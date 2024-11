Nowy skandynawski gracz z sektora dystrybucji na polskim rynku

Na polskim ryku rozpoczęła działalność nowa firma z sektora handlu hurtowego ET Poland, oddział ET Group, jednego z największych skandynawskich podmiotów z tej branży z ponad 20-letnim doświadczeniem na rynku. ET Group częścią CoolGroup, skupiającej ponad 20 firm i ponad 600 pracowników.

Firma działa w oparciu o bliskie, międzynarodowe relacje z producentami i markami oraz dużą, międzynarodową sieć dostawców, co zapewnia dostęp do szerokiej gamy produktów największych znanych marek, licencjonowanych oraz premium, wyróżniających się dobrą jakością i ciekawym wzornictwem. Stawia na szybką i wygodną dostawę, a w swoim magazynie ma dostępne ponad milion sztuk blisko 45 tys. produktów z 20 kategorii, m.in. elektronikę, gry i konsole, zabawki, artykuły RTV i AGD, kosmetyki i perfumy, artykuły sportowe, artykuły dla zwierząt czy nietuzinkowe gadżety i elementy wyposażenia wnętrz.

Współpracujemy ze wszystkimi, od małych lokalnych dostawców po największe sieci handlowe na całym świecie. Nasze rozległe kontakty i znajomość rynku pozwalają nam na budowanie naprawdę rozległej oferty, a także pozwalają nam szybko reagować na nowe możliwości i dostrzegać nadchodzące trendy. Zależy nam nie tylko na byciu dostawcą, ale też na nawiązywaniu długotrwałych, opartych na wzajemnym zrozumieniu i szacunku kontaktów z naszymi partnerami. Tak mocno spolaryzowana branża potrzebuje dużych i stabilnych graczy, jak właśnie ET – mówi Andrzej Rzym, szef ET Poland.

W ofercie ET Poland znajdują się m.in. popularne obecnie w Polsce i na świecie automaty do gier (ang. arcades) w stylu retro, jednak znacznie nowocześniejsze od swoich poprzedników z lat 80., a także elektroniczne tablice i stoły do gier. Są wyposażone w liczne zestawy gier różnego typu, również na licencji popularnych filmowych franczyz, łączność wi-fi, a także duże i wyraźne ekrany LCD.

Polski rynek dystrybucyjny jest mocno spolaryzowany

Na polskim rynku dystrybucji produktów, jak wynika z analizy danych z Krajowego Rejestru Sądowego przeprowadzonej na zlecenie ET Poland przez wywiadownię gospodarczą Dun & Bradstreet w listopadzie 2024 r., działa prawie 11 tys. podmiotów, co oznacza powrót do sytuacji z pierwszej dekady XXI w. W 2012 r. liczba przedsiębiorstw w tej branży gwałtownie spadła do ok. 9,5 tys. i utrzymywała się na zbliżonym poziomie aż do czasu pandemii COVID-19, kiedy zaczęła dynamicznie rosnąć.

Jednak ogólna sytuacja tego sektora nie jest najlepsza. W pierwszych trzech kwartałach tego roku działalność zawiesiło ponad 400 przedsiębiorstw – prawie tyle samo, co przez cały 2023 r. W ciągu ostatniej dekady zawieszono 2,3 tys. firm, a większość z nich nigdy nie powróciła na rynek. Kondycja finansowa branży jest mocno spolaryzowana – w dobrej kondycji znajduje się prawie 49 proc. firm, a w raczej słabej – 43 proc.