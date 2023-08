Oocena procesu inwestycyjnego mającego poprawić zarządzanie kapitałem ludzkim

Stworzona przy wsparciu akademickim Oxford Rethinking Performance Initiative w Saïd Business School, University of Oxford i California Public Employees' Retirement System (CalPERS), analiza potwierdza, że kapitał ludzki jest ważnym czynnikiem napędzającym produktywność i rentowność firmy oraz że firmy z trwałymi ramami zarządzania generują większe zwroty z inwestycji oraz wartość dla inwestorów.

- Z badania wynika, że inwestorzy nie mogą ignorować zarządzania kapitałem ludzkim przy ocenie spółek, w które inwestują. Zbliżamy się do ciągłej zmienności gospodarczej. Nasza analiza pokazuje, że firmy z dobrze opracowanymi procesami zarządzania kapitałem ludzkim będą prawdopodobnie lepiej przygotowane na przyszłość. Nawet w miarę ewolucji integracji sztucznej inteligencji w różnych branżach, ludzie jako główne źródło tworzenia wartości w firmie zachowają swoją rolę - powiedział Angus Bauer, dyrektor ds. badań zrównoważonego rozwoju w firmie Schroders.

- W przeciwieństwie do czynników środowiskowych, które są przejrzyste, kapitał ludzki był tradycyjnie trudny do oszacowania, zwłaszcza w przypadku dolnej granicy kapitalizacji rynkowej, gdzie dane są wyjątkowo nieprzejrzyste. Ramy te pozwalają aktywnym menedżerom, takim jak my, uzyskać lepszy wgląd w firmy w naszym uniwersum inwestycyjnym. Możemy zidentyfikować firmy, które przodują w procesie zarządzania kapitałem ludzkim oraz te dla których stanowi to słaby punkt, aby podejmować świadome decyzje dotyczące alokacji i zaangażowania - stwierdziła Nicholette MacDonald Brown, szefowa europejskiego zespołu Schroders, wykorzystująca wyniki tej analizy do swojego procesu inwestycyjnego.

Główne wnioski z badania

Potrafimy zdefiniować i zmierzyć efekty dobrego zarządzania kapitałem ludzkim oraz wskazać strukturalne i cykliczne powody dla których obecnie należy się na tym skupić.

Zwroty z kapitału ludzkiego są dodatnio skorelowane z przyszłymi nadwyżkami zwrotów (przekraczającymi odpowiedni poziom odniesienia lub indeks) w wielu horyzontach czasowych i w większości sektorów, nawet po uwzględnieniu zwrotu z zaangażowanego kapitału i dostosowaniu pod kątem różnych czynników.

Istnieje wiele ścieżek zarządzania kapitałem ludzkim, które wpływają na bilanse oraz zyski i straty.

Istnieje również ryzyko związane ze zbytnim skupieniem się na obiektywnym pomiarze kapitału ludzkiego. Analiza kapitału ludzkiego musi łączyć ocenę jakościową i ilościową. Dzięki wskaźnikom KPI służącym do identyfikacji dobrego zarządzania kapitałem ludzkim możemy rozważyć czynniki napędzające zmiany i pokazać, jak zoptymalizować produktywność kapitału ludzkiego.

Więcej informacji na temat badań i ich wyników można znaleźć tutaj [Link do dodania po opublikowaniu na stronie internetowej]. Ramy te stanowią uzupełnienie Planu Zaangażowania Schroders, który określa priorytety i podejście do współpracy z firmami.

