasu kolekcja została rozszerzona o kolejne rośliny z klocków, w tym LEGO® Orchideę i LEGO® Sukulenty. Dwa nowe zestawy zostały zaprojektowane, aby pomóc dorosłym budowniczym rozwinąć silniejsze więzi z przyjaciółmi lub rodziną podczas wspólnego budowania.

- Chcemy, aby dwa nowe zestawy, które wprowadzamy na rynek, pomogły ludziom zbliżyć się do siebie. Czy to kupując zestaw dla ukochanej osoby z okazji Dnia Matki lub Walentynek, czy też w dowolnym innym momencie roku jako małe podziękowanie. Dlaczego nie podarować dłużej utrzymującej się rośliny LEGO i spędzić trochę cennego czasu na jej wspólnym budowaniu? Wiemy, jaką radość mogą przynieść ludziom rośliny i nasza rosnąca kolekcja LEGO Botanical została stworzona właśnie z myślą o tym. Rośliny to świetny sposób na zbliżenie ludzi i okazanie sobie nawzajem wdzięczności - mówi Jamie Berard, Senior Design Manager w Grupie LEGO. Budowniczowie będą mogli stworzyć 939-elementowy LEGO® Bukiet z polnych kwiatów i 812-elementowy LEGO® Stroik z suszonych kwiatów od 1 lutego, w sam raz na Walentynki. Zestawy są dostępne w sklepach i na stronie LEGO.com w cenie 249,99 zł.

Kolekcja LEGO Botanical jest częścią serii LEGO Adults, która daje dorosłym wciągające doświadczenia budowania, pozwalając rozkwitnąć ich kreatywności, a także zapewnia miłośnikom roślin możliwość tworzenia arcydzieł, które po ukończeniu mogą z dumą eksponować w swoim domu.

LEGO® Bukiet z polnych kwiatów

W Bukiecie z polnych kwiatów, wykonanym w całości z misternych klocków LEGO, znajduje się osiem gatunków kwiatów o regulowanych łodygach. Początkujący floryści i miłośnicy kwiatów mogą spędzić godziny na budowaniu i rozpoznawaniu kwiatów inspirowanych chabrami, lawendą, makami walijskimi, trybulą leśną, paprociami skórzastymi, gerberami, ostróżkami i łubinem.Ukończoną konstrukcję kwiatów LEGO można umieścić w ulubionym wazonie, by stały się atrakcyjnym elementem wystroju domu, który zasieje ziarno radości w każdym pomieszczeniu, w którym się znajdą. Bukiet został zaprojektowany jako uzupełnienie wcześniej wydanego LEGO® Bukietu kwiatów, więc budowniczowie mogą stworzyć dwie osobne kompozycje lub jeden duży bukiet.

LEGO® Stroik z suszonych kwiatów

Budowniczowie mogą stworzyć element wystroju domu, który nie wymaga pielęgnacji, dzięki zestawowi LEGO Stroik z suszonych kwiatów. Zestaw przypomina o subtelnych, spokojnych, stonowanych odcieniach jesieni, a jego centralnym punktem jest gerbera i róża.Po ukończeniu można go powiesić na ścianie, wykorzystać jako piękny dodatek lub - w połączeniu z jednym lub dwoma innymi zestawami - wykorzystać jako efektowną dekorację stołu, która będzie cieszyć oko na zawsze. Model do zbudowania ma dzieloną konstrukcję, co pozwala dwóm osobom budować go w tym samym czasie, zapewniając doskonały sposób na spędzenie czasu z przyjacielem lub członkiem rodziny.

Grupa LEGO wprowadziła dwa nowe zestawy jako sposób na zrelaksowanie się, odprężenie i osiągnięcie spokoju w swoim zabieganym życiu. Jest to szczególnie istotne, ponieważ ostatnie badanie Play Well Study 2022 przeprowadzone przez Grupę LEGO wykazało, że 80% dorosłych aktywnie poszukuje nowych sposobów na relaks, a zdecydowana większość (87%) dodaje, że zabawa pomaga im się zrelaksować i wyciszyć.Oba zestawy są uzupełnieniem kolekcji LEGO Botanicals, w której znajdują się już: LEGO Bukiet kwiatów (pozwalający zbudować m.in. róże, stokrotki i astry), LEGO Orchidea (prezentującą wszystkie szczegóły biało-różowych kwiatów i niebieski żłobkowany wazon złożony z klocków), LEGO Sukulenty (odwzorowujący detale dziewięciu różnych roślin inspirowanych prawdziwymi, różnorodnymi sukulentami) oraz LEGO Drzewko bonsai (który można ozdobić na dwa sposoby: zielonymi liśćmi lub różowymi kwiatami wiśni).

