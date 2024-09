Nowy pakiet startowy SALESmanag. Ratunek dla biznesów e-commerce w Europie

Plan do końca 2024 roku

CEP to wszechstronne narzędzie wykorzystujące sztuczną inteligencję, które umożliwia skalowanie firmy e-commerce, jednocześnie zmniejszając zależność od wyspecjalizowanych rozwiązań. SALESmanago wspiera średniej wielkości marki B2C w rozwoju, oferując doświadczenia omnichannel oraz zaawansowane narzędzia personalizacji. Wyróżnikiem platformy jest AI Sidekick – który usprawnia generowanie angażujących treści i pomaga marketerom podejmować bardziej przemyślane decyzje dotyczące wyboru optymalnego kanału komunikacji. Dodatkowo ułatwia tworzenie spersonalizowanych doświadczeń, zapewniając nowe standardy wydajności, szybkości i zwrotu z inwestycji.

SALESmanago obsługuje ponad 158 mld transakcji klientów miesięcznie. Obsługuje największe europejskie marki e-commerce, takie jak Victoria’s Secret, iSpot czy 4F. Jak pokazują dane, klienci uzyskują średnio 20-krotny zwrot z inwestycji, a pierwsze korzyści są przez nich odnotowywane w ciągu 30 dni.

– Rynek martech stale się rozdrabnia – najnowsze dane wskazują na ponad 14 000 dostawców. Aby przeciwdziałać fragmentacji produktów, pakiet startowy CEP SALESmanago w połączeniu z naszym Growth Framework oferuje ambitnym markom B2C z sektora e-commerce jasną i dopasowaną ścieżkę do realizacji ich celów wzrostu – szybko i bez zbędnych komplikacji. Markę można rozwijać sprytniej i skuteczniej, a my jesteśmy tu po to, żeby w tym pomóc – komentuje Brian Plackis-Cheng, dyrektor generalny SALESmanago.

Uzupełnieniem pakietu startowego CEP będzie rewolucyjny Growth Framework SALESmanago, który umożliwia firmom dostosowanie strategii i rozwiązań do indywidualnych potrzeb rozwojowych. Model ten pomaga markom e-commerce ocenić poziom swojej dojrzałości na podstawie konkretnych przypadków użycia i celów, co z kolei pozwala na uzyskanie większych możliwości rozwoju. Model SALESmanago obejmuje cztery dynamiczne fazy składające się z kluczowych elementów marketingu, takich jak dane o klientach i ich zaangażowaniu, umiejętność oferowania spersonalizowanych, wielokanałowych doświadczeń, produktywność i efektywność, a także dźwignie wzrostu.

