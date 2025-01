i Autor: SHUTTERSTOCK (2) Orlen

Orlen

Orlen planuje strategiczne inwestycje. Będą kosztować miliardy dolarów

ORLEN, w ramach pierwszej w historii emisji obligacji na rynku północnoamerykańskim, pozyskał 1,25 miliarda dolarów finansowania dla inwestycji strategicznych. Emisja obligacji z 10-letnim okresem spłaty umożliwiła pozyskanie środków na atrakcyjnych warunkach, zbliżonych do oprocentowania polskich obligacji skarbowych. Liczba chętnych na obligacje była ponad trzykrotnie wyższa niż założona wielkość emisji, co potwierdza międzynarodową wiarygodność nowej strategii rozwoju koncernu i zaufanie inwestorów. Jednocześnie ORLEN utrzymuje bezpieczny poziom zadłużenia w stosunku do zysku EBITDA, który jest obecnie bardziej restrykcyjny w porównaniu do poziomu zapisanego w poprzedniej strategii koncernu.