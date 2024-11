Pierwszy hotel Mercure w Bułgarii [ZDJĘCIA]

Stol lat pasji. Od brytyjskich dróg do elektrycznej przyszłości [ZDJĘCIA]

Od momentu powstania w 1973 roku Mercure oferuje gościom wysokiej jakości doświadczenia połączone z lokalną kulturą i tradycją. Portfolio marki obejmuje już ponad 1000 hoteli na całym świecie. Wraz z autorskim programem Discover Local Mercure zaprasza wszystkich do odkrycia regionalnej atmosfery i autentycznego klimatu każdej lokalizacji. Mercure Sofia City położony u stóp góry Witosza zapewnia gościom łatwy dostęp do parku narodowego, stoków narciarskich, szlaków turystycznych i wspinaczkowych oraz innych atrakcji turystycznych, takich jak Bulwar Bułgarski czy kościół Boyana.

Nowy hotel oferuje 111 nowoczesnych i komfortowych pokoi, z zapierającymi dech w piersiach widokami na góry i panoramę miasta. Wnętrza obiektu łączą nowoczesny wystrój z przyciągającą wzrok fasadą, elementami inspirowanymi kulturą Bułgarii oraz kolorystyką nawiązującą do historii Sofii.

– Otwarcie pierwszego hotelu Mercure w Bułgarii wnosi nową i świeżą jakość do oferty turystycznej Sofii. Łącząc światowej jakości usługi hotelowe z bogatą tradycją i kulturą naszego miasta, jesteśmy przekonani, że hotel przyciągnie gości nie tylko z kraju, ale i z zagranicy, którzy szukają autentycznych lokalnych doświadczeń – podkreśla Evgeniy KRIVENOK, General Manager Mercure Sofia City.

Oprócz lokalnego folkloru i nowoczesnego komfortu na gości czeka bar w lobby i zimowy ogród z bistro, a także sklep z szerokim wyborem bułgarskich win. Kulinarne wrażenia zapewnia restauracja Festa serwująca specjały kuchni bułgarskiej oraz dania międzynarodowe. Osoby szukające relaksu i aktywnego wypoczynku mogą skorzystać z centrum fitness oraz strefy wellness z sauną, grotą solną i rozmaitymi zabiegami kosmetycznymi. Goście biznesowi mają do dyspozycji wygodną przestrzeń coworkingową i pięć przestronnych sal do spotkań. Mercure Sofia City zapewnia również parking i miejsca do ładowania pojazdów elektrycznych.