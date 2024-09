Rekordowy hotel na poziomie. Wielkie otwarcie Mercure Szczyrk Resort

Mercure Szczyrk Resort dołącza do marki uwielbianej przez gości za zaangażowanie w lokalną kulturę i tradycję oraz usługi hotelowe na wysokim poziomie, które w przypadku tego hotelu są serwowane na wysokości 660 m n.p.m. Poza niezrównanym widokiem na Beskid Śląski i kultową historią, nowy obiekt skrywa wiele ciekawostek i atrakcji, które zaskoczą każdego gościa. Otwarcie tego flagowego obiektu powiększa polskie portfolio marki Mercure, które obecnie liczy 25 hoteli, stanowiąc jeden z kluczowych kroków dla rozwoju sieci w kraju i regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Rekordowy hotel na poziomie

Przyciągająca wzrok bryła hotelu, która przypomina orle gniazdo, nawiązując do jego dawnej nazwy, płynnie wtapia się w krajobraz, pokazując, jak wielkoskalowe formy architektoniczne mogą współgrać z górami i lasami. Wnętrze i oferta hotelu tylko zwiększają atrakcyjność tego, co znajduje się na zewnątrz. Mercure Szczyrk Resort oferuje 447 gustownie urządzonych pokoi, z których każdy ma bezpośredni widok na Skrzyczne – najwyższy szczyt Beskidu Śląskiego, a cały hotel może pomieścić aż tysiąc osób na raz. Zapewniając usługi na wysokim poziomie, do dyspozycji gości jest w sumie 6 różnorodnych opcji gastronomicznych: dwie restauracje – Flame i Seasons, Aqua Bistro i Pool Bar, a także dwa bary – WoW Bar i Luna.

Co więcej, nowy hotel oferuje także bogatą strefę wellness z kompleksem basenowym dla rodzin z dziećmi z 2 zjeżdżalniami, basen rekreacyjny z barem wodnym i 3 zewnętrznymi jacuzzi oraz strefę 16+ z 6 saunami i grotą solną. To nie koniec relaksacji – na gości czeka też strefa spa z 10 pokojami zabiegowymi i saunami oraz przestrzeń do fitnessu. Dla klientów biznesowych hotel przygotował dwie niezależne sale konferencyjne o powierzchni 2500m2, które mogą pomieścić aż 1200 gości i być podzielone na 12 mniejszych pokoi. W niedalekiej przyszłości obiekt planuje uruchomić także psi wybieg na zewnątrz oraz przestrzeń do spotkań przy ognisku lub grillu na świeżym powietrzu.

- Otwarcie hotelu w kultowej lokalizacji Beskidu Śląskiego to kamień milowy dla Mercure nie tylko w Polsce, ale i całym regionie. Zgodnie z duchem Mercure kontynuujemy długą tradycję hotelarską tego miejsca, korzystając z bogactwa lokalnej tradycji i kultury oraz usług hotelowych i udogodnień na wysokim poziomie. Wierzymy, że Mercure Szczyrk Resort będzie miejscem, w którym goście ze wszystkich zakątków świata odkryją swój idealny górski azyl, który doskonale oddaje zakorzenione lokalnie doświadczenie naszej marki - podkreśla Małgorzata Kalinowska-Klimek, Vice President Franchise Operation Eastern Europe w Accor.

Lokalne inspiracje na każdym kroku

Malownicze otoczenie hotelu gustownie wypełnia jego wnętrza dzięki starannie przemyślanym konceptom. Górski klimat można odczuć już po przekroczeniu progu dzięki wykorzystaniu drewna w różnych kolorach i kształtach. W lobby goście mogą podziwiać drewnianą rzeźbę „Gniazdo”, która jest hołdem dla historii hotelu. Otwarta przestrzeń zaprasza każdego do restauracji Flame, której rustykalny klimat oraz aromat grillowanych na prawdziwym ogniu potraw przywołuje atmosferę spotkań przy ognisku. Kilka kroków dalej Mercure Szczyrk Resort rozwija piękny widok na panoramę gór jaki serwuje WoW Bar, który zachwyci każdego gościa. Regionalne wzory i lokalne rękodzieła czy ściana z kominkiem nawiązująca do tradycyjnej góralskiej sztuki zapewnia przytulny i ciepły klimat.W każdym pokoju można znaleźć ręcznie wykonane elementy inspirowane miejscowym rękodziełem i dziedzictwem regionu – Koronką Koniakowską, której wzory znajdują się na ścianach w tynku z misternym dekorem.

Z kolei, korzystając z hotelowego kompleksu basenowego, dzięki naturalnemu wykończeniu i widokom na otaczającą przyrodę każdy może poczuć się jakby pływał w górskim potoku. Wyjątkowym miejscem jest bar Luna, który znajduje się na 7 piętrze hotelu. Zainspirowane pięknem nocnego księżyca miejsce z kreatywnym oświetleniem i kominkami jest pełne górskiej i kameralnej atmosfery. Na gości baru czekają loże, strefa DJ i wyjście na zewnętrzny taras z widokiem na góry.Wykorzystując filozofię marki Mercure w pełni, nowo otwarty hotel jest ucieleśnieniem regionalizmu, który można odkryć na każdym kroku podczas pobytu.

Smaki gór

Spośród dwóch głównych restauracji hotelu, Season Restaurant jest w stanie pomieścić aż 450 gości, a po połączeniu z przestrzenią konferencyjną – do 900 osób. Z kolei restauracja Flame to unikalne miejsce na kulinarnej mapie regionu, które serwuje potrawy z najlepszej jakości wołowiny przygotowywane na grillach opalanych drzewem owocowym. To miejsce, w którym każdy będzie mógł spróbować dań z naszej wędzarni lub specjalnie sezonowanego mięsa, Warto dodać, że goście będą mogli także zakupić towary serwowane przez restaurację. Połączenie ognia z górskim powietrzem, naturą i słodkim dymem drzewnym stworzy niezrównane doznania kulinarne.

- Mercure Szczyrk Resort jest ucieleśnieniem naszej wielkiej pasji do hotelarstwa i gastronomii. Mimo trudnych czasów udało nam się zebrać wspaniały, międzynarodowy zespół pracowników oraz doświadczonych i dojrzałych managerów. Dla wielu z nich ten hotel będzie początkiem kariery w branży hotelarskiej i sieci Accor - dodaje Guy Simmons, Wiceprezes Zarządu Hotel Professionals Management Group, operatora hotelu.

Choć otoczony naturą i oferujący spokojne górskie doznania, hotel znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie centrum Szczyrku i jest dobrze skomunikowany autostradami i koleją nie tylko z dużymi aglomeracjami i lotniskami w Polsce, ale także z Czechami i Słowacją po południowej stronie granicy.